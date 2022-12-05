AVAX geçtiğimiz günlerde açıkladığı Alibaba ortaklığının da ardından yükselişini güçlü şekilde sürdürdü. Grafikler ise yatırımcıyı tedirgin edebilir.

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Avalanche’ın (AVAX) geçen haftaki performansı, çift haneli kazançlar kaydettiği için övgüye değerdi. CoinMarketCap’e göre, AVAX’ın fiyatı dönem boyunca %15 arttığı için yatırımcılar harika zaman geçirdi. Yazım sırasında, 4,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile 14,16 dolardan işlem görüyordu.

Ancak, trendin tersine dönmesi yakın olduğu için güzel günler yakında sona erebilir. CryptoQuant’ın verilerine göre, AVAX’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım pozisyonundaydı ve bu da AVAX sahipleri için kötü bir haberdi.

Kötü Haberdeki Ama?

Avalanche ekosistemiyle ilgili güncellemeleri paylaşan popüler bir Twitter hesabı olan AVAX Daily, kısa süre önce ağın haftalık istatistiklerini paylaştı. Veriler, Avalanche’ın toplam işlemlerinin geçen hafta 13,5 milyon doları aştığını ortaya koydu. Sadece bu da değil, toplam işlem miktarı 250 milyon doları geçti. Ayrıca, Avalanche’ın DeFi alanı, haftalarca düşüşe tanık olduktan sonra, AVAX’ın kilitlenen toplam değerinde bir artışa ev sahipliği yaptı.

CryptoQuant’ın verileri düşüş eğilimli görünse de, diğer zincir içi ölçümler tam tersi bir tablo çizdi. Örneğin, AVAX’ın geliştirme faaliyeti geçen hafta önemli ölçüde arttı. Bu, geliştiricilerin blok zincirini iyileştirmek için artan çabalarını yansıtıyordu.

AVAX’ın Binance fonlama oranı da geçen haftaya kıyasla yükseldi. Bu da türev piyasasının ilgisinin arttığını gösterdi. Ağ ayrıca, sosyal hacmi arttığı için kripto topluluğunda oldukça popüler olmaya devam etti.

Burada Bir Kazan-Kazan Mı Var?

Yukarıda bahsedilen ölçümler olumlu görünse de AVAX’ın günlük grafiği, satıcıların önümüzdeki günlerde piyasada avantaj elde edebileceğini ortaya koydu. Örneğin, üstel hareketli ortalama (EMA) şeritleri, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın altında kaldığı için ayıların önde olduğunu ortaya koydu.

Dahası, AVAX’ın para akışı endeksi (MFI) aşırı alım bölgesine girerek fiyatların düşme ihtimalini daha da artırdı. Ancak, hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) yükseliş eğilimi gösterdiği için çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.