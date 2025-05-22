BITCOIN (BTC)

Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip

Özet

  • Amerikalılar, Bitcoin sahipliğinde küresel çapta öncü konumda yer alıyor.
  • ABD’de hem bireysel hem kurumsal Bitcoin yatırımları dikkat çekiyor.
  • ABD eyaletleri, Bitcoin rezervleri alanında yasal düzenlemeler geliştiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

River tarafından hazırlanan yeni bir araştırma, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin küresel Bitcoin $106,616.75 mülkiyetinde belirleyici bir rol oynadığını gösteriyor. Araştırmaya göre, dünyadaki tüm Bitcoin’lerin yüzde 40’ı Amerikalılar tarafından tutuluyor. Şirketler nezdinde bakıldığında ise, kurumsal Bitcoin varlıklarının yüzde 94,8’inin ABD merkezli şirketlere ait olduğu belirtiliyor. ABD ayrıca “ülke” bazında Bitcoin rezervlerinin yüzde 65,3’ünü elinde bulunduruyor.

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ABD’de Bitcoin Kullanımı YüksekŞirketler ve Eyaletler Bitcoin’in Yükselişinde Etkili

ABD’de Bitcoin Kullanımı Yüksek

Araştırmada, ABD’nin Bitcoin kullanımında açık bir liderliğe sahip olduğu vurgulanıyor. Ülkede yaşayanların yüzde 14,3’ü Bitcoin sahibi. Bu oran, Avrupa’da yüzde 3,4, Asya’da yüzde 3,6 ve Okyanusya’da yüzde 3,3 seviyesinde. Bu durum, ABD’nin Bitcoin’e yüksek oranda adapte olan bir ülke olduğunu ortaya koyuyor. Bölgesel bazda Bitcoin sahipliği ise gelir, ırk, eğitim veya siyasi görüşe bakılmaksızın topluma yayılmış durumda.

Bitcoin’in sadece teknolojiye ilgi duyan bir kesime ait olmadığı, farklı gelir ve kimlik grupları arasında sahipliğin yaygın olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte yaş ve cinsiyet bazlı farklar da göze çarpıyor. Özellikle gençlerin ve erkeklerin Bitcoin sahibi olma oranı daha yüksek.

Bitcoin herkese açıktır; katılmak için zengin ya da akredite yatırımcı olmanız gerekmiyor. Ancak, Bitcoin daha çok gençler ve erkekler tarafından sahipleniliyor.

Analizlere göre, 2008’de yayımlanan Bitcoin Whitepaper’dan bu yana ABD’de yaklaşık 790 milyar dolarlık yeni bir servet yaratıldığı ifade ediliyor. Bu ekonomik etkinin, dijital varlıkların artan şekilde benimsenmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Şirketler ve Eyaletler Bitcoin’in Yükselişinde Etkili

River’ın araştırmasına göre, ABD merkezli 32 halka açık şirketin toplam piyasa değeri 1,26 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor ve bu şirketler Bitcoin’i bir hazine varlığı olarak portföylerinde bulunduruyor. Halka açık şirketlerin tümünde ise yaklaşık 795 bin Bitcoin bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu ABD’li şirketlerin elinde.

ABD eyaletlerinde de Bitcoin’e yönelik olumlu adımlar atılıyor. Şu anda toplamda 36 eyalet, Bitcoin’e destek veren çeşitli düzenlemeler teklif etmiş durumda. Arizona ve New Hampshire gibi eyaletler ise yakın zamanda Bitcoin rezervini yasalaştırarak bu alanda öncü oldular.

Arizona eyaleti, başlangıçta dijital varlık alımına yönelik öneriyi reddetse de, sonrasında kullanılmayan dijital varlıkların eyalet tarafından kullanılabilmesine imkan veren yeni bir yasayı onayladı. New Hampshire da ilk Bitcoin rezervini kuran ABD eyaleti oldu. Diğer bazı eyaletler de rezerv planları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bitcoin’in ABD’de kurumlar, bireyler ve eyalet yönetimleri arasında yaygınlaşmaya devam ettiği ve bu gelişmelerin ABD’yi küresel dijital varlık piyasasında güçlü bir konuma taşımaya devam ettiği anlaşılmakta. ABD’nin sahip olduğu mevcut avantaj sayesinde, dünyada Bitcoin’in yayılımında öncü rol oynadığı gözlemleniyor. Özellikle, Bitcoin’e ilgi duyanların çeşitliliği artarken, ABD’de kurumsal ve ara düzey kullanıcıların katılım oranı birçok bölgenin üzerinde yer alıyor. Dijital varlıkların ekonomik değeri ve potansiyel getirileri hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu gelişmeler yakından takip edilmeli.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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