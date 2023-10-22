Axie Infinity ve  Yeni Nesil P2E Tokenleri Bir Sonraki Boğa Koşusunu Başlatacak Mı? 

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Oyun ve merkezi olmayan finans arasındaki kesişme noktası olan GameFi, oynayarak kazan (P2E) ile birlikte blok zinciri alanının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Benzer şekilde, P2E tokenleri de hem yatırımcıların hem de meraklıların ilgisini çekerek pek çok kişinin favorisi haline gelmiş olabilir.

İddialara göre Axie Infinity’yi (AXS) çevreleyen hype azalırken, uzmanlar bir sonraki rallinin yeni nesil P2E tokenleri tarafından yönetileceğini tahmin ediyor.

Özellikle iddialara göre NuggetRush (NUGX) öne çıkıyor ve bir sonraki boğa koşusunun ön saflarında yer alacağı belirtiliyor.

NuggetRush (NUGX): P2E Dünyası

Axie Infinity’nin azaldığı iddia edilen hakimiyetinin ortasında, NuggetRush umut verici bir rakip olarak ortaya çıkmış olabilir. Ekibin açıklamasına göre bir kripto para ICO’su (ilk kripto para teklifi) olmasına rağmen, devam eden ön satışına ciddi bir katılım oldu. İddialara göre token en iyi ICO olmaya hazırlanırken, onu GameFi dalgalanmasında ön plana çıkaracak faktörler olduğu iddia ediliyor.

NuggetRush popüler olarak bir P2E memecoin olarak tanımlanmakta. Bunun nedeni, mem ve P2E unsurlarını birleştirmesidir. Hepsi bu kadar da değil; etki oyunları, GameFi ve topluluk merkezli bir yaklaşımla birleşiyor.

Önemli bir şekilde, topluluğa ait bu oyun, hak eden amaçları desteklerken karar verme ve veri kontrolünü kullanıcıya geri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu, gelişmekte olan ülkelerdeki zanaatkâr madencilerin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı da içeriyor.

Oyunuyla ilgili olarak, oyuncuları değerli oyun içi varlıklarla ödüllendiren sürükleyici bir oyun sunmayı amaçlamaktadır. İddialara göre altın ve mineral madenciliği üzerine kurulu oyun sayesinde oyuncular hem eğlenecek hem de bir servet inşa edebilecekler.

Bu amaçla, oyuncular ya NFT olarak ikiye katlanan karakterler seçerek ya da diğer oyuncularla ortaklık kurarak madencilik tesisleri kuracaklar. Nihayetinde, iddialara göre GameFi ve maceranın bu karışımı, NuggetRush‘ın en iyi olma arayışında birçok blok zinciri tabanlı oyun platformunu geride bıraktığını görecektir.

Ekibin açıklamasına göre P2E tokenının ön satışı şu anda ilk turunda. Analistlere ve iddialara göre, lansmandan sonra 45 kat artacak olan 0,01 $ olarak fiyatlandırılmıştır.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) yaygın olarak P2E oyun modelinin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bir zamanlar P2E’nin poster çocuğu olarak selamlanırken, hakimiyeti meydan okuma ve inceleme altına girmiştir. Bununla birlikte, hala piyasadaki en iyi altcoinlerden biri olarak gösterilmektedir.

Değer önerisi açısından Axie Infinity, blok zinciri tabanlı bir ticaret ve savaş oyunudur.

Dikkat çekici bir şekilde, kısmen oyuncuları tarafından sahiplenilmekte ve işletilmektedir. Pokemon gibi popüler oyunlardan esinlenen oyun, oyuncuların Axies adı verilen token tabanlı yaratıkları toplamasına, üretmesine, yetiştirmesine ve takas etmesine olanak tanır. Her bir Axie, pazarda kullanılabilen veya satılabilen, değerli hale getiren, değiştirilemeyen bir tokendır.

Ayrıca, Axie Infinity ekosisteminin kalbinde AXS yer almaktadır. Bu token yalnızca oyun platformuna güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir yönetişim tokenı olarak da işlev görür. Başka bir deyişle, sahipleri önemli yönetişim oylamalarına katılabilir.

Bununla birlikte, piyasaya sürülmesinden bu yana piyasa hakimiyetinin ardından, yatırımcılar potansiyeli olan alternatif projeleri tercih ediyor. Bu durum, iddialara göre daha heyecan verici oyunlara ve daha fazla kazanma fırsatlarına duyulan ihtiyaçla ilişkilendirilebilir ve Axie Infinity’den bir kaymaya neden olur.

Sonuç

İddialara göre Axie Infinity’nin popülerliği ve benimsenmesi azalırken, NuggetRush gibi yeni nesil P2E tokenların yükselişi, alanın dinamizmini vurguluyor. Mem, heyecan verici bir P2E oyunu ve GameFi’nin bir karışımı olan NuggetRush, izlenmesi gereken DeFi coinlerden biri olarak ortaya çıktı.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.