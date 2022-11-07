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ABD Merkez Bankası (Fed), Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’i Örnek Göstererek Uyardı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayına ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporda Amerikan finansal sistemini etkileyebilecek en önemli 3 risk olarak Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve riskli varlık değerlemeleri gösterildi.
15:00
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Merkez Bankası (Fed), her ay yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nun Kasım ayı sayısın yayımladı. Raporda Amerikan finansal sistemini etkileyebilecek en önemli 3 risk olarak Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve riskli varlık değerlemeleri gösterildi. Kripto paralar da beklendiği gibi listede yer aldı.

Amerikan Finansal Sistem için Öne Çıkan Riskler

Geleneksel finansın savunucuları Bitcoin (BTC) ve altcoin’leri finansal sistem için bir risk olarak görmemeye devam ederken, ABD’nin 12 federal merkez bankasından biri olan New York Federal Reserv Bankası’nın raporu risk açısından kripto paraları gölgede bırakan 11 faktörü ortaya koydu.

Federal Reserv Sistemi tarafından yayınlanan merkez bankası raporuna göre, Amerikan finansal sistemini etkileyebilecek en önemli riskler olarak Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon, riskli varlık değerlemeleri, ABD varlıklarından yabancıların çekilmesi, yüksek enerji fiyatları, kurumsal kredi stresi, yüksek enflasyon rejimi, siber saldırılar, ABD-Çin gerilimi, COVID-19 salgını, merkezi taraf sıkıntısı, kripto paralar/stablecoin’ler, Çin’deki büyümenin yavaşlaması ve konut satışlarındaki düşüş sıralandı.

Kripto paraların ve stablecoin’lerin listenin 11’nci sırasında yer aldığı görülüyor.

Kripto Paralar için Spekülasyon ve Risk İştahı

Tüm bunlarla birlikte Fed’in kripto para yatırımındaki riskleri değerlendirme söz konusu olduğunda kripto para karşıtı konumunu koruduğu görülüyor. Raporda, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), XRP (XRP) dahil olmak üzere seçilen kripto paraların 2021’in Kasım ayındaki zirvelerinden yaklaşık yüzde 69 değer kaybettiklerine dikkat çekilerek, kripto paraların güçlerini spekülasyondan ve artan risk iştahından aldıkları şeklinde not düşüldü:

Spekülasyon ve risk iştahı son yıllarda büyük volatilite gösteren kripto para fiyatlarının ana itici güçleri gibi görünüyor.

Fed, raporda Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşüne atıfta bulundu ve algoritmik stablecoin TerraUSD‘ye (UST) doğrudan yatırım yapan kuruluşların kendilerini mali sıkıntı içinde bulduklarına ve ekosistemi çöküşünün kimi kuruluşu iflasa kadar sürüklediğine dikkat çekti.

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