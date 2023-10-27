84 Milyar Dolarlık Altcoinden Yalan Haber Açıklaması

Son 2 gündür gündemi fazlasıyla meşgul eden bir konu var. ABD’li siyasilerin propaganda yarış bu sefer kriptoyu vurdu. İsrail’e desteğini daha fazla gösterebilmek isteyen siyasiler gerçek dışı verilere dayanan WSJ raporunu kaynak alarak kripto paraların terörün finansmanın yaygın biçimde kullanıldığını savunuyor.

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Tether Haberleri

Bugün 2 Cumhuriyetçi Binance ve Tether’a dava açılması için Adalet Bakanlığına mektup yazdı. Bunun detaylarına değindik şimdi iddiaları yalanlayan dünyanın en büyük stablecoininin arkasındaki şirket neler söylüyor buna bakmalıyız.

“Kripto para birimlerinin, özellikle de yasadışı faaliyetler için potansiyel kötüye kullanımını çevreleyen ve Tether’e atıfta bulunan son söylemlerin farkındayız. Doğrudan ve şeffaf iletişime inanıyoruz ve bu nedenle bu endişeleri açık bir şekilde ele almayı gerekli buluyoruz.”

Yanlış Bilgi

İlk olarak Tether WSJ raporundaki rakamların yanlış olduğu görüşünü yineliyor. Hem Chainalysis hem de Elliptic tarafından bu iddialara ilişkin yapılan bağımsız araştırmalar, Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan raporlar da dahil olmak üzere bu raporların çoğunun hatalı olduğunu gösteriyor.

“Kesin olmayan bilgilerin yalnızca yersiz endişeleri beslemekle kalmayıp aynı zamanda Tether ve bir bütün olarak sektörün haksız ve çarpık bir resmini çizdiğini anlamak çok önemlidir. WSJ bildirdikleri rakamlar ile gerçek rakamlar arasındaki uçurumdan haberdar edilmesine rağmen makaleyi geri çekmiş gibi görünmüyor. 7 Ekim’den bu yana, raporlar en popüler halka açık kripto para bağış kampanyası olan Gaza Now’a yalnızca 21.000 dolar aktığını tespit etti. Buna karşılık, 19 Ekim’e kadar Crypto Aid Israel insani amaçlarla 185.000 doların üzerinde kripto bağışı aldı. Elliptic ve Chainalysis tarafından yayınlanan son raporlar, WSJ tarafından yayınlanan ve Hamas operasyonlarının kripto para birimleri kullanılarak finanse edilmesine ilişkin son makalede belirtilen rakamların, hatalı ilişkilendirme teknikleri nedeniyle önemli bir farkla yanlış olduğunu öne sürmüştür.”

Tether Suç İşledi Mi?

Eğer bir suç varsa bunu gösteren delillere de ihtiyaç vardır. Tether biraz önce yaptığı açıklamasında Yaptırım yasalarını veya Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini gösteren deliller olmadığını söyledi. Diğer taraftan İran, Venezuela veya Rusya gibi ülkelere siyasi anlaşmazlıkları nedeniyle yaptırım kararı alan ABD bunu kripto alanında da başarıyla uyguluyor.

Küresel ambargoların kriptonun gücünü, felsefesini paramparça edişini bir kenara bırakırsak kripto şirketlerinin ABD kurallarına uyuyor olduğunu en iyi bu siyasilerin bilmesi gerekir. Ethereum doğrulayıcılarının bile önemli kısmı OFAC sansürünü destekliyor ve uyum sağlıyor.

Tether bugüne kadar kolluk kuvvetlerine yardımcı olduklarını söyleyerek şunları yazdı;