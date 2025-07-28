Analist Bitcoin’deki Yükselişin 14 Ay Daha Sürebileceğini Öngörüyor

Kripto para piyasalarında dikkatle takip edilen TechDev takma isimli analist, Bitcoin $118,760.78’in mevcut yükseliş hareketinin geçmişteki verilere benzer şekilde yaklaşık bir yıl daha devam edebileceğini ileri sürüyor. Analist, Bitcoin’in fiyat hareketlerinin doğrudan dört yıllık yarılanma döngüsüyle değil, genel ekonomik aktivitenin dalgalanmalarıyla daha fazla ilişkili olduğunu belirtiyor. TechDev’e göre, Bitcoin özellikle ekonomik döngülerdeki canlanma işaretleriyle birlikte önemli bir yükseliş yaşama eğiliminde bulunuyor.

Ekonomik Döngüler ve Bitcoin İlişkisi

Analiste göre, Bitcoin’in fiyat davranışı ile ekonomik döngüler arasındaki ilişki güçlü sinyaller veriyor. Özellikle bakır-altın oranının, yatırımcıların risk iştahını yansıtan önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor. Analizlere göre, bakır-altın oranının dip yaptığı dönemler Bitcoin için bir dönüm noktası teşkil ediyor ve bu dönemler genellikle fiyatın zirve yaptığı ya da yeni bir yükseliş dalgasına başladığı anlara tekabül ediyor.

TechDev, geçmiş döngülere baktığında Bitcoin’in bu ekonomik göstergeyle paralel olarak hareket ettiğini ve her dönüm noktasından yaklaşık 14 ay sonra tepe fiyatlara ulaşma eğilimi gösterdiğini ifade ediyor. Bu görüş, şu anda piyasanın içinde bulunduğu yükselişin ilerleyen aylarda da sürebileceğine işaret ediyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

TechDev: “Bir Bitcoin döngüsü var – fakat çoğu insanın sandığı gibi değil. Bu döngü, iş döngüsünü yansıtıyor. Bitcoin, iş döngüsüyle birlikte yükselir ve zirveye ulaşır. Bitcoin’in ‘rampa’ süresi, dönüm noktasına kadar olan zamanı temsil eder. Bitcoin her zaman dönüm noktasından 14 ay sonra zirve yapmıştır.”

Kısa ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri

TechDev, Bitcoin için hem kısa hem de uzun vadeli fiyat tahminleri de sunuyor. Analist, önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatının 170.000 dolara ulaşabileceğini, uzun vadede ise 380.000 dolara çıkabileceğini belirtiyor. Bu tahminler, Bitcoin’in iki günlük ve iki haftalık grafiklerinde tespit edilen ve genellikle bir varlığın konsolidasyon sonrası güçlü yükselişler yaşayacağını gösteren “fincan-kulp” formasyonuna dayanıyor.

Analist, Bitcoin’in kısa süre önce söz konusu formasyondan yukarı doğru bir çıkış gerçekleştirdiğini, bunun da ivmeli bir fiyat artışının habercisi olabileceği şeklinde yorumlanabileceğini ifade ediyor. Şu anda Bitcoin’in 118.110 dolar seviyesinde işlem gördüğü bildiriliyor. Geçmiş fiyat davranışlarının tekrarlanması durumunda, fiyatların tahmin edilen seviyelere ulaşması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

TechDev’in yaptığı analizlerde, stratejik çıkış ve giriş noktalarını belirlemede ekonomik döngülerin temel alınabileceği ve teknik göstergelerin destekleyici bir rol oynayabileceği vurgulanıyor. Ayrıca benzer formasyonların daha önceki döngülerde de gözlemlendiği ve bu örüntülerin yatırımcılar için yol gösterici olabileceği öne sürülüyor.

TechDev: “Bu hareketi gerçekten daha önce yaptık.”

Bu tahminler ve analizler, kripto para piyasalarındaki hızlı değişimler ve çeşitli ekonomik faktörler göz önüne alındığında kesinlik içermiyor. Analistin değerlendirmeleri, geçmiş deneyimler ve gözlemler üzerinden şekilleniyor. Yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları ve çeşitli risk faktörlerini dikkate almaları gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Uzman görüşleri, yatırım sürecinde piyasa hareketlerinin çoğunlukla ekonomik döngüler tarafından belirlendiğini ve kısa vadeli teknik göstergelerin tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Bitcoin’in fiyat hareketlerini etkileyen birçok faktör olduğu, makroekonomik gelişmelerin yanında piyasa psikolojisinin de önemli rol oynadığı hatırlatılıyor. Analistlerin uzun vadeli projeksiyonları, tarihsel verilerin rehberliğinde hazırlansa da farklı koşullarda sapmalar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu kripto para piyasalarında, çeşitli senaryoların göz önünde bulundurulması yatırımcılar açısından faydalı olabilir.