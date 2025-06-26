ABD Yöneticileri ve Trump İle Ailesi İçin Kripto Para Yasağı Gelecek Mi?

ABD’de kripto varlıkların kamusal alanda kullanımına yönelik tartışmalar devam ederken, Senatör Adam Schiff yeni bir yasa tasarısını gündeme getirdi. Bu tasarıyla, başta ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi olmak üzere, üst düzey devlet yöneticilerinin kripto varlıklardan gelir elde etmesinin önü kesilmeye çalışılıyor. Tasarıda, kripto varlıklardan sağlanan maddi kazançların sınırlandırılması ve şeffaf raporlama koşullarının getirilmesi hedefleniyor.

Kripto Para Yasağı

COIN (Curbing Officials’ Income and Nondisclosure) Yasası olarak adlandırılan öneri, yalnızca başkanı değil, başkan yardımcısı, üst düzey yürütme organı çalışanları, özel devlet çalışanları ve Kongre üyelerini de kapsayacak biçimde hazırlanmış durumda. Eğer tasarı yasalaşırsa, bu kişiler ile aile üyelerinin kripto varlıklar çıkaramaması, destekleyememesi veya onaylayamaması öngörülüyor. Söz konusu yasak, ilgili kişiler için görevden altı ay önce başlıyor ve görevden ayrıldıktan iki yıl sonrasına kadar sürüyor.

Tasarının içeriğinde, kamu görevlilerinin yıllık mali bildirimlerinde kripto varlıklarına da yer vermesi ve bu varlıklar üzerindeki işlemlerinin periyodik olarak raporlanması şartı da yer alıyor. Bu yaklaşım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin kripto paralara da uyarlanmasını amaçlıyor.

Tepkiler ve Gerekçeler

Senatör Schiff, özellikle Trump ailesinin kripto varlıklar üzerinden elde ettiği gelirler nedeniyle etik ve hukuki endişeler yaşandığını belirtiyor. Son dönemde Trump’ın, merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial üzerinden 57,3 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği kamuoyuna yansıdı. Bunun yanında, Trump göreve başlamadan saatler önce “Official Trump” adlı bir meme coin piyasaya sürülmüştü.

Schiff: “Bu nedenle, başkan ve birinci derece yakınları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin kripto varlıklardan finansal olarak faydalanmalarını önleyecek bir düzenleme getiriyorum. Başkanın mali işlemlerinin çok daha yakından incelenmesine ve bu tür organizasyonlardan kâr elde etmesini engellemeye ihtiyacımız var.”

Ethereum $2,448.19 kurucusu Vitalik Buterin, yılın başında yaptığı bir değerlendirmede, siyasi figürlere ait kripto paraların sınırsız rüşvet potansiyeli taşıdığını öne sürmüştü. Tüketici haklarını savunan Public Citizen isimli sivil toplum kuruluşu ise Trump’ın devlet görevlilerine hediye verilmesiyle ilgili federal yasayı ihlal ettiğini savunarak yetkili mercilere başvuruda bulunmuştu.

Kripto Paralarla Kolay Kazanç

ABD Başkanı’nın geçtiğimiz ay kendi adını taşıyan Trump Coin’in en büyük yatırımcısı olan 220 kişiyi özel golf kulübünde ağırlaması dikkat çekti. Bu etkinlik nedeniyle meme coin fiyatında ciddi volatilite yaşanmıştı. Yaşanan gelişmeler, kamu görevlilerinin kripto varlıklar aracılığıyla ekonomik avantaj sağlayıp sağlamadıkları konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Tasarı, özellikle kamusal alanda kripto para birimleri kullanan yöneticilerin menfaat çatışmasına yol açabileceği endişeleriyle hazırlandı. Bu tür ekonomik işlemlerin kamu çıkarı gözetilerek denetlenmesi gündeme geliyor. Uzmanlar, kamusal görevlerin lr,ğtp finansal araçlarla bütünleşmesinin potansiyel risklerinden endişeli.

Üstelik bu ABD’de sadece güncel bir tartışma olarak kalmayıp, başka ülkelerdeki düzenleyici çabalara da ilham verebiir.

Kripto varlıkların kamusal alanda kullanımında ortaya çıkan etik, hukuki ve toplumsal endişeler, bu tür yasa teklifleriyle giderek daha fazla tartışma konusu oluyor. ABD’deki yasa yapıcılardan gelen son hamle, dijital finansın kamu yönetimindeki etkilerinin sınırlandırılması ve toplumsal güvenin korunması yönünde bir adım olarak yorumlanıyor. Özellikle yüksek meblağlı kazançlar ve siyasi etkiler nedeniyle bu düzenlemenin hayata geçirilip geçirilemeyeceği ise önümüzdeki süreçte kesinleşecek.