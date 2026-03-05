Winvest — Bitcoin investment
ABD’de Kripto Platformlarına Banka Engeli İddiası Gündemde

Özet

  • Eric Trump, ABD’deki büyük bankaların kriptoya karşı lobi yürüttüğünü iddia etti.
  • Kripto tabanlı faiz ürünlerine erişimin kısıtlanmak istendiği öne sürüldü.
  • Başkentte düzenleyici çerçeve ve yasa teklifleri tartışılmaya devam ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen bankalarını kripto para sektörüne karşı lobi faaliyetleri yürütmekle suçladı. Trump, son dönemde sosyal medyada paylaştığı mesajlarda geleneksel finans kuruluşlarının yüksek getiri sunan kripto tabanlı tasarruf araçlarına erişimi sınırlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

İçindekiler
1 Bankaların Kripto Getirilerine Yaklaşımı Tartışılıyor
2 Düzenleyici Çerçeve ve Mevzuat Gündemde
3 Donald Trump’tan Destekleyici Açıklamalar

Bankaların Kripto Getirilerine Yaklaşımı Tartışılıyor

Eric Trump, ABD’deki büyük bankaların, özellikle de JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi kuruluşların, tüketicilerin kripto varlıklara dayalı daha yüksek faizli finansal ürünlere erişimini kısıtlamak için yoğun şekilde kulis yaptığını savundu. Trump’ın iddialarına göre bu kurumlar, tasarruf sahiplerinin elde edebileceği ödül ve avantajları da engelleme çabası içinde bulunuyor.

Trump, mevcut ortamda geleneksel bankaların tasarruf hesaplarında genellikle yıllık yüzde 0,01 ile yüzde 0,05 arasında değişen çok düşük faiz oranları sunduğuna dikkat çekti. Buna karşın, ABD Merkez Bankası’nın yüksek politika faizlerinden yararlanan bankalar, müşterilere aynı oranda bir getiri yansıtmıyor. Kripto para ve stabilcoin alanında faaliyet gösteren platformların ise yüzde 4 ila yüzde 5 arası faiz oranları teklif ettiği belirtiliyor.

Düzenleyici Çerçeve ve Mevzuat Gündemde

Eric Trump, bankaların kripto ve stabilcoin ürünlerine ilişkin bu yüksek getirili tekliflerin yasal ve düzenleyici yollarla sınırlandırılması için yasa koyuculara baskı yaptığını ileri sürdü. Trump’a göre, sektördeki büyük çıkar grupları, ABD Kongresi ile düzenleyici kurumlara yönelik lobi çalışmaları yürütüyor.

Başkent Washington’da, dijital varlıkların hukuki çerçevesini netleştirmeyi amaçlayan yeni yasa tasarıları gündemde. Özellikle CLARITY Act ve GENIUS Act olarak öne çıkan iki ayrı tasarı, kripto para piyasalarının işleyişi ve finansal ürünlerin düzenlenmesiyle ilgili daha açık kurallar getirmeyi hedefliyor.

Trump, büyük bankaların yasa ve düzenlemelere yönelik itirazlarını, daha adil bir piyasa ve finansal istikrar gerekçelerine dayandırdığını ifade etti. Ancak bu kurumların aynı zamanda, kendi kar marjlarının azalmasından ve saklama-kredi arasındaki getiriden elde ettikleri kazancın tehlikeye girmesinden endişe duyduğu dile getiriliyor.

Donald Trump’tan Destekleyici Açıklamalar

Eric Trump’ın çıkışları, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde kripto para mevzuatına ilişkin yaptığı eleştirilerle de örtüşüyor. Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, büyük bankaların ABD’nin dijital varlık alanında uluslararası konumunu güçlendirebilecek düzenlemelere direnç gösterdiğini savundu.

Başkan Trump’ın paylaştığı bir bildiride Kongre’nin, pazar yapısı ve regülasyon konusunda atılacak adımlar için hızlı hareket etmesi gerektiği üzerinde duruldu. Başkan, kripto sektörünün devam eden belirsizlik ortamı nedeniyle faaliyetlerini ABD dışına kaydırma riskinin arttığına dikkat çekti.

