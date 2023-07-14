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  •   ABD ve Avrupa’nın Ardından ASX’e Avustralya’nın İlk Spot Bitcoin ETF’si İçin Beklenen Başvuru Yapıldı!

ABD ve Avrupa’nın Ardından ASX’e Avustralya’nın İlk Spot Bitcoin ETF’si İçin Beklenen Başvuru Yapıldı!

Özet

  • Monochrome Asset Management ve Vasco Trustees, ASX'e yeniden spot Bitcoin ETF'si başvurusu yaptı.
  • Bu başvuru, Avustralya'nın ilk spot Bitcoin ETF'sinin düzenleyici kurumun değerlendirmesine sunulduğu anlamına geliyor.
  • ASX'in onay vermesi halinde Monochrome Bitcoin ETF'si (IBTC), yatırımcılara doğrudan BTC'ye yatırım yapma imkanı sunacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:19
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto odaklı varlık yönetimi şirketi Monochrome Asset Management ve sorumlu kuruluş ortağı Vasco Trustees, yaptığı spot Bitcoin borsa yatırım fonu  (ETF) başvurusunu düzenleyerek Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’na (ASX) sundu. Monochrome Bitcoin ETF’si (IBTC), Avustralya’nın yeni düzenleyici çerçevesi kapsamında hazırlanan ilk spot Bitcoin ETF’si ve yatırımcılara doğrudan Bitcoin’e (BTC) yatırım yapma imkanı sunuyor.

Avustralya’nın Yeni Düzenlemeler Kapsamındaki İlk Spot Bitcoin ETF’si

Monochrome Asset Management, 14 Temmuz’da yaptığı resmi duyuruda, ortağı Vasco Trustees’in ASX’e Monochrome Bitcoin ETF‘si (IBTC) için daha önce yaptığı başvuruyu güncelleyerek yeniden sunduğunu açıkladı. Duyuruda “Avustralya’da bir ilk olan IBTC, bireysel yatırımcıların tek bir düzenlenmiş yapıda Bitcoin sahibi olmalarının bir yolunu sunuyor ve bu onlara temelde Bitcoin üzerinde mutlak bir sahiplik hakkı veriyor.” denildi. Yapılan duyuruda Monochrome ve Vasco’nun spot Bitcoin ETF’sinin State Street Australia, Automic Pty, Ernst & Young, CF Benchmarks ve Gemini Trust Company gibi önde gelen hizmet sağlayıcıları tarafından desteklendiği açıklandı.

Monochrome Asset Management’ın ortağı Vasco, yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum‘a (ETH) doğrudan ve düzenlenmiş şekilde yatırım yapma imkanı sunmak için Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı sahibi olmasıyla öne çıkıyor. Monochrome Bitcoin ETF’si ve Monochrome Ethereum ETF’si şirketin şu anda yönettiği iki kripto para ETF’si.

Monochrome CEO’su Jeff Yew, kişisel Twitter hesabından spot Bitcoin ETF’si için yaptığı açıklamada Avustralya’nın spot Bitcoin ETF yarışına dahil olduğunu “Bir Bitcoin ETF’si aracılığıyla, varlık sınıfını yatırım seçenekleriyle uygun gördükleri şekilde ve düzenlenmiş bir şekilde satın almalarını ve kullanmalarını ve ayrıca normal düzenleyici çevrede faaliyet göstermelerini mümkün hale getiriyoruz.” dedi.

ABD’deki Spot Bitcoin ETF’si Yarışı

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot Bitcoin ETF’si başvurusunda bulunmasının ardından, Fidelity Investments, Invesco ve WisdomTree gibi diğer önde gelen şirketler de spot Bitcoin ETF’si başvurularını ABD’li düzenleyici kuruma sundular. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların yeniden kripto para fonlarına yönelmesine neden olurken, son üç haftada 500 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

SEC‘in 13 Temuz’da Bitwise’ın yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusuna yeşil ışık yakması gündeme bomba gibi düştü. ABD’li düzenleyici kurum Bitwise‘ın yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusunu kabul etmesi, düzenlenmiş bir spot Bitcoin ETF’sinin ABD’de işleme açılma ihtimalinin artmasından dolayı kripto para piyasası için oldukça önemli olarak değerlendiriliyor. Düzenleyici kurum şimdi Bitwise’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun kapsamlı incelemesini yapmak ve kamuoyunun yorumunu almak için resmi bir inceleme süreci başlatacak.

Öte yandan Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’sinin ay sonuna kadar işlemlere açılması bekleniyor.

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