5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 74 bin doları aştıktan sonra yeniden 72 bin dolar seviyesine gerilerdi. 70 bin dolar üzerinde devam eden kapanışlar geri dönüşe dair umutları artırırken İran bağlantılı yeni son dakika gelişmeleri grafikleri olumsuz etkilemiyor. Bitcoin ve kripto paraların altın zayıflarken bu süreçte dirençli kalmayı başarabilmesi oldukça değerli.

ABD Piyasaları ve Kripto

Petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerginliğin devam etmesi küresel ölçekte yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Bu yüzden ABD hisse senetleri yön bulmakta zorlanıyor. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dördüncü gün üst üste yükseldi. İran’ın ABD’den tavizler karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır olduğunu işaret ettiği haberlerinin ardından piyasalar bir süreliğine toparlansa da ABD daha fazlasını istiyor.

Kürt milislerin dün akşamdan bu yana karadan İran’a girmeye başladığı raporlanıyor ve ABD yakında İran hava sahasını tamamen kontrol altına alacaklarını açıkladı. İran’ın ABD saldırılarına karşı misillemeyi tırmandırabileceği uyarısının ardından Brent ham petrolü varil başına 83 doların üzerine geri döndü.

Enerji piyasası enflasyon ve küresel piyasalar için odak noktası olmaya devam ediyor. Çin benzin arzını korumak için harekete geçerken, Japon rafineriler stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını istiyor. Avrupa’nın doğalgaz maliyeti artarken Putin İran saldırısına destek veren ülkelere gaz satmamayı değerlendiriyor.

Bugünün en büyük olayı New York borsasının OKX kripto para borsasına 25 milyar dolar değerlemeyle yatırım yapmasıydı. Kripto paralar için olumlu bir gelişme ve geleneksel piyasalarda tokenize varlıkların yaygınlaşması sürecinin tahmin edilenden daha hızlı ilerleyebileceğini söyleyebiliriz.

Türk kripto para yatırımcılarının odağında 16-17 saattir vergi konusu var. Yerel borsaların kullanımını teşvik amacıyla %0,03 işlem ücreti alınırken global borsalarda işlem yapanlarda %15-40 arasında oranlarla gelir vergisi alınacağı ortaya çıktı. Airdrop, stake ve diğer kripto kaynaklı gelirler ile trade kazançlarının böylesine yüksek oranda vergilendirilmesi yatırımcıları uykusuz bıraktı. Üstelik bu haliyle tasarı yasalaşırsa 2026 Ocak ayından itibaren banka hesabına yapılan global borsadan kripto çekimleri için 2027 yılında beyan vermek gerekecek.

Takvim

Yarın büyük gün çünkü heyecanla beklenen istihdam rakamları gelecek. Bugün çok ciddi bir hareketlilik yok. 20:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, İtalya’nın Bologna kentinde John Hopkins Üniversitesi tarafından düzenlenen Robert Mundell onuruna 2026 Yıllık Küresel Risk Konferansı’nda konuşma yapacak. 21:15’te Fed’den Bowman, New York Bankacılar Birliği’nin bankacılık denetimi ve ekonomi konulu etkinliğinde konuşma yapacak.

03:00’da Fed’den Goolsbee konuşacak. Önümüzdeki saatlerde İran’a karadan girilmesiyle ilgili daha fazla detay hareketliliğe neden olabilir. Tarifelerle alakalı kötü sürprizler beklenmiyor. Dünkü sızıntılar AB ile ABD’nin Yüksek Mahkeme kararının köşe kapmacaya çevirmeyeceği yönündeydi. Genel olarak görünüm iyi. BTC’nin 74 bin doları tekrar test etmesi altcoinlerde iştahı artırabilir fakat asıl odak noktası 70 bin doların haftalıkta korunması olacak gerçek bir geri dönüş için artık bu yükselişin de satış fırsatına dönmemesi gerekiyor.