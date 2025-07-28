Altcoin Vector’den Ethereum ve Diğer Kripto Paralarda Kaldıraç Uyarısı

Piyasa veri analizleri yapan Altcoin Vector, Ethereum $3,872.48’da kaldıraç kullanımındaki artışa ve bunun oluşturabileceği dalgalanmalara ilişkin kripto yatırımcılarını uyardı. Şirket, Ethereum fiyatlarındaki son yükselişin spot piyasa ve borsa yatırım fonları desteğiyle gerçekleştiğine işaret eden bir değerlendirme yayımladı.

Ethereum’da Rekor Seviyede Kaldıraç

Verilere göre Ethereum vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı (open interest), tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve mayıs ayından bu yana ikiye katlandı. Fiyatlar da bu pozisyonlardaki artışla birlikte yükseliş gösteriyor. Analistler, mevcut yükselişin geçmişteki dönemlerden farklı olarak spot talep ve borsa yatırım fonları tarafından desteklendiğini belirtiyor.

Altcoin Vector: “ETH vadeli işlemlerinde açık pozisyon rekor tazeledi ve fiyat birlikte yükseliyor. 2024 sonundan farklı olarak, bu yükseliş ETF girişleri ve spot ivme tarafından destekleniyor. Ancak açık pozisyonun tarihi seviyelerde olması iki ucu keskin bir kılıç gibi. Güven geri döndü, ama kaldıraç riski artıyor.” Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Ethereum yazının hazırlandığı an itibarıyla 3.771 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda küçük bir artış kaydetmiş durumda. Açık pozisyonun tarihi seviyelere ulaşması, fiyat hareketlerinde ani değişikliklere yol açabilecek kaldıraç riskinin arttığına işaret ediyor.

Sui’de Güçlenen Momentum

Analizlerde, Solana alternatifi olarak öne çıkan layer-1 ağı Sui için de olumlu ivme işaretleri paylaşıldı. Platformun verilerine göre, Sui son 24 saatte %10’luk bir artış göstererek yüksek işlem hacmiyle dikkat çekti.

Altcoin Vector: “ETH önde gidiyor, hatta BTC’yi geride bırakıyor; ancak bu rotasyon evresi sadece geriden gelenlerin değil, öne fırlayanların dönemi. Sui bu profile uyuyor. Yüksek beta, güçlü trader ilgisi ve son 24 saatte %10 yükseliş. Momentum yeni başlıyor; hareket hızlandığında 5 dolar sadece ilk hedef olacak.”

SUI yazının hazırlandığı sırada 4,22 dolardan işlem görüyor ve günü %5,2’lik bir artışla kapatıyor. Uzmanlar, trader ilgisinin devam etmesi halinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğini öngörüyor.

Bitcoin’de Sağlıklı Düzeltme

Altcoin Vector, piyasadaki en değerli dijital varlık olan Bitcoin $118,760.78’deki son gerilemeyi ise endişe verici bulmadığını belirtti. Analistlere göre, yaşanan düşüş fiyat yapısının bozulmasına yol açmıyor ve piyasadaki ana yükseliş eğilimi devam ediyor.

Altcoin Vector: “Bitcoin’in düşüşü bir kırılma değil, sağlıklı bir düzeltme. Yapı olumlu, en iyi sinyal soğumuştu ama şimdi toparlanma işaretleri veriyor. BTC, destek seviyesinin üzerinde duruyor, yine de 112.500 doları test edebiliriz. Momentum durmuş olsa da ana trend güçlü şekilde sürüyor.”

Bitcoin’in güncel fiyatı ise 119.503 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte hafif bir yükseliş gösteriyor. Analistler, kripto piyasasındaki genel görünümün olumlu olduğunu ancak volatilite risklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Piyasalarda kaldıraç kullanımının artışı, kısa vadede önemli fiyat hareketlerini tetikleyebileceği için yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ethereum’da vadeli işlem pozisyonlarının rekor seviyelere ulaşması, hızlı yön değişimlerine ve tasfiyelere yol açabilecek bir kırılganlık yaratıyor. Öte yandan, altcoin piyasasında Sui gibi yeni projelerdeki hızlı yükselişler, piyasa rotasyonunda alternatiflerin öne çıkabileceğini gösteriyor. Bitcoin ise güçlü teknik yapısını koruyor ve yaşanan düzeltmelerin yükselen trendde bir duraklama olabileceği belirtiliyor. Yatırımcılar, kısa vadeli riskleri izlerken piyasanın yapısal göstergelerini de göz önünde bulundurmalı.