Bitcoin fiyatı uzun süredir kusursuz bir düz çizgi çizmek için çaba sarf ediyor ve büyük ölçüde başarılı sayılabilir. Volatilite önemli ölçüde azaldı ve hacimler zayıfladı. Ancak yatırımcıları yeniden umutlandırabilecek bir gelişme oldu. Önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoinlerde beklenti ne? Güncel görünüm bize ne anlatıyor?

Bitcoin (BTC) Yorum

Bir dizi makroekonomik gelişmeye rağmen Bitcoin fiyatı sessizliğini koruyor. Fed kararını fiyatlamış olsa da gelen açıklamalara da ciddi bir tepki verdiğini görmedik. Daan Crypto Trades bunun büyük bir hareketin habercisi olduğunu söyledi. Bitcoin için yön tayin etmek zor ancak volatilitenin yeniden artması hiç şaşırtıcı olmayacak.

“Fiyat hareketi 2023’ün başından beri bu kadar sıkışmamıştı. Bu durum ne kadar uzun sürerse, bunu takip eden hareket de o kadar büyük olacaktır”.

Bitcoin’in Bollinger Bantları şu anda BTC fiyatının ilk çeyrekte %70 değer kazanmasından hemen önce, yılın başındaki koşulları yansıtıyor. Bu da her iki yönden birine büyük bir fiyat patlaması görebileceğimizi gösteriyor.

Kripto Paralar Artar Mı?

Altcoinlerin çoğunun kaderi BTC’nin yeniden 32.000 dolara sıçramasına bağlı. Zorlu dirençleri aşan fiyatlar son düzeltmenin ardından yeniden destekleri zorlamaya başladı. Binance BTC/USD emir defterindeki trader hareketlerini izleyen Material Indicators, balinalardan gelen alım baskısının 30.000 dolara yakın artan dirençle birleştiğini belirtti. Eşlik eden yorumların bir kısmı 29 Temmuz’da “Haftalık ve Aylık mum kapanışlarına yaklaşana kadar koruma duvarlarının yukarıda kalmasını bekliyoruz” dedi.

Daha heyecan verici bir konu ise Bitcoin‘in hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) göstergesi üzerinde potansiyel bir yükseliş eğilimi şeklinde ortaya çıktı. Aylık zaman dilimlerinde, çeşitli piyasa gözlemcileri, böyle bir boğa bayrağının onaylanmasına birkaç santim kaldığını ve tarihsel modellerin tekrarlanması durumunda, gelecekte yukarı yönlü sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Stockmoney Lizards bu konuda temkinli kalmayı tercih etti. Ona göre yükseliş görünümünü destekleyen bu gelişme BTC fiyatının yaz düzeltmesinden kurtulması anlamına gelmeyebilir.

Yukarıdaki grafik 2015’in sonlarından önceki bir aylık MACD kesişimini gösteriyor. Bu hareketin ardından 2 yıl sonra Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine 20.000 dolarda ulaşmıştı. Daha düşük zaman dilimlerindeki MACD kesişimleri yanlış alarm olabilirken, Ağustos 2021’deki haftalık kesişim, o yılın Kasım ayında Bitcoin’in şu anki tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasını önceden müjdelemişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.