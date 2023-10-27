f Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: "Bu Daha Başlangıç!" › COINTURK

Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”

Özet

  • Piyasa değeri-gerçekleşen değer (MVRV) Z-skoru, Bitcoin (BTC) trend dönüşlerini gösteren önemli bir ölçüm.
  • Pizzino, MVRV'nin pozitife dönmesinin piyasanın yükseliş trendinde olduğunu işaret etti ve BTC'nin olumlu görünümüne vurgu yaptı.
  • Pizzino, BTC'nin mevcut fiyatı 34.734 dolardan 42.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
03:00
27 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti bir ölçümün Bitcoin‘in (BTC) gidişatı tersine çevirmek yerine yükselişe devam edebileceğini öne sürdü. Uzman isim Bitcoin’de yükselişin devam etmesine neden olabilecek olayları açıkladı.

“Bitcoin’de Yükseliş Sürecek!”

Uzman isim Jason Pizzino YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki verilerdeki uç noktaları ortaya çıkaran piyasa değeri-gerçekleşen değer (MVRV) Z-skoru’na dikkat etmelerini vurguladı. BTC’nin uzun vadeli trend dönüşlerini belirlemek için şu konuları vurguladı:

Bu gösterge pozitife sıçradığında, 0,13 olduğunu görebilirsiniz, yine piyasanın bu birikim bölgesine geri dönmesi çok düşük bir ihtimal ve biz de yukarı çıkıyoruz, merdiven adım atıyoruz gibi görünüyor.  Hala kenarda oturup korku ve panik yaşayan, daha büyük olumsuz hedefleri ümit eden ve bekleyen, onlara dünyanın çökeceğini ve borsaların daha fazla düşüş sinyali verdiğini söyleyenler için işler çok ama çok zorlaşacak. Yatırımcılar bunu umuyorlar ve bekliyorlar. Bu durum yanlış bir oyun, umarım sende o paranın bir parçası değilsindir.

BTC yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.734 dolardan işlem görüyor. Analist Pizzino, Bitcoin’in bundan sonra 42.000 dolar seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyor.

ABD’den Soruşturma Çağrısı

Öte yandan ABD’li milletvekilleri bugün Adalet Bakanlığı’na, kripto devlerinin Hamas’a finansman sağlanmasına yardımcı olup olmadığını görmek için Binance ve Tether‘e yönelik bir soruşturma başlatmaya çağrıda bulundu.

Senatör Cynthia Lummis (R-WY) ve Temsilci French Hill (R-AR) Perşembe günü yazdıkları bir mektupta Adalet Bakanlığı’nın “Binance hakkında suçluluk seviyelerini yansıtan bir suçlama kararına varmasını ve devam eden soruşturmaları hızla sonuçlandırmasını” istediler. Sonuç olarak

ripto analisti Jason Pizzino, Bitcoin’in olumlu piyasa değeri-gerçekleşen değer göstergesi (MVRV) ve yükseliş potansiyeline vurgu yaparken, ABD milletvekilleri Binance ve Tether’e yönelik Adalet Bakanlığı soruşturmasının hızlandırılmasını talep ediyor. Pizzino, BTC’nin 34.734 dolardan 42.000 dolara yükselebileceğini tahmin etti. ABD yetkilileri ise kripto şirketlerinin yasadışı finansman faaliyetlerini araştırmak için acil adımlar atılmasının altını çizdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek!
40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek!
Ünlü Kripto Analisti: Bitcoin Fiyatı Kasım Ayında Büyük İhtimalle Söylediğim Seviyede Olacak
Ünlü Kripto Analisti: Bitcoin Fiyatı Kasım Ayında Büyük İhtimalle Söylediğim Seviyede Olacak
“Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!
“Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 30 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 30 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023