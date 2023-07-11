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  •   Amerikalı Yıldız İsim Kripto Paralara Müjdeyi Verdi: “Eski Dönem Bitiyor!”

Amerikalı Yıldız İsim Kripto Paralara Müjdeyi Verdi: “Eski Dönem Bitiyor!”

Özet

  • Kevin O'Leary, Kanada borsası Wonderfi'yi destekliyor.
  • Uzman, yeni borsa ile eski dönemin biteceğini belirtti.
  • Ayrıca mevcut koşullar ile olması gerekenin bu borsa olduğunu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
11 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler TV programı Shark Tank’ın yıldızlarından biri tarafından desteklenen bir Kanada kripto para borsası, Kanada’daki en büyük kripto ticaret platformunu yaratacak bir birleşmeye yaklaşıyor.

Yeni Kripto Borsası!

Uzun süredir kripto para destekçisi olan Kevin O’Leary, diğer büyük Kanada kripto para borsaları CoinSmart Financial ve Coinsquare ile birleşen Kanada borsası Wonderfi’yi destekliyor. O’Leary  birleşme hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dünya kriptoda bir travma yaşadı. Ve dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler artık hileli platformları, hileli komisyoncu borsalarını, hileli bayileri inceliyor. Başka her yerde meydana gelen soruşturma miktarı, onu neredeyse yatırım yapılamaz hale getiriyor.

Bununla birlikte ünlü yıldız Kevin O’Leary, kötü niyetli kripto para borsalarının o günlerinin artık bittiğini belirtti. Kanada’nın en büyük kripto para ticaret platformlarından üçü olan WonderFi, CoinSmart ve Coinsquare, ülkedeki en büyük kripto para ticaret platformunu oluşturmak için birleşmeyi planlıyor.

 

“Piyasa Koşullarında Şart!”

The Globe and Mail’in haberine göre, anlaşma Kanada Rekabet Bürosu’ndan onay aldı ve Pazartesi günü tamamlanması planlanıyor. WonderFi, CoinSmart platformunu durduracağını ve işten çıkarmalar yoluyla işgücünü azaltacağını duyurmuştu. WonderFi CEO’su Dean Skurka’ya göre, mevcut pazar ortamında ilerlemenin en etkili yöntemi, işin en uygun yönlerini konsolide etmek ve seçmektir. Skurka konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bizim bakış açımızdan, mevcut piyasa koşullarında ilerlemenin en iyi yolu, işin en iyi yönlerini konsolide etmek ve titizlikle seçmektir. Daha küçük borsalar bizimki gibi şirketler tarafından ya kapatılacak ya da yutulacak ve bizim asıl istediğimiz WonderFi’nin Kanada’nın pazar lideri olması.

Öte yandan hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan dava ile sıkıntılı bir süreç geçirmişti.

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