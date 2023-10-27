  ABD Hazine Bakan Yardımcısı İsrail-Hamas Savaşı Sonrası Başlayan Kripto Para Tartışmasına Son Noktayı Koydu!

İsrail-Hamas savaşının ardından kripto paraların terörün finansmanı ve militan gruplara fon sağlama rolü yeniden gündeme oturdu. İsrail, Hamas ile ilişkilendirildiğini iddia ettiği kripto para hesaplarını dondurarak hesaplardaki fonlara el koyarken ABD Kongre üyeleri Hamas ve bağlantılı grupların kripto para kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundular. Yaşananlar kripto paraların terörün finansmanında yüksek kullanıma sahip olduğu iddialarının bir kez daha patlak vermesine neden oldu. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo‘dan bu yöndeki iddiaların abartılı olduğu yönünde dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısından Dikkat Çeken Kripto Para Açıklamaları

İsrail-Hamas savaşı sonrası Hamas‘ın kripto paralarla finanse edildiği iddiası sonrası kripto paraların terörün finansmanı ve militan gruplara fon sağlama rolüne ilişkin çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı ve genel olarak terör gruplarının ana finansman kaynağının kripto paralar olduğu yönünde iddialar ileri sürüldü. Bu yöndeki iddialar regülatör kurumlara ve şirketlere kripto ve Blockchain konularında hizmet sağlayan Elliptic gibi kripto şirketleri tarafından yanlış oldukları belirtileren yalanlandı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da bu yöndeki iddiaların abartılı olduğu yönünde önemli bir açıklama yaparak tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.

Londra’daki bir etkinlikte konuşan Adeyemo, terör gruplarının finansmanında kripto paraların ana finansman kaynağı olarak kullanılmadığını belirtti. Finans kurumlarının büyük çoğunluğunun terörün finansmanının kökünün kazınmasına yardımcı olmak istediğini belirten Adeyemo yine de terörün finansmanında kripto paraların kullanıldığını ve bundan duydukları rahatsızlığın altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Özellikle kripto para sektürnde, yasadışı finansmana karşı koruma da dahil olmak üzere sonuçlarını dikkate almadan yenilik yapmak isteyenler var. Finans kuruluşları, kripto para şirketleri ve kripto para ekosistemindeki diğer şirketlerden beklentimiz terörün finansmana erişimini engelleyecek adımlar atmasıdır. Eğer onlar yasadışı finansman akışlarını önlemek için harekete geçmeyecek olurlarsa ABD ve ortaklarımız harekete geçecektir.

Terörün Finansmanı ve Kripto Paralar

Terörün finansmanı ve kripto paralar arasındaki ilişki, uzun süredir devletler, düşünce kuruluşları ve finans kurumları tarafından incelenen bir konu oldu. Terör örgütleri, geleneksel finansal sistemi kullanma konusunda büyük zorluklarla karşılaşabilirler, çünkü bu işlemler genellikle izlenebilir ve düzenleyiciler tarafından denetlenebilir. Kripto paralar ise bu terör örgütleri için potansiyel bir finansman kaynağı olarak görülmektedir.

Kripto paralar, geleneksel finansal işlemlere göre daha anonimdir. Bu, terör örgütlerinin finansmanlarını izlemeyi ve engellemeyi zorlaştırabilir. Ancak, bazı kripto paraların anonimliği daha yüksektir (örneğin, Monero gibi gizlilik odaklı kripto paralar), bu nedenle terör örgütleri için daha çekici olabilir. Kripto paralar, sınırlar arası işlemlere izin verir. Terör örgütleri, dünyanın dört bir yanındaki destekçileri aracılığıyla kripto paraları kullanarak finansman sağlayabilirler.

Dahası kripto paralar, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde fon transferi sağlayabilir. Bu, terör örgütlerinin hızla fonlarını almasına ve kullanmasına olanak tanır. Bununla birlikte dünya genelinde birçok ülke, kripto paraların kullanımını izlemeye ve düzenlemeye yönelik yasalar ve kurallar getirmiştir. Bu, terör örgütlerinin kripto paraları kullanmalarını daha zor hale getirmektedir. Birçok ülke, terör finansmanını engellemek ve kripto paraların kötü niyetli amaçlarla kullanılmasını önlemek için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler, kripto paraların yasa dışı finansman için kullanılmasını zorlaştırmayı amaçlamaktadır.

Nihayetinde kripto paralar terör örgütleri için bir finansman kaynağı olarak kullanılabilir, ancak bu konuda birçok zorlukla karşı karşıyalar. Hükümetler ve finans kurumları, kripto paraların yasa dışı amaçlarla kullanılmasını izlemek ve engellemek için çok yönlü çalışmalar yapmaktadır. Kripto para dünyasının hızla değiştiği gerçeğinden hareketle, terörün finansmanı ile mücadele için yeni stratejiler ve düzenlemeler geliştirilmeye devam etmektedir.