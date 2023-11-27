30 Katına Çıkıp Hayatınızı Değiştirebileceği İddia Edilen Ucuz 3 Kripto Token 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

InQubeta (QUBE), Fetch.ai (FET) ve Polygon (MATIC), ucuz fiyatları ve sağladıkları ihtiyaç duyulan çözümler sayesinde şu anda yatırım yapılabilecek altcoinlerden üçü olarak iddia ediliyor. Tüm bu tokenları şu anda çok ucuza satın alabileceği ve önümüzdeki yıllarda fiyatlarının 30 kattan fazla artma ihtimali olduğu iddia ediliyor.

InQubeta, yapay zekaya (AI) yatırım yapmak için merkezi olmayan bir alternatif sağlayarak geleneksel yatırım araçlarını ele geçirmeyi hedeflediğini iddia ettiği için 2023’te başlatılan dikkat çeken DeFi projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. QUBE fiyatları, ekibin açıklamasına göre ön satışının başlamasından bu yana %130 arttı ve yarı yola ulaştığında 5,3 milyon doların üzerinde para topladı.

Fetch.ai, yapay zeka ile bağlantılı bir başka kripto projesidir. Proje, anlaşmaları müzakere eden ve insan kullanıcılar adına işlem yapan otonom botlar oluşturmaya odaklanıyor. Teknoloji uzmanı Bill Gates, Fetch.ai’nin botları gibi teknolojilerin birkaç yıl içinde e-ticaret ve çevrimiçi perakende sektörlerini yeniden şekillendireceğine inanıyor.

Polygon, Ethereum (ETH) ağı için önde gelen ölçeklendirme çözümlerinden biridir ve kripto blok zincirlerini teknoloji kullanmayan kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirir.

InQubeta (QUBE) 2024’te 100 Kat Artabilir Mi?

InQubeta‘nın yatırımcılara yapay zekaya yatırım yapmaları için alternatif bir yol sunması, teknolojinin ilerlemesine yardımcı olabilir. Geleneksel yatırım yolları, çoğu potansiyel yatırımcının hizmetlerini kullanmasını engelleyen verimsiz gereksinimlere sahip olmalarıyla biliniyor.

Ekibin açıklamasına göre InQubeta güvenli, şeffaf ve kullanımı kolay bir DeFi alternatifi sunuyor. Projenin faydası, iddialara göre 2030 yılına kadar yapay zeka endüstrisine 1,5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılması beklendiğinden, muazzam bir büyümeye zemin hazırlıyor.

InQubeta, yapay zeka girişimleri için kaynak yaratmaya odaklanan ve teknolojinin uygulanabilirliği arttıkça ve sektördeki yatırımlar katlanarak yükseldikçe projeyi önemli bir rol oynayacak şekilde konumlandıran kripto para birimi alanındaki ilk merkezi olmayan finans çözümü olarak tanımlanıyor.

Yatırıma Farklı Bir Yaklaşım

Açıklamalara göre InQubeta ekosisteminde hisse senedi diye bir şey yoktur, ancak non fungible tokenler (NFT) ağ üzerinde aynı işlevleri yerine getirir. ERC20 tokenları olarak da adlandırılan bu tokenlar, blok zincirindeki yatırım fırsatlarını temsil eder ve faaliyetlerini genişletmek için sermaye arayan girişimler tarafından yapılır.

Yatırımcılar, açıklamalara göre ekosistemin yerel tokenı olan QUBE’yi itibari para birimleri veya en iyi kripto paralardan herhangi biriyle satın alır ve bunu NFT pazarında ERC20 coinleri satın almak için kullanır. Satın alınan bu tokenlerin değeri InQubeta web sitesi üzerinden takip edilebilir ve tokenler herhangi bir zamanda pazarda yeniden satılabilir.

Ekibin açıklamasına göre QUBE tokenlerini stake etmek veya elde tutmak, ekosistemde kâr elde etmenin ikinci yoludur. Tokenlar şu anda 0,0161 $ ile değerinin altında ve iddialara göre bazı analistler fiyatların 2024’te bir dolara ulaşacağını düşünüyor.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai, kripto ekonomisi ile merkezi olmayan, izinsiz bir makine öğrenimi ağı inşa eden bir yapay zeka laboratuvarıdır. Kullanıcıların ‘dijital ikizler’ adı verilen otonom botları kullanarak güvenli veri kümeleriyle bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

Fetch.ai’nin otonom botlarının, anlaşmaları müzakere etmek, enerji şebekelerini optimize etmek ve ulaşım ağlarını yönetmek gibi birçok amacı var.

FET fiyatları geçtiğimiz hafta %14 arttı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde fiyatların 30 kattan fazla artma ihtimali yüksek.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum ağı için kullanımı en kolay altyapı ve ölçeklendirme çözümlerinden biridir. Ethereum ağını blok zincirlerinin çok zincirli internetine dönüştürür ve Meta, Starbucks ve JPMorgan gibi firmalar Web3 hizmetlerini başlatmak için protokolünü kullanmıştır.

Özet

QUBE, MATIC ve FET’i satın almak, iddialara göre önümüzdeki birkaç yıl içinde size 30 kattan fazla getiri sağlayabilir. Ekibin açıklamasına göre QUBE, sağladığı faydalı çözümler ve yapay zeka alanına girmesi öngörülen sermaye akışı göz önüne alındığında muhtemelen en fazla büyümeden yararlanabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.