Kripto para analisti Nicholas Merten, piyasadaki göreceli sakinliğin ortasında en büyük 5 kripto para arasında yer alan Binance Coin‘in (BNB) sert şekilde düşebileceği konusunda uyardı. Analist ayrıca Ripple’ın XRP‘si ve Bitcoin (BTC) için de düşüş uyarısı yaptı.

Uzman Binance Coin (BNB) ve Ripple’ın XRP’si İçin Uyardı

YouTube kanalı DataDash’daki son strateji oturumunda piyasayı değerlendiren Merten, kritik bir destek seviyesinin altına düşmesi halinde BNB‘nin sert bir düzeltmeden geçebileceğini söyledi. Analist Binance‘in hizmet token’inin mevcut seviyelerden en son 2021’in ilk çeyreğinde kaydedilen seviyeye doğru yüzde 85’e varan oranda düşebileceği konusunda uyararak şunları söyledi:

BNB, 200 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde zar zor tutunuyor ve Şubat 2021’den bu yana korunan 180 dolar civarındaki destek seviyesinin üzerinde duruyor. Bu seviye kırılacak olursa Eylül 2017 ve Mart 2020’deki iki önemli seviye arasındaki trend çizgisi BNB için kritik seviye olacak ve fiyat bu yatay destek üzerinde tutunamayacak olursa 40 ile 45 dolar civarına düşebilir.

Analist ayrıca Ripple‘ın XRP’sini de yorumladı. Mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada Blockchain şirketinin lehine verdiği kararın ardından XRP’nin yüzde 90’nın üzerinde değer kazanmasının ardından düşüşün eşiğinde olabileceği konusunda uyararak “İyimser bir fiyat hareketi yapmıyor. Günlük zaman dilimi grafiği kırmızı bir dönüşe çok yakın. Devasa yükseliş hareketinin ardından görmek istediğimiz şey bu değil. Bu daha çok ‘abartıyı al, haberi sat’ demek, değil mi? Bu durumda, esasen hype zaten fıyatlandı ve artık haberi satma zamanı.” dedi.

Analiste Göre Bitcoin’de 27 Bin Dolara Varan Bir Geri Çekilme Görülebilir

BNB ve XRP’nin ardından Bitcoin‘e dönen Merten, en büyük kripto paranın önündeki direnç seviyesinin üzerine çıkmaması halinde kripto kralında bir ralli yaşanması ihtimalinin düşük olduğu ve ayı piyasasının beklenenden daha uzun sürmesini beklediğini belirterek yatırımcıları uyardı: