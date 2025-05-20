Ethereum (ETH)

Altcoin Kralı Bu Gelişmeyle Parlıyor! Tarihi Düşüş Var

Özet

  • Ethereum borsalardaki arzı tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor.
  • Fiyatlar artarken yatırımcılar uzun vadeli tutmayı tercih ediyor.
  • Analistler volatilitenin azalabileceğine ve güvenin arttığına işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum $2,544.43 Blockchain‘i üzerindeki güncel veriler, ETH’nin borsalardaki toplam arzının şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin satış baskısının azaldığını ve piyasada uzun vadeli tutma eğiliminin güçlendiğini ifade ediyor. Buna paralel olarak, Ethereum’un fiyatı yüzde 7’lik bir artış ile 2.550 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve piyasa değeri 300 milyar doların üstüne yükseldi.

Alt Başlıklar
Ethereum’un Borsalardaki Arzı 10 Yılın En DüşüğündePiyasa ve Yatırımcı Eğilimleri

Ethereum’un Borsalardaki Arzı 10 Yılın En Düşüğünde

Blokzincir analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, Ethereum’un toplam arzının yüzde 4,9’undan daha azı şu anda kripto para borsalarında tutuluyor. Uzmanlar, bu oranın Ethereum’un on yılı aşkın geçmişinde ulaşılan en düşük düzey olduğunu belirtiyorlar. Santiment, son on yılda borsalardaki ETH miktarının 15,3 milyon azaldığı bilgisini paylaştı.

Bu azalma, yatırımcıların merkeziyetsiz depolama ve uzun dönemli tutma tercihlerinde artış olduğunu gösteriyor. Bu eğilim, kripto para piyasasında uzun vadeli inancın güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Piyasa ve Yatırımcı Eğilimleri

Ethereum toplam arzındaki bu gerilemeye rağmen fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Son bir ayda yüzde 58’lik değer artışı yaşanırken, analistler piyasa duyarlılığının son derece olumluya döndüğünü vurguluyor.

Uzmanlara göre, borsalardaki arzın azalması Ethereum üzerinde satış baskısının düşmesine ve yatırımcıların varlıklarını kısa vadeli kâr amacıyla elden çıkarmak yerine, uzun süreli tutma kararlarını güçlendirmesine yol açıyor.

Piyasa oyuncularının merkezi borsa dışında depolamayı tercih etmesi, Ethereum ağına ve kripto para ekosisteminde merkeziyetsizliğe duyulan güvenin arttığı şeklinde değerlendiriliyor.

Santiment: “Son on yılda, borsalarda tutulan ETH arzı 15,3 milyon adet düştü. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli elde tutma eğilimini ve merkeziyetsiz depolama tercihini açıkça ortaya koyuyor.”

Yatırımcıların merkezi olmayan cüzdanlara yönelmesi, Ethereum’a olan güvenin artıyor olabileceğine işaret ediyor. Analistler, bu durumun piyasada volatiliteyi azaltıcı bir etkisi olabileceğini belirtiyorlar.

Borsalardaki arzın bu kadar düşük olması, Ethereum’un fiyatında sürdürülebilir bir yükselişi destekleme potansiyeline sahip görülüyor. Ancak piyasa koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurularak, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ethereum’un borsalardaki arzının tüm zamanların en düşük seviyesine inmiş olması, piyasalarda satış baskısının azaldığına ve uzun vadeli yatırımcı eğilimlerinin güç kazandığına işaret ediyor. Analizler, yatırımcıların merkeziyetsiz depolamaya yönelmesinin Ethereum’a olan güveni artırdığına dikkat çekiyor. Fiyatlardaki yükseliş eğilimi sürerken, piyasada volatilitenin uzun vadede azalabileceği yorumları yapılıyor; ancak yatırımcıların piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Projenin Kurucu Ortağı Bombayı Patlattı! Altcoin Devinde 10-100x Artırım Hazırlığı

Gözde Altcoin’de 262 Milyon Dolarlık Gizemli Transfer! Satışa mı Hazırlanılıyor?

Bin Günün Ardından ETH 8.400 Doları Hedefliyor? Altcoinler İçin Beklenen Senaryo Burada

Sıcak Gelişme: 262 Milyon Dolarlık Altcoin Satışı Sinyali

Altcoin Devinde Liderlik Değişim Coşkusu! Fiyat Çoğu Coin’den Ayrışarak Yükseldi

O 2 Altcoin İçin Yükseliş Yorumları Giderek Artıyor!

Balinalar Toplarken MVRV Yeşil Yaktı! Sevilen Altcoin’de 4 Bin Dolar Hedefi Yeniden Masada

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Son 15 Yılın En Büyüğü, Büyük Şirketler İflas Ederken Fed Sıkışıyor
Bir Sonraki Yazı Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor
ALTCOIN Kripto Para
Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği
ALTCOIN Kripto Para
Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip
BITCOIN (BTC)
İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor
Solana (SOL)
Lost your password?