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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

ChatGPT, insanların yaşama ve çalışma şeklini değiştirdiği için bu yıl popüler bir konu oldu. ATPBot ise kantitatif ticaret alanında “ChatGPT” olarak değerlendirilebilecek dünyanın en iyi AI-Kantitatif ticaret botunu piyasaya sürdüğünü iddia ediyor. Yapay zeka teknolojisini kantitatif ticaretle birleştiren ve ticarette endüstriyi aşan olağanüstü performansa sahip en iyi ticaret botu olmayı hedeflediklerini ifade ediyorlar.

Yapay zeka, büyük miktarda veriyi işleme ve analiz etme yeteneği ile çeşitli alanlarda avantajlı olduğunu kanıtlamıştır. ATPBot, kantitatif ticaret alanında önemli katkılar sağlayan yapay zekanın en iyi örneği olmayı amaçlıyor. ChatGPT’nin doğal dili anlama ve işleme becerisine benzer şekilde, ATPBot da yatırımcılara yapay zeka-kantitatif ticaret dünyasına yatırım yapmanın bilimsel, standartlaştırılmış ve etkili bir yolunu sunduklarını dile getiriyor.

Alım ve satım zamanlamasını ve fiyatını belirlemek için veri ve algoritmaları kullandığı ifade edilen ATPBot, duygusal müdahaleyi ve insan hatasını azaltırken yatırım verimliliğini ve istikrarını artırarak onu Yapay Zeka-Kantitatif Ticaretin “ChatGPT “si haline getirmeyi hedefliyor.

Öznel yargılara ve deneyime dayalı karar verme sürecinin geride kalacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Ekibin açıklamalarına göre yatırım yapmak göz korkutucu bir görev olabilir, ancak ATPBot bunu daha kolay, daha verimli ve daha güvenilir hale getirmek için çalıştıklarını ifade ediyor.

ATPBot Nedir?

ATPBot, kantitatif ticaret stratejisi geliştirme ve hizmetlerine odaklanan bir platform olarak kendini tanımlıyor. Yapay zeka teknolojisinin avantajlarıyla kullanıcıları için kantitatif ticaret stratejileri geliştirir ve uygular. ATPBot, kripto yatırımcılarına verimli ve istikrarlı ticaret stratejileri sağlamayı amaçlıyor.

ATPBot, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek ve haber makalelerinden ve diğer metin tabanlı verilerden değerli bilgiler çıkarmak için doğal dil işlemeyi kullanarak, piyasa koşullarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebildiğini ve daha karlı işlemler yapabildiğini iddia ediyor. Ayrıca ATPBot, ticaret stratejilerini sürekli olarak optimize etmek için derin öğrenme algoritmaları kullanıyor ve zaman içinde etkili kalmalarını sağlıyor.

ATPBot Yatırım Dünyasının ChatGpt’si Mi?

ChatGPT’nin metin tabanlı sorgulara insan benzeri yanıtlar üretmek için güçlü bir araç olması gibi, ATPBot da yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak karlı ticaret stratejileri üretmek için güçlü bir araç olarak nitelendiriliyor.

Buna ek olarak, ekibin açıklamalarına göre ChatGPT sınırlamaları nedeniyle yatırım tavsiyesi sunamazken, ATPBot nicel yapay zeka analizine dayalı kişiselleştirilmiş bir ticaret stratejisi öneri hizmeti sağlamak üzere tasarlanmış. ATPBot, yapay zekanın avantajlarından yararlanarak yatırımcıların daha kârlı işlemler yapmalarına ve kayıplara yol açan yaygın tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olabileceklerini dile getiriyor.

Bu şekilde ATPBot, kullanıcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek akıllı ve güvenilir bir yatırım ortağı olarak hizmet vererek yatırım dünyasının ChatGPT’si olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

ATPBot ve Diğer Ticaret Botları

Ekibin ortaya attığı iddialara göre ATPBot, piyasadaki diğer ticaret botlarına kıyasla benzersiz avantajlara sahip. Yalnızca yatırımcı tarafından belirlenen önceden belirlenmiş parametrelere dayanan diğer birçok ticaret botu platformunun aksine, ATPBot’un kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmış ticaret stratejilerini benimsediği ifade ediliyor. Açıklamarala göre ATPBot, titiz geçmiş veri analizi ve piyasa analizi yaparak, karı en üst düzeye çıkarırken risk ve kayıpları en aza indirmek için stratejilerini ince ayarlamış. Bu, ticaret süreci üzerinde hiçbir kontrolü olmayan ve genellikle yatırımcıların para kaybetmesine neden olan diğer ticaret botlarından farklı olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca ATPBot, kullanıcıların farklı parametreleri manuel olarak test etmek veya grafik ve gösterge işlemlerinde uzmanlık kazanmak için sonsuz saatler harcaması ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını ifade ediyor. ATPBot ile kullanıcılar, verimli ve etkili bir ticaret deneyimi için yatırımlarını profesyonelce yöneten güvenilir ve olgun bir ticaret botuna güvenebilirler.

Özetle, kanıtlanmış ticaret stratejileri ve profesyonel yatırım yönetimi ile sonuç veren benzersiz bir ticaret deneyimi için yatırımcıların ATPBot’u tercih edebileceği iddia ediliyor.

Neden ATPBot?

ATPBot, yatırımcılara sunulan avantajları şu şekilde sıralıyor:

Dünya Lideri Teknoloji: Karmaşık veri türleri aracılığıyla kârlı yöntemler bulmak için birden fazla faktörü birleştiren en son algoritmalar benimsenmiştir.

Kullanımı Basit: Tüm stratejiler ayarlama gerektirmeyen hazır stratejilerdir. Yatırımcıların kârlı bir strateji yürütmeye başlamak için ihtiyaç duydukları tek şey basit bir tıklamadır.

Milisaniye Seviyesinde Ticaret: Sinyalleri yakalamak için gerçek zamanlı piyasa izleme ve hızlı işlemler için milisaniye düzeyinde yanıt.

Ultra Düşük Yönetim Ücreti: Daha yüksek bir yatırım getirisi elde etmek için tek seferlik kalıcı bir ödeme.

Güvenlik ve Şeffaflık: Tüm işlemler üçüncü taraf borsa Binance tarafından işlenir; ATPBot’un kullanıcıların fonlarına erişimi yoktur ve ATPBot, kullanıcıların güvenliği için maksimum koruma sağlamayı taahhüt eder.

7/24 Ticaret: Yapay zeka 7/24 otomatik olarak işlem yapar ve ATPBot kullanıcıları gece uyurken bile kar elde edebilir.

7/24 Hizmet: Bire bir hizmet; kullanıcıların sorunlarını hızlı bir şekilde çözmesine imkan tanır.

Ekibin açıklamalarına göre, tıpkı ChatGPT’nin güvenilir yazı ve programlama asistanı olması gibi, ATPBot da özel yatırım analisti ve sadık ticaret ortağı olduğunu ifade ediyor. ATPBot ile yatırım deneyiminde devrim yaratma fırsatını olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

AI quant ticaretinin kapısını açmak ve AI teknolojisi algoritmalarının kârını ATPBot ile paylaşmak ile ilgilenen yatırımcılar buradan kayıt olabilir.

ATPBot, dünya çapında kantitatif ticaret araştırmacıları ve uygulayıcılarından oluşan profesyonel Discord topluluğu ile platform işlevlerinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Kullanıcılar katılarak deneyim ve fikir alışverişinde bulunabilir, başkalarının stratejilerinden içgörü ve ilham alabilir ve kantitatif ticaret çabalarını ilerletmek için piyasa eğilimleri, analiz ve ticaret becerileri konusunda uzman rehberliği alabilirler.

Twitter – Discord

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.