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Global blok zincir ekosistemi ve dünyanın ilk topluluk odaklı kripto para platformu olan ve aynı zamanda CoinMarketCap’te en büyük hacme sahip 10 borsa arasında yer alan XTCom’a bağlı Asya merkezli yatırım fonu XT Labs; Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı oyun içi reklamcılık platformları arasında yer alan Portuma’ya yatırım yapıyor. Portuma, XT Labs’ın oyun içi reklamcılık alanında yatırım yaptığı ilk şirket oldu.

XT Labs; blok zincir, dijital varlıklar ve kripto para birimlerine odaklanan, Asya merkezli global kripto para borsası XTCom’un yatırım fonudur. Yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteren başarılı şirket, 2018 yılından beri start-uplara ve sektöre yeni katılım gösteren şirketlere fon sağlamakta. Özellikle Asya ve denizaşırı pazarlarda yoğunluklu olarak çalışmalar gerçekleştiren şirket; büyümekte olan başlangıç projelerini destekliyor ve bu projelere mentorluk ediyor. XT Labs’ın uzun vadeli sürdürülebilir hedefi ise büyüme yaratırken kaynaklara yatırım yapmak ve güven sağlamaktır.

XT Labs, iş birliği gerçekleştirdiği platformlara pazar oluşturma ve global borsa bağlantıları kurma desteği sunarken; marka imajını güçlendirmeye yönelik stratejiler sunuyor ve dijital varlıkların etkin bir şekilde yürütülmesine ve yaratılmasına yardımcı olan projeleri destekliyor. Bu hizmetlerin yanı sıra iş birliği içerisinde olduğu şirketlerin pazarlama stratejilerine destek sunan XT Labs, firmaları rakiplerinden ayrı bir konuma yerleştirmek adına global ölçekte sosyal medya reklamcılığı, halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Yatırım ve iş birlikleri sürecinde markaların her adımında yanında olan yatırım fonu; global ekibi ile yürüttüğü ve mentorluk ettiği projelere küresel pazarlara girme ve yeni pazarlarda başarılı olma desteği sunma sürecinin akabinde yatırım sonrasında da uzun vadeli sürdürülebilir hedefleri mümkün kılma amaçlı, projeler ile yakın iş birlikleri kurmaya özen gösteriyor. Bu anlamda XT Labs, Türkiye’de oyun içi reklamcılık yatırımlarını Portuma ile yürütmeye karar verdi.

Türkiye’nin İlk Oyun İçi Reklamcılık Platformu Portuma

Dijital reklamcılığa inovatif bakış açıları kazandıran başarılı platform Portuma, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı oyun içi reklamcılık platformları arasında yer almaktadır. Şirket, kurduğu yaratıcı ve yenilikçi ekosistem ile oyun stüdyolarını, oyun geliştiricileri, reklam verenleri ve oyun severleri ortak bir platformda buluşturuyor.

Portuma’nın ekosistemine entegre olan oyun stüdyoları güvenli, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir gelir elde ederken reklam verenler ise markalarını genç kuşaklara en zahmetsiz yoldan duyurma şansı elde ediyor. Dinamik reklam yapısı ile Portuma, oyun içi reklamcılık teknolojisi sayesinde pop-up reklamlar gibi oyun zevkini sekteye uğratmıyor ve oyunculara hayal kırıklığı yaşatmıyor. Oyun içi reklamlar, oyunun olağan akışını bozmaz ve ekranı kaplamaz. Böylelikle, oyuncuların oyun zevki bölünmeden kesintisiz bir şekilde devam eder.

P2E entegrasyonu ile oyun severlerin PORToken kazanmasını sağlayan Portuma, bu entegrasyon için hiçbir ücret talep etmiyor. PORToken, Portuma Projesi’nin token’ı olup; oyna, izle ve kazan entegrasyonu ile oyuncular, oyun oynarken POR kazanabilir. Benzer şekilde oyun stüdyoları da bu entegrasyon sayesinde oyunlarının görüntülenme ve indirme sayıları ile oyunda kalma sürelerini artırabilir.

15 farklı kategoride, 177 ülkede 5 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Portuma, sistemine entegre olan stüdyolara 65 milyonun üzerinde indirme kazandırdı. İş ortaklarına oyun içi reklamcılıkta 12 milyonun üzerinde izlenim kazandıran başarılı platform, XT Labs’ten aldığı global yatırım desteği ile küresel pazarlarda da varlık sürdürecek.

Portuma’nın Kurucusu ve CEO’su Ozan Emrah Ünal

Portuma’nın kurucusu ve CEO’su Ozan Emrah Ünal, “Asya merkezli global kripto para borsası XT’nin yatırım fonu XT Labs tarafından yapılan yatırım değerlendirmesinin, Türkiye’de bir ilk olan oyun içi reklamcılık platformu Portuma’ya küresel anlamda birçok fayda sağlayacağını düşünüyorum. XT Labs, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve bir oyun içi reklamcılık platformuna yatırım yaptı. Bu yatırımın, yeni iş birliklerinin önünü açacağını ve yerli girişim Portuma’ya küresel çapta bilinirlik kazandıracağını; XT ile ilişkilerimizin bu yatırım ile gelişeceğini ve ilerleyen günlerde POR Token’ın XT’de listelenmesinin de mümkün olabileceğini düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.

Başarılı reklam ajansı Destex Digital’in kurucu ve ajans başkanı olan Ozan Emrah Ünal; Türkiye’nin ilk yerli oyun şirketi Axell Studio’nun kurucu ortağı ve Türkiye’nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi Portuma’nın kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır. 1980 doğumlu başarılı iş insanı, dijital dünyadaki tüm operasyonlarını yaklaşık 50 kişiden oluşan başarılı bir takım ile sürdürüyor.

Türkiye’ye oyun içi reklamcılığı tanıtan Ünal, Portuma’yı 1 sene önce kurdu. Kuruluşundan itibaren büyük başarılara imza atan Portuma; Game Factory, Adjust, Adsyield ve Oyunder gibi önemli partnerliklere sahip olup Haliç Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Monster gibi büyük reklamverenler ile çalışmalarını sürdürüyor.

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