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50 Milyonu Aştı ve Kripto Para Yatırımcılarının Tamamını İlgilendiriyor

Özet

  • Yaklaşık 1 ayda uzun vadeli yatırımcıların sayısı 1 milyon artışla 50,5 milyon oldu.
  • BTC fiyatı 38.000 dolar direncini test ederken uzun vadeli yatırımcıların bir kısmı satışa yöneldi.
  • Satışlara rağmen net pozisyonlar pozitif ve bu uzun vadeli iyimserliğe işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:40
19 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2023 yılı güzel başladı, yıpratıcı şekilde devam etti ve güzel bitecekmiş gibi görünüyor. Ancak sevinmek için erken. Bitcoin fiyatı 19 Kasım Pazar günü 36.500 dolarda neredeyse saplanıp kaldı. Fakat on-chain metrikler kral kripto para birimi için umut verici sinyaller gönderiyor. Üstelik bu güzel haber altcoin yatırımcılarını da ilgilendiriyor.

Bitcoin On-Chain Yorum

BTC fiyatındaki dalgalanmalar altcoinlerin de grafiklerini hareketlendiriyor ve bu oldukça normal. Peki on-chain cephede son durum ne? Yakın tarihli bir IntoTheBlock raporunda uzun vadeli yatırımcılar tarafından tutulan Bitcoin miktarı yeni rekor seviyeye ulaştı. Uzun vadeli yatırımcıların yüzdesindeki artış birikim döneminin artık boğa arifesine devri olabilir.

Bu kategorideki büyüme, gelecekteki potansiyel bir fiyat artışına olan güveni göstermektedir. Bununla birlikte, fiyat belirli bir noktaya ulaştığında bu gruptaki yatırımcılar tatmin edici kar bölgelerinde satış baskısı oluşturmaya başlayacak.

Glassnode tarafından hazırlanan Bitcoin Hodlers net pozisyon değişikliği analizi uzun vadeli yatırımcı talebindeki istikrarın altını çiziyor. Bu durum ayı sezonunun dip seviyesinin geçtiğimiz yıl işaretlendiğine yatırımcıların artan inancını gösteriyor.

Bitcoin Fiyatının Geleceği

Glassnode grafiğindeki ufak detay uzun vadeli yatırımcıların net pozisyonu negatife çeviremeyecek ölçüde yaptıkları satışlardı. Bu da 38.000 dolardaki direnç testinin ortasında yapılan satışların uzun vadeciler tarafından da desteklendiğini gösteriyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü 1 yıl gibi sürece yüzde 100’ü aşan kazançlar yatırımcıların bir kısmı için tatmin edici bir kar seviyesidir. Aynı zamanda maliyet düşürmek isteyenler için de dirençlerde riskli de olsa satış yapmak mantıklı olabiliyor.

Grafik sürekli bir büyüme göstererek rekor seviyeye ulaştı. Son veriler Kasım ayından bu yana uzun vadeli yatırımcı sayısının 1 milyonun üzerinde artışla 50,5 milyon seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bitcoin fiyatı 37.000 dolar seviyesini koruyamadığı için bir miktar düşüş yaşadı. Ancak devam eden spot alımlar fiyatın şimdilik daha derin diplere gitmesini engelliyor. Önemli olan ilerleyen saatlerde göreceğimiz haftalık kapanış ve bunun 37.000 dolar üzerinde olması kısa vadeli hızlı yükseliş için oldukça önemli. Ancak 35.500 dolar üzeri kapanışlar da gecikmeli de olsa toparlanmanın süreceğini söyleyecek.

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