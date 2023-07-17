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11 Temmuz 2023’te Shiba Inu (SHIB) ekosistemi 600 milyondan fazla token yaktı ve uzmanlar yakında token için bir fiyat artışı öngörüyor olabilir. Benzer şekilde, Cosmos (ATOM) ağır bir dalgalanma yaşadığı için bireysel piyasa katılımcıları geçtiğimiz hafta mutluydu. Aynı zamanda, iddialara göre VC Spectra (SPCT) özel tohum satışında 2,4 milyon dolar topladı ve token ilk halka açık ön satışında büyük rakamlar kaydediyor. 2023’te bu tokenlar için sırada ne var?

Shiba Inu (SHIB) Balinaları: 600 Milyon Token Ekosistemden Çıkıyor

Shibburn’den alınan verilere göre, Temmuz 2023’te 600 milyondan fazla Shiba Inu (SHIB) tokenı inferno cüzdanlarına gönderildi ve yakıldı. Token yakımları genellikle Shiba Inu (SHIB) için bir fiyat artışından önce gelir ve uzmanlar bu sefer de aynı sonucu bekliyor olabilir. Balinalar ve bireysel yatırımcılar, iddialara göre, Shiba Inu’nun (SHIB) 2023’ün ikinci yarısında başka bir boğa koşusuna hazırlandığına inanıyor.

Shiba Inu’nun (SHIB) günlük aktif adres sayısı Temmuz ayında 5.009’dan 7.401’e yükseldi ve bu da günlük kullanıcı sayısında %48’lik bir artış anlamına geliyor. Bununla birlikte, Shiba Inu (SHIB) fiyatı Temmuz ayı boyunca sabit kalmıştır. 1 Temmuz 2023’te Shiba Inu (SHIB) 0,000007624 dolardan işlem görüyordu. Sadece iki hafta sonra, token 13 Temmuz’da 0,000007486 dolardan işlem görüyordu.

Analistlere göre, mevcut Shiba Inu (SHIB) fiyat hareketi birikim aşamasını temsil ediyor ve ralli öncesi sakinliğe işaret ediyor olabilir. İddialara göre günler ilerledikçe ve alım baskısı biriktikçe, Shiba Inu (SHIB) için önemli bir fiyat artışı görmemiz gerektiğine inanıyorlar. Ayrıca, Shibarium blok zincirinin Ağustos 2023’te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu da Shiba Inu’nun (SHIB) değerini önemli ölçüde artırabilir.

Cosmos (ATOM) Temmuz 2023’ün İkinci Haftasında Dalgalanma Yaşadı

Cosmos (ATOM) son birkaç hafta içinde birçok olumlu ve olumsuz gelişme yaşadı. İlk olarak, ABD SEC Haziran ayında Cosmos’u (ATOM) bir menkul kıymet olarak listeledi ve token fiyatı düştü.

Ancak kısa bir süre sonra, Neutron adlı bir CosmWasm akıllı sözleşme platformu, Cosmos (ATOM) üzerinde akıllı sözleşmeler geliştirmek için 10 milyon doların üzerinde para topladı. Cosmos (ATOM) ekosistemindeki bu olumlu gelişme, artık kullanıcıların Cosmos (ATOM) tokenlerini cüzdan üzerinden göndermesine, almasına ve stake etmesine olanak tanıyacak.

Tüm bu faaliyetler Cosmos (ATOM) yatırımcılarını heyecanlandırdı ve token’ın fiyatı bu ruh halini yansıttı.

6 Temmuz’da Cosmos (ATOM) 9,19 dolardan işlem gördü. Üç gün sonra, token küçük bir fiyat artışı yaşadı ve Cosmos (ATOM) 9,60 dolardan işlem gördü. Cosmos (ATOM) 13 Temmuz’da 7 günün en düşük seviyesi olan 8,98 dolardan işlem gördü. Şu anda Cosmos (ATOM) 9,16 dolardan işlem görüyor ve iddialara göre analistler bu dalgalanma döneminin henüz bitmediğine inanıyor.

VC Spectra (SPCT) İlk Satış Öncesi Aşamayı Tamamladı

VC Spectra (SPCT), blok zinciri ve fintech endüstrilerinde gelişimi ve yeniliği teşvik etmek için oluşturulmuş merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor. Bir yatırım evi olarak, VC Spectra (SPCT) sahipleri üç aylık ödüller alır ve karlı yatırımların geri alımlarından elde edilen karları paylaşır.

Açıklamalara göre platform, son derece deneyimli kripto yatırım stratejistlerinden oluşan bir ekip tarafından yönetilmekte, bu nedenle yalnızca en iyi blok zinciri şirketlerinin VC Spectra (SPCT) portföylerine girdiği iddia ediliyor.

Bir VC Spectra (SPCT) kullanıcısı olarak, çok çeşitli kârlı blok zinciri girişimlerine, özel ön ICO’lara davetlere ve yüksek potansiyelli kripto projelerinde oy haklarına erişebilirsiniz.

Şu anda, VC Spectra (SPCT) ilk ön satış aşamasında, 0,008 dolardan işlem görüyor ve bu süreç %84,74 oranında tamamlanmış durumda. Açıklamalara göre ikinci ön satış aşaması başladığında, VC Spectra (SPCT) %37,5 oranında artacak ve 0,011 dolardan satılacak.

Tüm ön satış aşamaları tamamlandığında, iddialara göre VC Spectra (SPCT) ana akım kripto piyasasına girecek ve burada 0,08 dolardan işlem görerek erken yatırımcılar için %900’lük bir artış sağlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.