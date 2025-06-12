Kripto Para Hukuku

ABD’de Kripto Para Şirketi Kurucusuna Tutuklama Kararı

Özet

  • ABD'de bir kripto şirketi kurucusu kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
  • Şüphelinin 500 milyon dolardan fazla fon transfer ettiği iddia edildi.
  • Trump yönetimi inovasyonu desteklese de suçla mücadeleye tam gaz devam ediliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bir Rus vatandaşı ve kripto para şirketi yöneticisi olan Iurii Gugnin’i, ABD bankaları ve kripto varlık platformları aracılığıyla 500 milyon dolardan fazla işlem yapmak ve bu yollarla kara para aklamakla suçladı. New York’ta ikamet eden Gugnin’in, Evita adlı kripto ödeme şirketini kullanarak Rusya’ya uygulanan yaptırımları deldiği iddia edildi. Yetkililer, bu suçlamaların

Alt Başlıklar
Kripto Para DavasıSuçla Mücadeleye Devam

Kripto Para Davası

Adalet Bakanlığı’na göre, Gugnin, Evita adlı şirket vasıtasıyla Rusya’daki yaptırım uygulanan bankalara ait fonların transferini gerçekleştirdi. Yabancı müşterilerin, söz konusu fonları yaygın olarak kullanılan stablecoin USDT ile Gugnin’e gönderdikleri öne sürülüyor.

İddialara göre Gugnin, önce kripto varlık cüzdanlarında ve ABD’deki banka hesaplarında USDT sakladı. Daha sonra bu varlıkları Amerikan doları veya diğer yasal para birimlerine dönüştürdü. Gugnin’in, Manhattan’daki banka hesapları üzerinden yabancı müşterileri adına para transferi gerçekleştirdiği de belirtildi.

Kripto paraların kara para aklamada kullanıldığı biliniyor. Birçok yöntem gibi kripto paralar da suçlular için alternatif oluşturuyor ve blockchain izlenebilir olduğundan diğer yöntemlere göre çok daha kolay biçimde suçlular yakayı ele veriyor.

Suçla Mücadeleye Devam

Gugnin’in, sahip olduğu şirket aracılığıyla fonların kaynağını gizleyerek ödeme yaptığı ve bu esnada bankalara ve kripto varlık borsalarına da yanlış bilgi verdiği iddia edildi. Bu kapsamda, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini ihlal ettiği için ceza alacak. Trump kripto paralara güçlü biçimde desteğini ifade ediyor ancak bu suça göz yumulacağı anlamına da gelmiyor. SEC, FBI, CFTC ve diğer kurumların yaptığı açıklamalar inovasyon desteklenirken suçla mücadelenin tam gaz devam edeceği yönünde.

ABD’li yetkililer, Gugnin’in Pazartesi günü New York’ta gözaltına alındığını açıkladı. Suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, ABD’yi dolandırmak için iş birliği yapmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na (IEEPA) muhalefet, izinsiz para transferi işlemleri ve etkin bir kara para aklamaya karşı uyum programı oluşturmamak da yer aldı.

Olayla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

“Iurii Gugnin’in, kripto para ve ABD finansal sistemini kullanarak yaptırımlara tabi kılınmış Rus kuruluşları adına büyük çaplı fon hareketi gerçekleştirdiği ve bu süreçte yasa dışı yollarla finansal sistemimize zarar verdiği tespit edilmiştir.”

Gugnin’in aynı zamanda “Iurii Mashukov” ve “George Goognin” isimlerini de kullandığı, ilgili kurumlar tarafından paylaşıldı. Yetkililer, zanlının kara para aklama ve bunlarla ilişkili tüm suçlardan dolayı yargılanacağını duyurdu.

ABD’deki kripto para şirketlerini ve finansal kurumları da ilgilendiren bu olayda, teknolojinin gelişen yapısının denetim ve uyumluluk açısından yeni riskler ve zorluklar barındırdığı görülüyor. Bu tür davalarda, ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarının gözetilmesi ve uluslararası yaptırımların etkinliği açısından örnek teşkil edecek uygulamalar ve yasal düzenlemeler gündeme gelebilir. Okuyucuların, dijital varlıklarla ilişkili uluslararası fon transferlerinin riskleri ve yasal boyutlarına karşı özellikle dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Önemli Gelişme: ABD Kripto Para Yasası Sonunda Onaylandı

Kripto Para Vergilendirmesi İçin İyileştirme Çağrısı

SEC, DeFi Ekosistemini Tartışacak!

ABD’nin CLARITY Yasası Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiriyor, İşte Son Gelişmeler

Trump Şimdi İlk Kripto Para Davasını Açmaya Hazırlanıyor

Kripto Paralara ATM Limiti Geldi

2 Farklı Kripto Para Yasası ve Son Durum Açıklaması

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı BlackRock’ın 2030 Kripto Para Hedefi, Bugün Açıkladılar
Bir Sonraki Yazı Moody’s Kararının Verdi, Solana (SOL)’yı Tercih Etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hamster Kombat Yatırımcısı Şokta! HMSTR Coin 24 Saatte Yüzde 17 Eridi
ALTCOIN
Ripple-SEC Davasında Son Perde! Tarihi Uzlaşma Beklentisi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum! Kripto Paralar İran-İsrail Gerilimiyle Düştü
Kripto Para
Trident, 500 Milyon Dolar ile XRP Rezervi Kurmayı Hedefliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?