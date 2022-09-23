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Altcoin’e Güncelleme Dopingi! Fiyat Yükseliyor!

Uzun zamandır merakla beklenen hard fork'un başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından altcoin'in fiyatı yükselişe geçti.
10:20
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano Blockchain‘in yerel varlığı ADA, son 24 saatte kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde yükselişle 0,47 doların üzerine çıktı. ADA’daki yükselişin katalizörü ise uzun zamandır beklenen Vasil hard fork’unun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi oldu.

Vasil Hard Fork’u Gerçekleşti

Cardano‘nun ardındaki ana kuruluş olan Input Output Global (IOG), günün ilk saati içerisinde Vasil hard fork‘unun Cardano ana ağında (mainnet) başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu. Son birkaç ayda karşılaşılan bazı teknik sorunlardan dolayı yaşanan gecikmelerin ardından gerçekleşen hard fork, Cardano topluluğu için oldukça önemliydi. IOG’dan yapılan duyuruda, “Bugün UTC’de 21.44’de (TSİ 00.44’de) IOG ekibinin Cardano Stiftung işbirliğindeki HFC etkinliği aracılığıyla Cardano ana ağını başarılı bir şekilde hard fork’landığını ve böylece zincire yeni Vasil özelliklerini geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” denildi.

Vasil hard fork’u, Cardano Blockchain’ine büyük performans iyileştirmeleri ve ağ kapasitesi iyileştirmesi getiriyor. Ayrıca daha yüksek verimli özellikler, daha iyi geliştirici deneyimi, gelişmiş ağ performansı ve daha düşük işlem ücretleri sağlıyor. Öte yandan Plutus komut dosyası güncellemesinin 27 Eylül’de Cardano ana ağında geliştiricilerin kullanımına sunulması planlanıyor. IOG, yaptığı duyuruda “27 Eylül’de yeni çağın başlangıcında, yeni Plutus V2 maliyet modeli zincirde aktif olacak ve böylece geliştirici topluluğu için tüm Vasil özellikleri kullanıma açılacak.” notunu düştü.

Kripto para topluluğu, Vasil hard fork’unun düzgün bir şekilde ağda uygulanmasından dolayı Cardano ekibini tebrik etti. DeFi platformu Genius Yield, Vasil hard fork’unu Cardano ağında şimdiye kadar gerçekleşen en karmaşık işlemlerin ardından ortaya çıkan güncellemelerden biri olarak nitelendirdi. Kripto para ticareti platformu Abra’nın kurucusu Bill Barhydt, bunun Cardano geliştiricileri için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Vasil hard fork’tan dolayı Cardano (ADA) ekibini tebrik ederiz. Kripto para sektöründe daha çok çalışıldığında meyvesi alınıyor. UTXO’ları ve girdileri harcamadan komut dosyalarına/Plutus’a erişilebilir kılmak geliştiriciler için büyük bir kazanım. Tebrikler.” dedi.

Güncellemenin ardından yönünü yukarı çeviren ADA, yüzde 7’yi bulan yükselişle 0,4789 dolara kadar çıktı. ADA yazım sırasında bir miktar geri çekilme ile 0,4673 dolardan alınıp satılıyor.

Cardano için Sırada Ne Var?

Vasil hard fork’unun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından, Cardano ekibi şimdi Layer 2 ölçeklenebilirlik çözümü olan Hydra protokolünü oluşturmaya odaklanacak. Hydra protokolü, ana ağı güvenlik ve yerleşim katmanı olarak kullanmaya devam ederken Cardano Bockchain’indeki işlemleri işleyecek. Kydra protokolünün lansmanın bu yılın sonuna doğru veya 2023’ün ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

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