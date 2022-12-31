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  •   “Altın, Gümüş ve Bitcoin Al” Diyen Ünlü Yazardan Çarpıcı Yorum: Ezip Geçecek!

“Altın, Gümüş ve Bitcoin Al” Diyen Ünlü Yazardan Çarpıcı Yorum: Ezip Geçecek!

Kripto para piyasalarında sık sık "Altın, Gümüş ve Bitcoin al" çağrısı ile bilinen ünlü yazardan kritik yorum! Birçoğunu ezip geçecek!
19:00
31 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rich Dad Poor Dad kişisel finans kitap serisinin son derece başarılı yazarı Robert Kiyosaki, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve mevcut kripto para bakiyesi hakkında yaptığı açıklamalarda neden ‘çok heyecanlı’ olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Bitcoin’de Alım Bölgesi!

Tüm zamanların en iyi 10 kişisel finans kitabından biri olan ” Rich Dad Poor Dad”, “finansal okuryazarlığın (finansal eğitim), finansal bağımsızlığın ve varlıklara yatırım yaparak, gayrimenkul yatırımını, başlangıç ​​ve sahip olma yoluyla zenginlik oluşturmanın önemini savunuyor. Ayrıca yatırımcının ticari ve finansal yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor.

2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 salgını sırasında çeşitli zaman aralıklarında Robert Kiyosaki, Federal Rezerv’in (FED) ortaya çıkan ekonomik etkilerine tepkisini eleştiriyor ve sosyal medya platformlarındaki geniş takipçilerini, kaçınılmaz olduğunu düşündüğü yüksek enflasyondan (ve muhtemelen hiperenflasyondan) kendilerini korumaya davet ediyor.

Anthony Pompliano’nun 7 Nisan 2021’de yayınlanan “Pomp Podcast”inin 263. bölümünün konuğu Robert Kiyosaki kripto paralar hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Yapılan röportaj esnasında Antjony Pompliano, Robert Kiyosaki’nin “geleneksel enflasyondan korunma” varlıkları hakkındaki düşüncelerini sordu. Robert Kiyosaki soruya şu şekilde cevap verdi:

Altın ve gümüş, Tanrı’nın parası. Bitcoin açık kaynaklı insanların parasıdır.

Bununla birlikte uzman isim 13 Mayıs 2022 tarihinin zengin olmak için en iyi zaman olduğunu söyleyerek 11 Kasım 2022’de, yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki düşüşten endişe etmemesi gerektiğini ve BTC fiyatı 10.000 dolara kadar düşerse endişelenmek yerine, heyecanlanması gerektiğini vurguladı. Robert Kiyosaki açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin fiyatı 10.000 dolara düştüğünde endişelenmenize gerek yok. Aksine heyecanlanmalısınız… Bu fiyat aralığı uzun vadede alım yapmak için oldukça iyi…

“Daha Fazla BTC Alıyorum!”

Öte yandan 30 Aralık 2022’de Robert Kiyosaki Twitter üzerinden 2,3 milyon takipçisine, diğer kripto para birimlerinin çoğundan farklı olarak Bitcoin’in bir emtia olduğunu ve bu nedenle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) gelecekteki eylemlerinden etkilenmeyeceği için Bitcoin’e olumlu baktığını ileri sürerek BTC yatırımı yapıyor musunuz sorusuna cevaben açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Evet yapıyorum. Bitcoin konusunda çok heyecanlıyım. Neden mi?  Çünkü Bitcoin altın, gümüş ve petrol gibi bir emtia olarak sınıflandırılıyor. Çoğu kripto para bir menkul kıymet olarak sınıflandırılıyor ve SEC düzenlemeleri bunların çoğunu ezip geçecek.  Daha fazla BTC alıyorum.

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