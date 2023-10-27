Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti bir ölçümün Bitcoin‘in (BTC) gidişatı tersine çevirmek yerine yükselişe devam edebileceğini öne sürdü. Uzman isim Bitcoin’de yükselişin devam etmesine neden olabilecek olayları açıkladı.

“Bitcoin’de Yükseliş Sürecek!”

Uzman isim Jason Pizzino YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki verilerdeki uç noktaları ortaya çıkaran piyasa değeri-gerçekleşen değer (MVRV) Z-skoru’na dikkat etmelerini vurguladı. BTC’nin uzun vadeli trend dönüşlerini belirlemek için şu konuları vurguladı:

Bu gösterge pozitife sıçradığında, 0,13 olduğunu görebilirsiniz, yine piyasanın bu birikim bölgesine geri dönmesi çok düşük bir ihtimal ve biz de yukarı çıkıyoruz, merdiven adım atıyoruz gibi görünüyor. Hala kenarda oturup korku ve panik yaşayan, daha büyük olumsuz hedefleri ümit eden ve bekleyen, onlara dünyanın çökeceğini ve borsaların daha fazla düşüş sinyali verdiğini söyleyenler için işler çok ama çok zorlaşacak. Yatırımcılar bunu umuyorlar ve bekliyorlar. Bu durum yanlış bir oyun, umarım sende o paranın bir parçası değilsindir.

BTC yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.734 dolardan işlem görüyor. Analist Pizzino, Bitcoin’in bundan sonra 42.000 dolar seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyor.

ABD’den Soruşturma Çağrısı

Öte yandan ABD’li milletvekilleri bugün Adalet Bakanlığı’na, kripto devlerinin Hamas’a finansman sağlanmasına yardımcı olup olmadığını görmek için Binance ve Tether‘e yönelik bir soruşturma başlatmaya çağrıda bulundu.

Senatör Cynthia Lummis (R-WY) ve Temsilci French Hill (R-AR) Perşembe günü yazdıkları bir mektupta Adalet Bakanlığı’nın “Binance hakkında suçluluk seviyelerini yansıtan bir suçlama kararına varmasını ve devam eden soruşturmaları hızla sonuçlandırmasını” istediler. Sonuç olarak

ripto analisti Jason Pizzino, Bitcoin’in olumlu piyasa değeri-gerçekleşen değer göstergesi (MVRV) ve yükseliş potansiyeline vurgu yaparken, ABD milletvekilleri Binance ve Tether’e yönelik Adalet Bakanlığı soruşturmasının hızlandırılmasını talep ediyor. Pizzino, BTC’nin 34.734 dolardan 42.000 dolara yükselebileceğini tahmin etti. ABD yetkilileri ise kripto şirketlerinin yasadışı finansman faaliyetlerini araştırmak için acil adımlar atılmasının altını çizdi.