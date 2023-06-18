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Alım Fırsatı Mı? ACA ve QNT Coin Yorum!

Özet

  • ACA Coin fiyatı daha fazla düşüş yaşayabilir. Son kazançların bir kısmı iade edildi.
  • QNT Coin kısa vadeli dip alanına ulaştı.
  • Talep artarsa QNT Coin çift haneli kazanç elde ederek 117 doları test edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
18 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsasında günün kaybedenleri ACA ve QNT Coin oldu. Fiyatlar çift haneli oranda düştü ve güne kırmızı devam ediyor. Altcoinlerin çoğu BTC yükselişiyle kayıplarını sınırlandırmışken onlar istisna olmayı başardı. Peki kısa vadede alım fırsatı olabilir mi?

ACA Coin Yorum

Dün öğlen saatlerinde 0,048 dolara kadar tırmanan fiyat bugün günlük kapanışın ardından 0,038 dolara kadar düştü. Diğer altcoinlerden iyi performans göstermiş olmasına rağmen kazançlarını koruyamayan ACA Coin kar satışlarının hedefi oldu. Fiyat yine de 1 hafta önceki dip seviye olan 0,031 doların üstünde bulunuyor.

Kripto paralarda sürekli yükselişin olmadığını birçok kez gördük son ACA Coin örneği de acı bir deneyim olmuşa benziyor. Fiyatın 0,05 dolara ulaşmasını bekleyen yatırımcılar ani satışlarla kazançlarının eridiğini gördük. Son dipten önemli ölçüde yükseldiği için mevcut seviyeden düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Kısa vadede eğer 0,039 dolar desteği korunamazsa 0,036-37 dolar aralığında sonraki destek test edilebilir. Nihai hedef ise 0,033 dolar olacaktır.

Yazı hazırlandığı sırada 0,041 doları aşmaya çalışan fiyat üstünde kapanışlar yaparsa tekrar 0,05 dolar hedeflenebilir.

QNT Coin Yorum

Geçtiğimiz yılın özellikle ikinci yarısında QNT Coin yatırımcılarını fazlasıyla sevindirdi. Altcoin fiyatları çökerken o çift haneli yükselişler yaptı. Aşırı volatilite gösteren fiyatın birçok kez 80 dolar ile 120 dolara arasında gidip geldiğini gördük. Bugünlerde de durum pek farklı değil. Genel piyasa olumlu olduğunda QNT Coin çoğu zaman negatif seyrediyor. Bugün de Binance borsasında en fazla kayıp yaşayan altcoin olmayı başardı.

Satışlar devam ederse hedef gayet açık fiyatın 96 dolara kadar indiğini göreceğiz. Ancak 101 dolar üstünde alıcılar QNT Coin fiyatını tutabilirse 120 dolar tepesi yine ziyaret edilebilir. Mevcut fiyat geçmişte birçok kez direnç olarak test edilen bir alan. 10 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde 97 doların altına inen fiyat en son Kasım ayında bu bölgeyi görmüştü. Bu yüzden QNT Coin yatırımcıları yeniden toparlanma konusunda daha umutlu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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