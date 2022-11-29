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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Oyun sektörü Web 3.0, blok zinciri, kripto para birimleri ve NFT’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, küresel ölçekte çeşitli değişimlerden geçiyor. Öte yandan geleneksel oyunlar, merkezi sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve genellikle oyun ortamı üzerinde tam kontrole sahip olan büyük işletmeler tarafından yönetiliyordu. Buna ek olarak, uygulama içi satın alımlardan elde edilen para sadece tek bir yöne, oyuncuların cüzdanlarından oyun geliştiricilerine doğru akıyordu.

Buna karşılık, modern Oyna-Kazan (P2E) oyunları, merkeziyetsiz platformlar olan blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler kullanarak kontrolü oyuncuların hakimiyetine bırakıyor. Oyun içi varlıklar artık Oyna-Kazan (P2E) oyunlarında ayırt edici NFT’ler şeklinde tokenize ediliyor ve oyuncuların mülkiyeti ellerinde tutmalarına olanak tanıyor.

NFT’ler yani değiştirilemez tokenler P2E oyunları gibi, yalnızca dijital grafiklerin görüntülenmesinden ziyade daha fazla amaç için kullanılabiliyor. Dinamik NFT’lerin benzersizlik seviyesi, akıllı sözleşmeler kullanılarak yepyeni bir seviyeye yükseltilebiliyor.

Token ödülleri ve oyun içi nesnelerin yanı sıra P2E oyunları, oyuncuların dinamik NFT’ler aracılığıyla oyuna katılmasına da olanak tanıyor. Bir oyuncu oyundaki bir NFT ile her etkileşime girdiğinde, oyun içi para birimi kazanma şansına da sahip oluyor. Böylece, getiri yaratan ve başlangıçta değerini sahibine göre değiştiren dinamik bir NFT kullanıma sunuluyor.

Yeni katılımcılar da gelirin bir kısmını kazanmak için NFT kredisi vererek – yani ödünç vererek – bu süreçten faydalanabiliyor. Dinamik NFT’ler, sınırlı bir arzı garanti eden ve değerini koruyan özel bir nadirlik türüne sahip oluyor. Bu NFT’ler aynı zamanda oyunun büyümesine veya enflasyonuna bağlı olmadığından oyunculara özerklik sağlıyor. Bu sebepten dolayı yatırımcılar en iyi NFT projeleri neler olduğunu merak ediyor.

Tüm bunlara istinaden, bu yazıda göze çarpan NFT bağlantılı iki oyun coini Calvaria ile ApeCoin’e daha yakından bakılıyor.

ApeCoin Nedir?

ApeCoin (APE), Bored Ape Yacht Club ekosistemi içinde geliştirilen bir kripto para birimi. APE, kısaca ApeCoin ekosistemini yönetmek için kullanılan bir ERC20 yönetişim ve hizmet (utility) tokeni. Hizmet tokenleri kullanıcılara, sunulan bir hizmete erişmeyi sağlıyor. Merkeziyetsiz topluluğu teşvik etmek ve güçlendirmek adına oluşturulan APE, kripto varlığı bakımından yapılan açıklamalara göre en iyi oyun coinleri listesinde yer alıyor.

ApeCoin (APE) Mart 2022’de bir ERC20 token olarak piyasaya sürüldü, yani Ethereum ağı üzerinde çalışıyor. Bu, ApeCoin kullanıcılarının Ethereum’un güvenlik ile teknolojisinden yararlandığı, ApeCoin’in gelecekte herhangi bir Ethereum DApp’ında kullanılabileceği anlamına geliyor. ApeCoin, ayrıca birçok farklı merkeziyetsiz projeyi birbirine bağlama özelliğine sahip. Bu yenilikçi projenin yaratıcıları Yuga Labs’ın, tokeninin (APE token) oyun içi para biriminden yönetişim tokenlerine kadar şirketleri tarafından piyasaya sürülen tüm yeni ürün ve hizmetler için kullanılacağını açıklaması da bunun bir nevi kanıtı.

Dolayısıyla hem bir kripto para birimi hem de bir APE token olarak ApeCoin’in, Yuga Labs’ın kripto alanındaki tüm gelecek planlarını başlatmak için inşa edildiği görülüyor.

Şu anda CoinMarketCap’te en değerli oyun kripto para birimlerinden biri olan ApeCoin (APE), Yuga Labs’ın Bored Ape Yacht Club girişiminden esinlenilmiştir. Merkeziyetsiz bir kripto para birimi olan bu token, APE Vakfı tarafından destekleniyor.

ApeCoin, bir oyun tokeni olmasına rağmen en değerli 30 para birimi listesine girmeyi başardı. APE’nin son aylardaki hızlı gelişiminin, olumlu ve popüler bir ekosistem oluşturmadaki başarısından kaynaklandığı düşünülüyor.

ApeCoin sahipleri, ekosistemi kontrol eden ve ekosistemin nasıl kullanılması gerektiğine oy veren merkeziyetsiz bir otonom organizasyonda (DAO) söz hakkına da sahiptir. DAO, ekosistemi kapsayıcı bir şekilde inşa etmek, sürdürmek ve ayrıca ApeCoin sahiplerinin iş birliği yapması için altyapı sağlamak adına oluşturuldu.

Ape Coin Yorum

Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki 4 milyar dolarlık şirket olan Yuga Labs’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altında olduğu haberinin ardından, ApeCoin’in fiyatı bu ay yüzde 16’dan fazla düşerek 4,96 dolara kadar geriledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Yuga Labs hakkında dijital varlıklarının satışının federal yasaları ihlal edip etmediği konusunda soruşturma yürütüyor. Konuyla ilgili bilgisi olan ve soruşturma özel olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre SEC, Miami merkezli şirketin bazı değiştirilemez tokenlerinin (NFT’ler) daha çok hisse senetlerine benzeyip benzemediğini ve aynı açıklama kurallarına uyması gerekip gerekmediğini inceliyor. Wall Street’in ana düzenleyicisi, Bored Ape Yacht Club ve ilgili NFT’lerin sahiplerine verilen ApeCoin’in dağıtımını da inceliyor.

Bu haberler doğrultusunda iddialara göre, yatırımcıların zarar etmemek için alternatif yatırımlar aradığı görülüyor. Ekip, analistlere göre Calvaria’nın, kripto oyunu SEC ile başı dertte olan APE ile rekabet edecek gibi göründüğünü iddia ediyor. Bu sebeple iddialara göre, Calvaria tercihi kazanmaya yönelik değerli yatırımlardan biri olabilir.

Calvaria Hakkında Önemli Bilgiler

Calvaria (RIA), Tamadoge (TAMA) ve Battle Infinity (IBAT) yapılan açıklamalara göre popüler oyun tokenlerinin arasında yer alıyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen Oyna-Kazan (P2E) yapıda olan Calvaria ekibin açıklamalarına göre, oyuncuların oyun içi kart alıp satmasına ve birbirleriyle simüle edilmiş savaşlara girmelerine olanak tanıması bakımından diğer P2E oyunlarına oldukça benziyor. Bu oyun, masaüstü ve mobil uygulama mağazaları üzerinden ulaşılabilir olmasıyla oyuncuların erişilebilirliğine oldukça önem veriyor.

Oyuncuların oynamaya başlamak için bir cüzdan, kripto para birimi veya diğer varlıklara sahip olma zorunluluğu da yok. Bu da yapılan açıklamalara göre erişime büyük kolaylık sağlıyor.

Bu savaş kartı oyununda, her kart kendine has yetenekleri olan 3 boyutlu (3D) karakterle temsil ediliyor. Oyuncular kişiye özel kart desteleri ve stratejiler geliştirerek birbirlerine karşı savaşıyorlar.

Oyuncular ayrıca, daha yüksek seviyeli kartlar satın almak için RIA tokenlerini kullanabiliyor. Calvaria, oyuncuların savaş alanında avantaj elde etmek ve oyun içi öğeleri satın almak için RIA tokenlerini kullanmalarını sağlıyor.

Oyuncular yaklaşan savaşlara hazırlanmak için desteler kazanıyor ve destelerini büyütmeye çalışırken ek olarak avatarının dış görünüşünü de istediği gibi özelleştirebilir. P2E pazarının parlak geleceği göz önüne alındığında, oyuncuların başarılı olmak adına öne çıkmak için çabalayacağı çok aşikâr. Ekibin iddialarına göre Calvaria bunu, genel olarak kripto para birimlerine sahip olmayan veya anlamayanlara eşler arası (peer-to-peer) oyun oynamayı açarak başarıyor.

DAO (Merkezi Olmayan Otonom Organizasyonlar) yapısı üzerine kuru olan Calvaria, NFT oyun kartları, native tokeni RIA’yı ve staking havuzları sunar. DAO’lar, daha az potansiyel hata noktası ile daha merkezi olmayan proje yönetimi vaadini temsil ettikleri için son zamanlarda oldukça popülerlik kazandı.

Sadece bu da değil, DAO’lar kendilerine yatırım yapanların kolektif zekasından yararlanabildiği için rakiplerinden çok daha verimli olmalarını sağlıyor olabilir.

Bu faktör, Calvaria ekosisteminin merkezsizleştirme ve kitleleri dahil etme adımlarındaki ana ilkelerinden biri arasında yer alıyor. Öte yandan ekibin açıklamalarına göre, Calvaria DAO’nun, projeyi yönetmek, geliştirmek için büyüyeceği, herkesin katkıda bulunmasına ve insanların oynadığı ekosisteme rehberlik etmesine kapı açacağını gösteriyor.

Calvaria şu anda ön satış etkinliğinin 3. aşamasında yatırımcılara sunuluyor. Toplam 10 aşama olan ön satışın üçüncü diliminde yüzde 70’e yakın bir ilerleme kaydedildi. Proje, söz konusu aşama için 750 bin dolarlık hedefinin yarısından fazlasını şimdiden karşılamış gözüküyor. Şu anda 1 dolar yaklaşık 50 RIA’ya karşılık geldiğini de belirtelim. Calvaria’nın RIA tokenleri, mevcut ön satışında tanesi 0,02 dolardan satın alınabiliyor.

Ekibin iddialarına göre her aşamada fiyatın artması, RIA’yı ön satış sırasında satın alan yatırımcılara oldukça iyi karlar getirebilecek gibi görünüyor. Yine ekibe göre analistler, bu sebepten dolayı yatırım yapmayı düşünmek için doğru bir zaman olabileceğini söylüyor.

Calvaria Yorum

Kısaca toparlanacak olursa ekibin iddialarına göre, son zamanlarda Oyna-Kazan projelerindeki artışa bakıldığında oyun varlıklarına olan talep, çoğunlukla oyunlara pek de fazla ilgi duymayan spekülatif yatırımcılar tarafından yoğunlaşıyor bu da onları oyuncular için ulaşılamaz kılıyor.

Fakat Calvaria’nın hedefinin bu durumu değiştirme yönünde olduğu iddia ediliyor… Ekibin açıklamalarına göre proje, oyunun hem ücretsiz oyna (Free to Play) hem de Oyna-Kazan (P2E) versiyonlarını piyasaya sürerek geleneksel ve kripto oyuncularına imkan sağlıyor. Oynaması ücretsiz sürümde cüzdan, NFT veya kripto token gerekmiyor. Benzersiz olduğu iddia edilen oyun modeli, geleneksel oyuncuları zaman içinde kripto oyuncularına dönüştürerek, onları oynayarak kazanmayı tercih etmenin avantajları konusunda eğitiyor.

Calvaria, oyunculara seçme gücü vererek uzun vadede sadık bir kullanıcı tabanı oluşturmayı hedefliyor. RIA’nın Staking özelliği etme ve yönetişim tokeni olması Calvaria’yı, ekibin iddialarına göre, özellikle ApeCoin’e karşılık yatırımcıların alternatifi haline getiriyor.

Dikkat Çeken Bir Başka Oyna-Kazan Projesi; TamaDoge

Bu arada, son zamanlarda öne çıkan en iyi Oyna-Kazan projelerinden birinin de TamaDoge olduğu iddia ediliyor. Analistler, ekibin iddialarına göre, deflasyonist olması sebebiyle gelecek yıllarda dijital varlığın değerinin artmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Sekiz hafta gibi kısa bir süre içerisinde 19 milyon dolar fon toplayan TamaDoge, ön satış etkinliğini tamamladı ve OKX’de listenmeye başladı.

Yapılan açıklamalara göre sabit arza sahip olan TamaDoge, Metaverse evreninde kullanıcılara çok çeşitli imkanlar sunuyor. Bu imkanların başında NFT evcil hayvanlarını büyütme ve savaştırma yer alıyor. Yani temelde alınan NFT evcil hayvanı ile ilgilenerek onu büyütmeniz gerekiyor. Yeteri kadar büyüdüğü zaman ise rakip evcil hayvanlar ile savaştırabilirsiniz.

Ekibin iddialarına göre heyecan verici TamaDoge’un yol haritası yatırımcılar için önemli getiriler sağlayabilecek çok sayıda planı içeriyor.

Bu planlar arasında oluşturulacak Metaverse platformları, CEX listelemeleri, P2E arcade oyunları, fiziksel Tamadoge ödülleri ve hatta özel bir artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasının başlatılması gibi ortaklıklar yer alıyor. Bu sebeple ekibin iddialarına göre altyapısı güçlü olan TamaDoge’a yatırım yapmak oldukça mantıklı gözüküyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.