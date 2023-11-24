ABD’nin Binance’e İndirdiği Darbe Sonrası Avrupa da Harekete Geçti: Tarih Verildi!

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kara para aklamayı önleme (AML) ve kripto para piyasasında terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) standartlarını güçlendirmek amacıyla önerilen kılavuz ilkelerine yönelik kamu istişaresi sürecini başlattı. Bugün yayımlanan kılavuz ilkeler, kripto para hizmet sağlayıcılarının (CASP’ler) ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının (PSP’ler) AML/CFT düzenlemelerine uymada karşılaştıkları gelişen zorlukları da ele almayı amaçlıyor. Özellikle EBA’nın bu hamlesi hızla gelişen kripto para piyasasında kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik oluşuyla öne çıkıyor.

EBA, Kripto Para Sağlayıcılarından Daha Sıkı AML/CFT Uygulaması Talep Etti

Yakın tarihli bir rapora göre EBA, kripto para sağlayıcıları arasında AML/CFT standartlarına uyumu düzenleyen mevcut düzenleyici çerçevedeki boşlukları tespit etti. Bunu göz önünde bulundurarak 26 Şubat 2024 tarihine kadar kamu istişaresine açık olacak olan ve özellikle CASP’leri ve PSP’leri hedef alan yeni kılavuz ilkeler önerdi.

EBA, düzenleyici ortamı güçlendirmek için birlikteliğe dayalı bir yaklaşımı vurgulayarak, her ikisi için de AML/CFT kriterlerini birleştirmeyi öneriyor. EBA’nın önerdiği kılavuz ilkeler AML/CFT kontrollerini güçlendirmek için temel önlemleri ana hatlarıyla belirliyor. Örneğin, CASP’lerin protokollerinin birlikte çalışabilirliğini artırarak bilgilerin sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlamaları tavsiye ediliyor. Buna ek olarak, CASP’lerin kendi kendine saklanan cüzdan adresleri hakkında bilgi edinmesi ve onlar hakkında bilgi tutması, kripto para transferlerinin izlenebilirliğini ve tanımlanmasını artırması zorunlu olacak.

Kılavuz ilkelerde kendi kendine saklanan cüzdan adreslerini incelemek için bin Euro’luk bir eşik belirlemiş olsa da bu cüzdanlara yönelik inceleme sıklığınına ilişkin herhangi bir aralık belirtilmiş değil.

İstişare sürecinin sona ermesinin ardından, yeni kılavuz ilkelerin yürürlüğe gireceği tarih 30 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. Bu hamle, EBA’nın düzenleyici çerçeveleri dinamik kripto para piyasası ortamına uyarlamaya yönelik devam eden çabalarına yönelik ve kripto ile ilgili kuruluşlarda yönetim ve hissedarların uygunluğuna ilişkin son istişareleri yansıtıyor.

Kısa süre önce EBA, stablecoin ihraççılarını hedef almış ve onları risk yönetimi ve tüketicinin korunmasıyla ilgili belirli yol gösterici ilkelere gönüllü olarak uymaya davet etmişti. Bu hamle düzenleyicinin güçlü ve uyumlu bir kripto para piyasasına teşvik etme konusundaki kararlılığı olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte, kripto para piyasası olgunlaşmaya devam ederken, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar inovasyon ve mali suçlara karşı koruma arasında bir denge kurma zorunluluğuyla karşı karşıya. Bu bağlamda EBA’nın yeni önerdiği kılavuz ilkeler, bu hassas dengenin sağlanmasında önemli bir adımı temsil ediyor ve daha güvenli ve düzenlenmiş bir kripto para piyasasının önünü açıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’e İndirdiği AML Darbesi

Bilindiği gibi işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce AML yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. DOJ, Binance’i son beş yıldır yakından takip ettiğini ve kara para aklama, yasadışı para transferleri ve cezai yaptırımların ihlal ettiğinin tespit ettiğini açıkladı.

Bu ciddi iddialara yanıt veren Binance CEO’su Changpeng Zhao, görevinden istifa ederek önemli bir adım attı. Ayrıca Zhao, DOJ tarafından açıklandığı üzere etkili bir kara para aklama karşıtı sistem kurmayı ihmal etme suçlamalarına karşı şahsen suçunu kabul etti.