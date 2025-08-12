Kripto Para

Amazon’un Kurucusundan Kripto Para İle Ödeme Müjdesi, BTC ve 5 Altcoin

Özet

  • Blue Origin artık uzay yolculuklarında kripto para ile ödeme kabul ediyor.
  • Bitcoin, Ethereum, Solana gibi seçenekler kullanıcıların tercihine sunuldu.
  • Amazon'un kripto para ödemelerini kabul etmesi için bu gelişme hazırlık olabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, uzay seyahati için Bitcoin $120,786.28 ve önde gelen farklı kripto para birimlerini ödeme olarak kabul etmeye başladığını duyurdu. Şirketin New Shepard aracıyla yapılacak yolculuklarda Bitcoin, Ethereum $4,212.94, Solana, USDT ve USDC gibi kripto varlıklarla ödeme yapılabiliyor. Jeff’in bu adımı Amazon’un da gelecekte kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini gösteriyor.




Kripto Para İle Ödeme

Uzay yolculuğu, kripto para topluluğunu her zaman yakından ilgilendirdi. Birçok kripto şirketi iletişim teknolojilerine ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmuş, çeşitli projelerde token satışlarıyla uyduları finanse etmişti. Buna paralel olarak, Blue Origin de kripto varlıkları ödeme yöntemi olarak sunarak kripto sektörüne yaklaşımını güçlendirdi. Doge Ay’a tarzındaki sloganlar boğa döneminde oldukça hype idi.

Blue Origin’in bu yeni uygulaması Shift4 şirketi ile iş birliği sayesinde hayata geçirildi. Şirketin açıklamasında, “Bugünden itibaren, Shift4’ün sorunsuz ödeme teknolojisiyle tüketiciler, Blue Origin’in New Shepard aracıyla yapacakları uzay yolculukları için Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT ve USDC gibi popüler kripto paralar ve stablecoinlerle ödeme yapabilecek. Ayrıca müşteriler, Coinbase ve MetaMask gibi kripto cüzdanlarını da bağlama seçeneğine sahip olacaklar” ifadelerine yer verildi.

Amazon Kripto Para Ödeme

Blue Origin’in kripto para sektörüne ilgisi daha önce de kendini göstermişti. Geçtiğimiz haftalarda, Tron’un kurucusu Justin Sun, Blue Origin’in bir uçuşuna katılarak Kármán hattının ötesine çıkmıştı. Böylelikle firmanın faaliyetleri, kripto topluluğunda öne çıkmaya başladı.

Öte yandan, geçmişte bir başka kripto sektör temsilcisi SpaceX roketleriyle uzay yolculuğuna çıkmıştı. Blue Origin’in bu son adımı, Jeff Bezos’un şirketinin bu alandaki görünürlüğünü artırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Blue Origin’in iş ortağı Shift4, daha önce de kripto işlemleri kolaylaştırmada deneyime sahip bir şirket olarak biliniyor. 2022’de The Giving Block’u bünyesine katan Shift4, Haziran ayında da Chainlink $21.46 ve Mastercard ile bir iş birliği gerçekleştirerek, kart sahiplerinin Web3’e erişimini artırmayı hedeflemişti.

Shift4’un desteği ile artık dünya genelinden kullanıcılar, gün ve saat fark etmeksizin doğrudan uzay yolculuğu için rezervasyon yapabiliyor. Bu sayede kripto ile ödeme yapma seçenekleri geniş kitlelere ulaşabiliyor.

Bununla birlikte, bu gelişmenin pratik faydadan çok tanıtım amacı taşıdığı yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor. Blue Origin’in bir uzay yolculuğu 28 milyon dolar civarında bir ücrete sahip ve geleneksel finans sistemleri bu denli büyük ödemeleri kolaylaştırmak için zaten çeşitli yollar sunuyor. Bu nedenle, blockchain tabanlı ödeme çözümlerinin seyahat edenler için ciddi bir kolaylık sağlayacağı çok alıcısı olan bir hikaye değil.

Yine de Blue Origin’in bu hamlesi, uzay yolculuğu ve kripto teknolojisinin kesişiminde dikkat çekici bir örnek olabilir. Kripto para endüstrisi uzun süredir çeşitli yenilikçi çözümler sunmayı hedeflerken, uzay yolculuğu vizyonu da benzer bir yenilikçiliği temsil ediyor. Asıl büyük hamle Jeff Bezos’un Amazon ile kripto para ödemelerini kabul etmesiyle başlayacak. Bu şirketin gelirlerini önemli ölçüde artırır ve Blue Origin ile bunun zemini hazırlanmış olabilir.

Sonuç olarak, Blue Origin’in kripto para ile ödeme seçeneği sunması, bu iki ileri teknoloji alanı arasında yeni bir etkileşimin başlangıcı olarak değerlendirilmekte. Kripto varlıklara sahip olanlar için uzay yolculuğu, artık yeni bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
