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Önde gelen fiat-kripto ödeme sistemi Alchemy Pay, Fiat On-Ramp Hizmetini Türkiye’deki banka havalesi desteğini de içerecek şekilde genişleterek Türk kullanıcıların banka havalelerini kullanarak kolayca kripto para edinmelerine olanak tanıdı.

Açıklamalara göre Ziraat Bankası, Türkiye Bankası, İş Bankası ve daha fazlası gibi büyük Türk bankalarıyla kapsamlı destek sayesinde, yerel fiat para birimi olan Türk Lirası (TL) ile kripto para satın alma süreci sorunsuz ve uygun maliyetli hale geliyor. Bu geliştirme, kullanıcılara tercih ettikleri bankalar aracılığıyla kripto para satın alma esnekliği sunarak karmaşık ve zaman alıcı dönüştürme prosedürlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Türkiye, banka transferlerinin yerel ödemeler için popüler bir seçenek haline geldiği, hızla büyüyen bir çevrimiçi pazar olarak ortaya çıkmıştır. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan veriler, 2022’nin ilk yarısında kartlı ödemelerde 2021’in aynı dönemine kıyasla %103’lük önemli bir büyüme yaşandığını ve toplam ödeme tutarının 80 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Aktif banka kartı sayısı 157,8 milyon olan Türkiye, muazzam potansiyele sahip bir pazar sunuyor. Açıklamalara göre Alchemy Pay, bu gelişen pazardaki varlığını genişleterek daha geniş bir kullanıcı tabanına hizmet veriyor ve dünya çapında geleneksel ve kripto ekonomileri arasındaki boşluğu dolduruyor.

Ekibin açıklamasına göre şu anda Alchemy Pay, 173 ülkede 300’den fazla fiat ödeme kanalını kapsayan ağını önemli ölçüde genişletti. Yeteneklerini Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay gibi ana ödeme yöntemlerinin ötesine taşıyarak yerel mobil cüzdanları ve yerel banka transferlerini de dahil ederek kullanıcılara daha geniş bir ödeme seçeneği yelpazesi sunuyor. Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanan Alchemy Pay, Pix, SPEI, GCash, Dana, OVO, GrabPay ve daha fazlası gibi yaygın olarak kullanılan bölgesel ödeme yöntemlerini desteklemektedir.

Yapılan açıklamalara göre Alchemy Pay, rahat ve sorunsuz fiat-kripto dönüşüm hizmetleri sunmak için küresel erişimini genişletirken, güvenilirliğini sağlamak için de önemli çabalar sarf etti. Uyumluluk ve mevzuata bağlılık, ödeme sektöründe çok önemli bir rol oynamaktadır ve Alchemy Pay’in varlığı bu nokta ilgi çekiyor olabilir.

Geleneksel alanda önde gelen iki oyuncu olan Visa ve Mastercard tarafından yetkili bir üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak tanındı. Ayrıca Alchemy Pay, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Endonezya ve Litvanya da dahil olmak üzere ticari faaliyetlerini geliştirmek için çeşitli ülke ve bölgelerde aktif olarak birden fazla lisans arayışına girmiş ve almıştır. Özellikle, Birleşik Krallık’taki Yetkili Ödeme Kuruluşu Lisansı (API), ABD’deki Para Transmitter Lisansı (MTL) ve Hong Kong’daki Para Hizmeti Operatörleri (MSO) ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) gibi lisanslar için devam eden başvurular, mevzuata uygunluğa olan bağlılıklarını ve kripto ödeme endüstrisindeki hünerlerini daha da gösteriyor olabilir.

İddialara göre Alchemy Pay’in çabaları şirketin dikkat çekmesini sağladı ve kripto ödeme endüstrisinde ve daha geniş pazarda yaygın bir şekilde tanınmasını sağladı. Alchemy Pay, 2023’ün başlarında prestijli Forbes “Web3 İnovasyon Öncüsü” ödülünü kazandı ve ardından Harvard Business Review tarafından yapılan bir röportajda öne çıkan bir şirket olarak gösterildi. Yılların kripto deneyimine sahip olan Alchemy Pay, Polygon, Avalanche, Algorand, Neo ve Arbitrum gibi büyük ağlarla sağlam ortaklıklar kurmuştur.

Ekibin açıklamasına göre 2023’ün ilk aylarında, Alchemy Pay’in yerel tokenı $ACH, etkileyici bir performans sergiledi ve piyasada en çok kazananlardan biri olarak öne çıktı. Özellikle, Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Bithumb, Uniswap gibi büyük kripto borsalarında listeleri çoktan güvence altına almıştır.

Alchemy Pay Hakkında

2017’de Singapur’da kurulan Alchemy Pay, işletmeler, geliştiriciler ve son kullanıcılar için kriptoyu geleneksel fiat para birimleriyle sorunsuz bir şekilde bağlayan bir ödeme ağ geçididir. On & Off-Ramp çözümü, NFT Checkout, Crypto Card ve Crypto Payments ile Alchemy Pay 173 ülkede ödemeleri desteklemektedir.

On ramp, kripto ve fiat alıp satmak için tek noktadan bir çözüm ve gereksinimlere göre platformlar ve dApp’ler tarafından kolayca entegre edilebilir. NFT Checkout, fiat ödeme yöntemlerini kullanarak NFT’lerin doğrudan satın alınmasını sağlar. Crypto Card çözümü, işletmelere ve token ihraççılarına, kullanıcılara anında küresel harcama için markalı sanal ve fiziksel kartlar sağlama yetkisi verir. ACH, Ethereum ve BNB Chain üzerindeki Alchemy Pay ağ tokenıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.