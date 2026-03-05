Winvest — Bitcoin investment
5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum

Özet

  • Petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesi küresel ölçekte yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.
  • Enerji piyasası enflasyon ve küresel piyasalar için odak noktası olmaya devam ediyor. Çin benzin arzını korumak için harekete geçerken, Japon rafineriler stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını talep etti.
  • Yarın büyük gün çünkü heyecanla beklenen istihdam rakamları gelecek. Bugün çok ciddi bir hareketlilik yok.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 74 bin doları aştıktan sonra yeniden 72 bin dolar seviyesine gerilerdi. 70 bin dolar üzerinde devam eden kapanışlar geri dönüşe dair umutları artırırken İran bağlantılı yeni son dakika gelişmeleri grafikleri olumsuz etkilemiyor. Bitcoin ve kripto paraların altın zayıflarken bu süreçte dirençli kalmayı başarabilmesi oldukça değerli.

ABD Piyasaları ve Kripto

Petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerginliğin devam etmesi küresel ölçekte yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Bu yüzden ABD hisse senetleri yön bulmakta zorlanıyor. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dördüncü gün üst üste yükseldi. İran’ın ABD’den tavizler karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır olduğunu işaret ettiği haberlerinin ardından piyasalar bir süreliğine toparlansa da ABD daha fazlasını istiyor.

Kürt milislerin dün akşamdan bu yana karadan İran’a girmeye başladığı raporlanıyor ve ABD yakında İran hava sahasını tamamen kontrol altına alacaklarını açıkladı. İran’ın ABD saldırılarına karşı misillemeyi tırmandırabileceği uyarısının ardından Brent ham petrolü varil başına 83 doların üzerine geri döndü.

Enerji piyasası enflasyon ve küresel piyasalar için odak noktası olmaya devam ediyor. Çin benzin arzını korumak için harekete geçerken, Japon rafineriler stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını istiyor. Avrupa’nın doğalgaz maliyeti artarken Putin İran saldırısına destek veren ülkelere gaz satmamayı değerlendiriyor.

Bugünün en büyük olayı New York borsasının OKX kripto para borsasına 25 milyar dolar değerlemeyle yatırım yapmasıydı. Kripto paralar için olumlu bir gelişme ve geleneksel piyasalarda tokenize varlıkların yaygınlaşması sürecinin tahmin edilenden daha hızlı ilerleyebileceğini söyleyebiliriz.

Türk kripto para yatırımcılarının odağında 16-17 saattir vergi konusu var. Yerel borsaların kullanımını teşvik amacıyla %0,03 işlem ücreti alınırken global borsalarda işlem yapanlarda %15-40 arasında oranlarla gelir vergisi alınacağı ortaya çıktı. Airdrop, stake ve diğer kripto kaynaklı gelirler ile trade kazançlarının böylesine yüksek oranda vergilendirilmesi yatırımcıları uykusuz bıraktı. Üstelik bu haliyle tasarı yasalaşırsa 2026 Ocak ayından itibaren banka hesabına yapılan global borsadan kripto çekimleri için 2027 yılında beyan vermek gerekecek.

Takvim

Yarın büyük gün çünkü heyecanla beklenen istihdam rakamları gelecek. Bugün çok ciddi bir hareketlilik yok. 20:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, İtalya’nın Bologna kentinde John Hopkins Üniversitesi tarafından düzenlenen Robert Mundell onuruna 2026 Yıllık Küresel Risk Konferansı’nda konuşma yapacak. 21:15’te Fed’den Bowman, New York Bankacılar Birliği’nin bankacılık denetimi ve ekonomi konulu etkinliğinde konuşma yapacak.

03:00’da Fed’den Goolsbee konuşacak. Önümüzdeki saatlerde İran’a karadan girilmesiyle ilgili daha fazla detay hareketliliğe neden olabilir. Tarifelerle alakalı kötü sürprizler beklenmiyor. Dünkü sızıntılar AB ile ABD’nin Yüksek Mahkeme kararının köşe kapmacaya çevirmeyeceği yönündeydi. Genel olarak görünüm iyi. BTC’nin 74 bin doları tekrar test etmesi altcoinlerde iştahı artırabilir fakat asıl odak noktası 70 bin doların haftalıkta korunması olacak gerçek bir geri dönüş için artık bu yükselişin de satış fırsatına dönmemesi gerekiyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
