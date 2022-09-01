Euro Bölgesi’nde Ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 9,1 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bu kritik artış, Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentisini de güçlendirdi. Çekirdek enflasyon da zirve yaparak rekor tazeledi. Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık yüzde 9,1 oldu. Bloomberg ekonomistlerinin tahmini yüzde 9 idi. Temmuz ayında enflasyon yüzde 8,9 olmuştu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Tahminlerin üstünde gelen enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası’nın 8 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda Fed’i takip ederek 75 baz puan artış yapıp yapmayacağı konusunu da gündeme taşıyor. Bazı banka yetkilileri, yüksek faiz artışının ekonomiyi resesyona sokacağından endişe ediyor. Ekonomistler de Euro Bölgesi’nin gelecek çeyreklerde resesyona gireceğini tahmin ediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da dün açıklalan enflasyon rakamı da yüzde 8,8 ile 50 yılın zirvesine ulaştı.

Bitcoin: Enerki Krizi ve Resesyon Kabusu!

Reuters’ın bir dizi ekonomistle yaptığı anket de enflasyonun mevcut seviyelerden daha düşük gelmesini öngörüyordu. İstatistikler, enerji fiyatlarının %38,3′ artış ile zirvede yer aldığını gösteriyor. Gıda fiyatları ise %10,6 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre, enerji fiyatları açısından bakıldığında, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji krizi daha da kötüleşebilir gibi görünüyor. Bugünden başlayarak 2 Eylül 2022’ye Nord Stream 1 boru hattı “bakım” aşamasında olacak. Bakım nedeniyle, Rusya’dan Almanya’ya giden gaz tamamen durabilir. Batılı analistlere göre, Bu Putin’in AB’yi çıkmaza sokmak için uyguladığı sindi bir plan..