Kripto Para

30 Saat Önce Uyarmıştık, Peki Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Cuma günü gelen olumsuz ABD verilerinin ardından düşüş şaşırtıcı değildi.
  • Bu hafta makro cephede faiz kararı, enflasyon gibi verilerden dolayı gündem yoğun ve genelde bu dönemlerde kar satışları yoğunlaşır.
  • BTC fiyat volatilitesi Çarşamba günkü Powell konuşmasının ardından artabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için zorlu hafta başladı ve beklenen oldu. Peki bundan sonraki süreçte neler olabilir? Bitcoin fiyatındaki düşüşün, bu hafta yaşanacak olayların genel değerlendirmesini yapalım. BTC yazı hazırlandığı sırada 42.335 dolardan alıcı buluyor ve altcoinlerin önemli bölümü destek seviyelerine geri çekildi.

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Kripto Neden Düştü?Bundan Sonra Ne Olacak?

Kripto Neden Düştü?

Yaklaşık 30 saat önce kripto paralarda yeni haftada düşüş görebileceğimizi söylemiştik. Her Pazar günü haftanın önemli gelişmelerini ele alıyoruz ve güncel durumla ilişkilendirip tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bu hafta temel analiz cephesinde bariz düşüş sinyali gönderiyordu. Pazar günü de açıkladığımız üzere Cuma günü gelen veriler Fed’in toplantı haftasını daha kritik hale getirdi.

Yatırımcıların gelecek Kasım ayı enflasyon verisi, yeni faiz kararı ve uzun vadeli faiz projeksiyonu (nokta grafiği) nedeniyle yeni haftaya daha az risk alarak girmek isteyeceğini söyledik. Öyle de oldu hacimli kar satışlarıyla BTC 40.400 dolar seviyesine kadar geriledi.

Daha da önemlisi 42.450 dolarlık önemli eşik korunamadığı için son düzeltmenin daha da derinleşme riski bariz biçimde artıyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Yarın ABD Enflasyon verisi açıklanacak Çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda değişmeyerek %4 seviyesinde kalması beklenmektedir. Ayrıca %3,2’ye gerileyen manşet enflasyonun yıllıkta sabit kalması bekleniyor. Son PCE verisi olumlu olsa da istihdam verisi kötü geldiği için TÜFE de beklenti üstü açıklanırsa bu önümüzdeki 100bp+ yerine daha az faiz indirimi yapılabileceğini gösterecek.

Çarşamba günü Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi ve gelecek. Bu veri enflasyonun öncü göstergelerinden olduğu için son derece önemli. Akşamsa “Dot Plot” grafiği ve faiz kararı gelecek. Çarşamba Powell konuştuktan sonra artık piyasalar 2024 yılını daha güçlü biçimde fiyatlamaya başlayacak.

Eğer Powell ılımlı kalırsa, enflasyon olumlu gelirse ve nokta grafiğindeki üç yıllık faiz projeksiyonları daha fazla indirim beklentisini yansıtırsa 48.000 dolar 31 Aralık tarihine kadar makul bir hedef olabilir. Peki tam tersi senaryoda? Muhtemelen BTC 36.000 doları hedefler.

Kobeissi son değerlendirmesinde şunları yazdı;

“Fed’in son açıklaması, faiz indirimi umutlarının ‘erken’ olduğu yönündeydi. Bu hafta, Fed’in bunu yeniden güçlendirmesini bekliyoruz.”

Yani Fed büyük ihtimalle moralleri bozacak ve yerel tepeyi çoktan görmüş olduğumuzu anlayacağız. Ancak kripto sürprizlerle dolu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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