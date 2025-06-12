ABD’de Kripto Para Şirketi Kurucusuna Tutuklama Kararı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bir Rus vatandaşı ve kripto para şirketi yöneticisi olan Iurii Gugnin’i, ABD bankaları ve kripto varlık platformları aracılığıyla 500 milyon dolardan fazla işlem yapmak ve bu yollarla kara para aklamakla suçladı. New York’ta ikamet eden Gugnin’in, Evita adlı kripto ödeme şirketini kullanarak Rusya’ya uygulanan yaptırımları deldiği iddia edildi. Yetkililer, bu suçlamaların

Kripto Para Davası

Adalet Bakanlığı’na göre, Gugnin, Evita adlı şirket vasıtasıyla Rusya’daki yaptırım uygulanan bankalara ait fonların transferini gerçekleştirdi. Yabancı müşterilerin, söz konusu fonları yaygın olarak kullanılan stablecoin USDT ile Gugnin’e gönderdikleri öne sürülüyor.

İddialara göre Gugnin, önce kripto varlık cüzdanlarında ve ABD’deki banka hesaplarında USDT sakladı. Daha sonra bu varlıkları Amerikan doları veya diğer yasal para birimlerine dönüştürdü. Gugnin’in, Manhattan’daki banka hesapları üzerinden yabancı müşterileri adına para transferi gerçekleştirdiği de belirtildi.

Kripto paraların kara para aklamada kullanıldığı biliniyor. Birçok yöntem gibi kripto paralar da suçlular için alternatif oluşturuyor ve blockchain izlenebilir olduğundan diğer yöntemlere göre çok daha kolay biçimde suçlular yakayı ele veriyor.

Suçla Mücadeleye Devam

Gugnin’in, sahip olduğu şirket aracılığıyla fonların kaynağını gizleyerek ödeme yaptığı ve bu esnada bankalara ve kripto varlık borsalarına da yanlış bilgi verdiği iddia edildi. Bu kapsamda, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini ihlal ettiği için ceza alacak. Trump kripto paralara güçlü biçimde desteğini ifade ediyor ancak bu suça göz yumulacağı anlamına da gelmiyor. SEC, FBI, CFTC ve diğer kurumların yaptığı açıklamalar inovasyon desteklenirken suçla mücadelenin tam gaz devam edeceği yönünde.

ABD’li yetkililer, Gugnin’in Pazartesi günü New York’ta gözaltına alındığını açıkladı. Suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, ABD’yi dolandırmak için iş birliği yapmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na (IEEPA) muhalefet, izinsiz para transferi işlemleri ve etkin bir kara para aklamaya karşı uyum programı oluşturmamak da yer aldı.

Olayla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

“Iurii Gugnin’in, kripto para ve ABD finansal sistemini kullanarak yaptırımlara tabi kılınmış Rus kuruluşları adına büyük çaplı fon hareketi gerçekleştirdiği ve bu süreçte yasa dışı yollarla finansal sistemimize zarar verdiği tespit edilmiştir.”

Gugnin’in aynı zamanda “Iurii Mashukov” ve “George Goognin” isimlerini de kullandığı, ilgili kurumlar tarafından paylaşıldı. Yetkililer, zanlının kara para aklama ve bunlarla ilişkili tüm suçlardan dolayı yargılanacağını duyurdu.

ABD’deki kripto para şirketlerini ve finansal kurumları da ilgilendiren bu olayda, teknolojinin gelişen yapısının denetim ve uyumluluk açısından yeni riskler ve zorluklar barındırdığı görülüyor. Bu tür davalarda, ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarının gözetilmesi ve uluslararası yaptırımların etkinliği açısından örnek teşkil edecek uygulamalar ve yasal düzenlemeler gündeme gelebilir. Okuyucuların, dijital varlıklarla ilişkili uluslararası fon transferlerinin riskleri ve yasal boyutlarına karşı özellikle dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.