ABD Dolar Endeksi’nde Görülmemiş Eğilim: Son 52 Yılın En Yüksek Kaybı

2025 yılının ilk altı ayında ABD dolar endeksi (DXY), yüzde 10,8 oranında bir düşüş yaşayarak son elli iki yılın en sert ilk yarı gerilemesini kaydetti. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’nin para arzında tarihin en yüksek seviyesine ulaşılmasıyla aynı döneme denk geldi. Uzmanlar, DXY’deki bu düşüşün ABD dolarının başlıca para birimlerine karşı zayıfladığının göstergesi olduğunu ifade ediyor. DXY endeksinin, ilk yarıda 1973 yılından bu yana görülmemiş bu derecede değer kaybetmesi, finans çevrelerinde dikkatle değerlendiriliyor.

Para Arzında Büyük Artış

Federal Reserve Bank of St. Louis verilerine göre, ABD’nin dolaşımda olan toplam parayı izleyen M2 para arzı mayıs 2025 itibarıyla 21,942 trilyon dolara yükseldi. Bu miktar, daha önce kaydedilen en yüksek seviye olan nisan 2022’deki 21,749 trilyon doların üzerinde yer aldı. Para arzındaki bu büyümenin, doların değer kaybında etkili olabileceği düşünülüyor. Analistler, para miktarının hızlı artmasının ulusal para biriminin değerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

M2 para arzındaki rekor düzeye yönelik değerlendirmeler, ABD ekonomisi içindeki nakit ve kolay ulaşılabilir mevduat rakamlarının tarihi seviyelere çıkmasının yanı sıra, büyüyen bütçe açıkları ile ulusal borç yüküne de işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomistler arasında gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin endişelerin oluşmasına neden olabiliyor.

Uzman Görüşleri ve Yılın İkinci Yarısı Beklentileri

JPMorgan’ın küresel döviz stratejisi eş başkanı Meera Chandan, yılın ikinci yarısında ABD dolarının büyük para birimleri karşısında zayıf seyretmeye devam edebileceğini öngörüyor. Chandan, özellikle Avrupa’daki mali görünümdeki iyileşme ile ABD’deki borç ve bütçe açığındaki artışların doları baskı altında bırakmaya devam edeceğini belirtiyor.

Meera Chandan: “Görünüm halen tüm cephelerde zayıf. Burada düşüncemizi değiştirmek zor olacak. Örneğin; euro/dolar için 1,20-1,22, dolar/yuan için 7,10, dolar/yen içinse 140 seviyelerini öngörüyoruz. Diğer para birimleri için de genel olarak zayıf bir tablo söz konusu. ABD verilerinin diğer ülkelerin gerisine yaklaşacağı beklentisi ve Avrupa’nın büyümeye destek olan mali politikaları bu görüşümüzü destekliyor.”

Uzman, döviz piyasalarındaki bu genel eğilimin yılın kalan bölümünde de sürebileceğini ve ABD verilerinin hızının azalacağını belirtiyor. ABD’nin bazı yapısal finansal sorunlarının da dolar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Ekonomistlere göre, Avrupa’nın ekonomik büyümeyi destekleyici mali politikaları, doları negatif etkileyen temel unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Buna ek olarak Chandan, doların yalnızca başlıca para birimleri değil, Avustralya doları gibi döngüsel paralar karşısında da değer kaybetmesini beklediklerini aktarıyor.

Sektör genelinde, ABD dışındaki ülkelerde uygulanan büyüme yanlısı politikaların etkisiyle, Amerikan dolarında zayıf seyrin sürebileceğine yönelik genel bir kanı olduğu bildiriliyor. Para arzındaki yüksek artış ve artan ulusal borçlar da bu görüşü destekleyen ekonomik veriler arasında yer alıyor.

DXY endeksindeki ve para arzındaki gelişmeler ile ilgili olarak piyasa katılımcıları daha temkinli bir seyir izleyebileceğini belirtiyorlar. ABD’nin büyüyen cari açığı ve faiz politikalarındaki yönelimler de doların küresel ölçekteki seyrini etkilemeye devam ediyor.

2025’in ilk yarısı itibarıyla, ABD dolarının önemli para birimleri karşısındaki performansı ile birlikte, Amerika ekonomisindeki para politikalarının geleceği yakından takip ediliyor. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında da doların dalgalanmasının devam edebileceği uyarısında bulunuyorlar. Büyük miktarda para arzı ve artan bütçe açığı, ABD ekonomisinin para birimi üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar ise bu gelişmeleri küresel ölçekte risk ve fırsatlar açısından yakından takip etmeyi sürdürüyorlar.

2025 yılında ABD dolar endeksinin kaydettiği sert düşüş, ülkedeki para arzındaki hızlı yükseliş ve yapısal ekonomik sorunlarla ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre, bu gelişmeler doların başlıca para birimlerine karşı zayıflamasına yol açabilecek faktörleri beraberinde getiriyor. Avrupa’da uygulanan büyüme destekleyici maliye politikaları, ABD’deki bütçe açıkları ve artan ulusal borç, doların gelecekteki performansını belirleyecek kritik unsurlar olarak gösteriliyor. Yılın geri kalanında doların seyrini izlemek isteyen yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için, para politikalarındaki gelişmeler ve küresel ekonomik dengeler önemini koruyor.