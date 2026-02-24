Alchemy Chain’den ACH Token için Yeni Arz Modeli

Alchemy Chain, kendi yerel token’ı ACH için yeni bir arz modeli açıkladı. Şirket, küresel ödeme operasyonlarını büyütürken bu güncellemeyle stabilcoin transferine odaklanan bir Layer-1 blokzincir altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Ağ, ACH token’ın arzında artışa giderken, sürdürülebilir ve protokol odaklı bir ekosistem kurma planını hızlandırıyor.

Token Arzında Artış ve Ekosistem Güçlendirme

Güncellenen arz yapısına göre, 2026 yılında toplam ACH token arzı 10 milyardan 10,8 milyara çıkarılacak. Bu yaklaşık yüzde 6 oranında bir yükselişe karşılık geliyor. Hedeflenen bu artış, ağın büyümesi, güvenliği ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için tasarlandı. İlk aşamada, arzın yükseltilmesiyle doğrulayıcı katılımı, altyapı kurulumu ve ekosistem gelişimi desteklenecek.

Alchemy Chain, ilk evrede token dağıtımlarıyla ağ likiditesini ve geliştirici ilgisini artırmayı amaçlıyor. Arz artışının ekosistemin temel dinamiklerine katkıda bulunması bekleniyor.

Uyarlanabilir Arz ve Yönetişim Yaklaşımı

Yeni çerçevede, arz büyümesi aşamalı olarak yavaşlatılacak. Başlangıçta yaklaşık yüzde 8 olan artış oranı, önümüzdeki dönemlerde her yıl azalarak ilerleyecek. Yıllık disinflasyon oranı ise yüzde 15 düzeyinde belirlendi. Öngörülen plana göre, 2037’de toplam ACH arzı yaklaşık 15,35 milyara ulaşacak.

Sistemde arz, belirli gelirler yerine, ağda gerçekleşen aktivite ve yönetişim süreçlerine bağlı olarak şekillenecek. Alchemy Chain, ağın benimsenme düzeyi ve performansına göre önemli parametrelerin topluluk yönetişimiyle güncelleneceğini belirtiyor.

Geri Alım Mekanizmasıyla Reel Ağ Değeri

Yeni arz modelinin merkezinde bir geri alım (buyback) mekanizması yer alıyor. Ağ üzerinde gerçekleşen işlem ücretleri, transfer hizmetleri ve işletme ödemeleri gibi gelirlerin bir bölümüyle piyasadan ACH alınacak.

Bu yaklaşım sayesinde, token’ın toplam arzındaki büyüme kontrol edilerek, token değerinin ağdaki reel ekonomik faaliyetlerle daha yakından ilişkilenmesi hedefleniyor. Yeni token dağıtımları ise doğrulayıcılar, geliştiriciler ve ekosistem ortaklıklarını destekleyecek biçimde planlanıyor.

Alchemy Chain güncellenen arz modelinin, kendini küresel bir stablecoin ödeme ağı olarak konumlandırma sürecinde sürdürülebilir bir ekonomik zemin oluşturmayı amaçladığını aktardı.

Platformun hayata geçirdiği Layer-1 blokzincir, hızlı, düşük maliyetli ve öngörülebilir stablecoin transferlerini küresel ölçekte mümkün hale getirmesi için tasarlandı. Bu yapı, küresel ödeme altyapısı ihtiyaçlarına odaklanırken, işletmeler ve geliştiricilere yeni entegrasyon olanakları sunacak.