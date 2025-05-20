Altcoin Kralı Bu Gelişmeyle Parlıyor! Tarihi Düşüş Var

Ethereum $2,544.43 Blockchain‘i üzerindeki güncel veriler, ETH’nin borsalardaki toplam arzının şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin satış baskısının azaldığını ve piyasada uzun vadeli tutma eğiliminin güçlendiğini ifade ediyor. Buna paralel olarak, Ethereum’un fiyatı yüzde 7’lik bir artış ile 2.550 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve piyasa değeri 300 milyar doların üstüne yükseldi.

Ethereum’un Borsalardaki Arzı 10 Yılın En Düşüğünde

Blokzincir analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, Ethereum’un toplam arzının yüzde 4,9’undan daha azı şu anda kripto para borsalarında tutuluyor. Uzmanlar, bu oranın Ethereum’un on yılı aşkın geçmişinde ulaşılan en düşük düzey olduğunu belirtiyorlar. Santiment, son on yılda borsalardaki ETH miktarının 15,3 milyon azaldığı bilgisini paylaştı.

Bu azalma, yatırımcıların merkeziyetsiz depolama ve uzun dönemli tutma tercihlerinde artış olduğunu gösteriyor. Bu eğilim, kripto para piyasasında uzun vadeli inancın güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Piyasa ve Yatırımcı Eğilimleri

Ethereum toplam arzındaki bu gerilemeye rağmen fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Son bir ayda yüzde 58’lik değer artışı yaşanırken, analistler piyasa duyarlılığının son derece olumluya döndüğünü vurguluyor.

Uzmanlara göre, borsalardaki arzın azalması Ethereum üzerinde satış baskısının düşmesine ve yatırımcıların varlıklarını kısa vadeli kâr amacıyla elden çıkarmak yerine, uzun süreli tutma kararlarını güçlendirmesine yol açıyor.

Piyasa oyuncularının merkezi borsa dışında depolamayı tercih etmesi, Ethereum ağına ve kripto para ekosisteminde merkeziyetsizliğe duyulan güvenin arttığı şeklinde değerlendiriliyor.

Santiment: “Son on yılda, borsalarda tutulan ETH arzı 15,3 milyon adet düştü. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli elde tutma eğilimini ve merkeziyetsiz depolama tercihini açıkça ortaya koyuyor.”

Yatırımcıların merkezi olmayan cüzdanlara yönelmesi, Ethereum’a olan güvenin artıyor olabileceğine işaret ediyor. Analistler, bu durumun piyasada volatiliteyi azaltıcı bir etkisi olabileceğini belirtiyorlar.

Borsalardaki arzın bu kadar düşük olması, Ethereum’un fiyatında sürdürülebilir bir yükselişi destekleme potansiyeline sahip görülüyor. Ancak piyasa koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurularak, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ethereum’un borsalardaki arzının tüm zamanların en düşük seviyesine inmiş olması, piyasalarda satış baskısının azaldığına ve uzun vadeli yatırımcı eğilimlerinin güç kazandığına işaret ediyor. Analizler, yatırımcıların merkeziyetsiz depolamaya yönelmesinin Ethereum’a olan güveni artırdığına dikkat çekiyor. Fiyatlardaki yükseliş eğilimi sürerken, piyasada volatilitenin uzun vadede azalabileceği yorumları yapılıyor; ancak yatırımcıların piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.