ABD Hazinesinin Yeni Kurtarıcısı Bu Altcoin’ler Olabilir! Tennessee Senatörü İddialı Konuştu

Tennessee Senatörü Bill Hagerty, ABD’de stablecoin düzenlemelerine dair dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hagerty, stablecoin ihraççılarının önümüzdeki dönemde ABD Hazine tahvillerinin en büyük alıcıları haline gelebileceğini söyledi. CNBC’ye konuşan senatör, bu kuruluşların, kripto paraların Amerikan dolarına sabitlenmesini sağlamak amacıyla devasa miktarda Hazine tahvili satın alabileceğini vurguladı. Bu açıklama, Kongre’de tartışılmaya devam eden GENIUS yasa tasarısıyla birlikte dijital para piyasasında yepyeni bir dönemin habercisi olabilir.

GENIUS Tasarısıyla Hazine Tahvillerine Talep Artacak

Bill Hagerty tarafından önerilen “Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS)” isimli yasa tasarısı, stablecoin’lerin ABD’de nasıl ihraç edileceğine dair kapsamlı kurallar içeriyor. Tasarı, bu varlıkların bire bir rezervle desteklenmesini zorunlu kılarken, bu rezervlerin yalnızca Amerikan doları, sigortalı banka mevduatları veya Hazine tahvilleri gibi güvenli varlıklardan oluşmasını şart koşuyor. Yani stablecoin şirketlerinin artık kasasında kripto para değil, devlet destekli varlıklar bulundurması gerekecek.

Hagerty’e göre bu zorunluluk, ABD Hazine tahvillerine yönelik devasa bir talep yaratabilir. Hatta, stablecoin ihraççılarının birkaç yıl içinde tahvil piyasasının en büyük oyuncuları arasına girmesi olası görülüyor. Bu da, ABD kamu borçlanma sistemine yeni bir soluk getirebilir. Yüksek kaliteli kısa vadeli tahvillere dayanan rezerv yapısı sayesinde hem kullanıcı güveni artırılacak hem de sistemdeki dalgalanmalar minimize edilecek.

Dijital Çağda ABD Dolarının Konumunu Güçlendirecek

Senatör Hagerty’nin açıklamaları, sadece finansal sistemle sınırlı değil. Hagerty, GENIUS tasarısının ABD dolarını dijital çağın baskılarına karşı daha dirençli hale getireceğini savunuyor. Ona göre bu yasa, ABD’yi dijital ödemeler alanında dünyanın en hızlı altyapısına kavuşturacak. Aynı zamanda müşteri güvenliğini artıracak ve küresel piyasalarda doların egemenliğini pekiştirecek.

Tasarının bir diğer kritik yönü ise stablecoin rezervlerinin yalnızca ABD finans sistemine bağlı varlıklarla sınırlandırılması. Bu, hem yabancı etkenlerin piyasaya sızmasını engelleyecek hem de dijital para piyasasında daha fazla şeffaflık sağlayacak. Böylece, kara para aklama veya yasa dışı işlemler gibi risklerin azaltılması hedefleniyor. Tüm bu adımlar, ABD’nin dijital para piyasasında küresel liderliğini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Kongre sürecindeki tartışmalar elbette devam ediyor. Ancak hem yatırımcıların hem de düzenleyicilerin gözü kulağı bu teklifin yaratabileceği büyük değişimlerde. ABD’nin kripto para düzenlemelerinde attığı bu tür adımlar, küresel piyasalarda da domino etkisi yaratabilir.