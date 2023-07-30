Kıdemli bir kripto para analistine göre, yapay zeka (AI) yakında kripto ekosistemine girecek ve büyük bir Blockchain etkinliği yığını haline gelebilir. Eski Ark Invest analisti yapay zeka ve kripto para ekosistemine dair beklentilerini takipçilerine açıkladı.

Yapay Zeka ile Kripto Uyumu!

Placeholder Capital’in ortağı ve eski ARK Invest analisti olan risk sermayedarı Chris Burniske, AI platformlarının eninde sonunda kripto para ağlarına hakim olacağını ve bizi her projedeki insan kullanıcılar ve AI varlıkları arasında ayrım yapmanın yollarını bulmaya zorlayacaklarını belirtti. Ayrıca yapay zeka tarafından desteklenen kripto para piyasalarında “çarpıcı” bir büyüme beklediğini vurguladı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Birkaç yıl içinde, kripto para ağ istatistiklerinin MAU’lar (aylık aktif kullanıcılar) ve MAM’ler (aylık aktif makineler) arasında bölünmesi gerekebilir. İnsanlar hala yapay zeka aracılarının finansal ihtiyaçları için blok zincirlerinin ne kadar mükemmel olduğunu tam olarak kavrayamıyorlar, ancak tıklandığında, büyüme hepimizi sersemletecek.

“AI Token’lara İlgi Azalıyor!”

Chris Burniske ayrıca şu anda bazı zincirlerde aktif olan halihazırda var olan botların “erken ve temel araçlarla deney yapan insanlar için Neolitik çağa” benzediğini vurguladı. AI bağlantılı kripto para projeleri 2023’te sağlıklı bir büyümeye tanık olurken, kripto para analitik firması Kaiko geçen hafta alt sektörün diğer dijital varlık sınıflarına göre ticaret hacminde bir düşüş gördüğünü bildirerek şunları açıkladı:

AI ile ilgili token’lar ivme kaybediyor ve Ocak ayından bu yana en düşük haftalık ticaret hacmine ulaşıyor.

Öte yandan Bitcoin, 29.000 dolar seviyesine yükselirken önemli bir destek gördü. Mevcut konumda Bitcoin, dört saatlik grafikte görülebilen düşüş trendi çizgisiyle güçlenen 29.500 dolarlık direncin hemen altında işlem görüyor. Ayrıca Bitcoin 29.500 dolar seviyesini aşmayı başarırsa, psikolojik olarak önemli olan 30.000 dolar seviyesinde bir dirençle karşılaşabilir.