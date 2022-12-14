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Kripto para yatırımcıları ayı piyasalarında kayıpları nedeniyle endişelenirken bazı projeler inşa etmeye devam ediyor. Hoskinson’un aylar önce söylediği gibi “ayı piyasaları inşa etmek için bir fırsattır” ve bazı projeler buna odaklandı. Fiyat endişelerini bir kenara bırakarak ekosistemini genişletmeye çalışan kripto projeleri sonraki boğa sezonunun yıldızları olabilir. Bugün bunlardan birini ele alacağız.

Polkadot (DOT)

Polkadot [DOT] nihayet son 24 saat içinde pozitif büyüme kaydettiği için canlanma belirtileri göstermeye başladı. CoinMarketCap’e göre, DOT‘un fiyatı son gün içinde %3’ün üzerinde artış gösterdi. Yazı hazırlandığı sırada fiyatı 5,27 dolarda bulunuyordu. Bu son yükseliş trendi, Polkadot ekosisteminde son birkaç hafta içinde meydana gelen gelişmelere bağlanabilir. Polkadot kısa süre önce ağda meydana gelen tüm önemli gelişmelere işaret eden bir özet tweet yayınladı. Dikkat çekenlerden birkaçı, Astra Network’ün Polkadot’ta PokadotJS aracılığıyla hafif istemcileri destekleyen ilk parachain olmasını içeriyor. Ayrıca, raporlara göre Enjin, 2018’den bu yana Enjin Wallet için en önemli güncelleme olan Wallet 2.0’ı yayınladı. Yeni özellikler arasında, Polkadot üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir metaverse olan Efinity’de basılan NFT‘lerin görüntülenmesi de yer alıyor.

Bu arada Acala Network, Polkadot ekosistemindeki testleri iyileştirmek için açık kaynaklı bir istemci olan “Chopsticks “in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. İstemci, geliştiricilerin herhangi bir Substrate tabanlı ağı çatallamasına ve ana ağın tam bir kopyası olan bir test ortamı oluşturmasına olanak tanıyor.

DOT Coin Yorum

Santiment’in verilerine göre Polkadot, devam eden kripto kışına rağmen geliştiricilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya ve Ethereum’u bu konuda geçmişe benziyor. DOT’un geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra on-chain ölçüm de iyileşen performansa dikkat çekiyordu. Bir şekilde fiyat artışının önümüzdeki günlerde daha da devam edebileceğini düşündürdü. Son birkaç gün içinde DOT’un hacmi önemli ölçüde artarak fiyat artışını meşrulaştırdı. DOT ayrıca, geçtiğimiz hafta sosyal hacminde de önemli bir artış gördü.

NFT hacmindeki gerilemeye rağmen Polkadot birçok kategoride iyi performans gösteriyor. Bugünlerde oluşturulan temelin önümüzdeki aylarda yaşanacak muhtemel yükseliş döneminde DOT Coin’in işine yaraması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.