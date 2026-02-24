Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Alchemy Chain’den ACH Token için Yeni Arz Modeli

Özet

  • Alchemy Chain, ACH token için yeni arz ve ekosistem modelini duyurdu.
  • Yapı, arz artışı ve geri alım mekanizmasıyla token değerini güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Model, ağ büyümesi ve küresel stablecoin ödeme altyapısına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.
COINTURK
COINTURK

Alchemy Chain, kendi yerel token’ı ACH için yeni bir arz modeli açıkladı. Şirket, küresel ödeme operasyonlarını büyütürken bu güncellemeyle stabilcoin transferine odaklanan bir Layer-1 blokzincir altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Ağ, ACH token’ın arzında artışa giderken, sürdürülebilir ve protokol odaklı bir ekosistem kurma planını hızlandırıyor.

İçindekiler
1 Token Arzında Artış ve Ekosistem Güçlendirme
2 Uyarlanabilir Arz ve Yönetişim Yaklaşımı
3 Geri Alım Mekanizmasıyla Reel Ağ Değeri

Token Arzında Artış ve Ekosistem Güçlendirme

Güncellenen arz yapısına göre, 2026 yılında toplam ACH token arzı 10 milyardan 10,8 milyara çıkarılacak. Bu yaklaşık yüzde 6 oranında bir yükselişe karşılık geliyor. Hedeflenen bu artış, ağın büyümesi, güvenliği ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için tasarlandı. İlk aşamada, arzın yükseltilmesiyle doğrulayıcı katılımı, altyapı kurulumu ve ekosistem gelişimi desteklenecek.

Alchemy Chain, ilk evrede token dağıtımlarıyla ağ likiditesini ve geliştirici ilgisini artırmayı amaçlıyor. Arz artışının ekosistemin temel dinamiklerine katkıda bulunması bekleniyor.

Uyarlanabilir Arz ve Yönetişim Yaklaşımı

Yeni çerçevede, arz büyümesi aşamalı olarak yavaşlatılacak. Başlangıçta yaklaşık yüzde 8 olan artış oranı, önümüzdeki dönemlerde her yıl azalarak ilerleyecek. Yıllık disinflasyon oranı ise yüzde 15 düzeyinde belirlendi. Öngörülen plana göre, 2037’de toplam ACH arzı yaklaşık 15,35 milyara ulaşacak.

Sistemde arz, belirli gelirler yerine, ağda gerçekleşen aktivite ve yönetişim süreçlerine bağlı olarak şekillenecek. Alchemy Chain, ağın benimsenme düzeyi ve performansına göre önemli parametrelerin topluluk yönetişimiyle güncelleneceğini belirtiyor.

Geri Alım Mekanizmasıyla Reel Ağ Değeri

Yeni arz modelinin merkezinde bir geri alım (buyback) mekanizması yer alıyor. Ağ üzerinde gerçekleşen işlem ücretleri, transfer hizmetleri ve işletme ödemeleri gibi gelirlerin bir bölümüyle piyasadan ACH alınacak.

Bu yaklaşım sayesinde, token’ın toplam arzındaki büyüme kontrol edilerek, token değerinin ağdaki reel ekonomik faaliyetlerle daha yakından ilişkilenmesi hedefleniyor. Yeni token dağıtımları ise doğrulayıcılar, geliştiriciler ve ekosistem ortaklıklarını destekleyecek biçimde planlanıyor.

Alchemy Chain güncellenen arz modelinin, kendini küresel bir stablecoin ödeme ağı olarak konumlandırma sürecinde sürdürülebilir bir ekonomik zemin oluşturmayı amaçladığını aktardı.

Platformun hayata geçirdiği Layer-1 blokzincir, hızlı, düşük maliyetli ve öngörülebilir stablecoin transferlerini küresel ölçekte mümkün hale getirmesi için tasarlandı. Bu yapı, küresel ödeme altyapısı ihtiyaçlarına odaklanırken, işletmeler ve geliştiricilere yeni entegrasyon olanakları sunacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri

Alchemy Pay, Kendi Layer-1 Blockchain Ağının Testnetini Başlattı

Avrupa Merkez Bankası’nda Dijital Euro Takvimi ve Liderlik Belirsizliği

Tempo, Stabilcoin Sektörüne Uyumlu Blokzincir Kontrolleri Getirdi

Circle, Stablecoin Ödeme Ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye Genişletti

Kraken, Wyoming’de Yeni Doğanlara Kripto Destekli Hesap Sponsorluğu Başlattı

Finansal Kurumlar İçin Stabilcoinlerde Öncelik Artık Hızda

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi
Bir Sonraki Yazı Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Merkez Bankası’ndan Kripto Şirketlerine Bankacılık Ayrımcılığına Son Vermeyi Hedefleyen Düzenleme
Kripto Para Hukuku
Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri
STABILCOIN
Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi
BINANCE
Dijital Euro Dönemi Başlıyor: Finans Dünyasında Dönüşüm Kapıda
Ekonomi
Bitcoin’de 54 Milyar Dolarlık Gizli Plan: “Orange Century” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?