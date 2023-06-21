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3 Popüler Altcoin Bu Hafta Uçabilir! Ralli Sinyali Veriyorlar!

Özet

  • BTC fiyatı kritik 28.800 dolar desteğini geri aldı.
  • XRP Coin kısa vadede 0,56 doları ziyaret edebilir.
  • ADA Coin cephesinde aşırı satışlar tersine dönüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:50
21 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında yüzler gülüyor çünkü BTC yeniden 28.800 dolar seviyesini geri aldı. Altcoinler şimdilik sakin. SEC davalarına rağmen 20.000 dolara düşmeyen BTC umut vericiydi ve trilyon dolarlık devlerin harekete geçmesiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Peki hangi altcoinler yakında ralliye başlayabilir?

XRP Coin Yorum

Son düzeltme aşamasıyla birlikte XRP fiyatı aylık 0,4558 dolar seviyesine geriledi. Böylece uzun süredir devam eden bir destek trend çizgisini yeniden test etti. Bu trend çizgisi son 100 gün içinde önemli bir toparlanma gösterdi ve alıcılara ara sıra düşüşlerde alım fırsatları sundu.

Fiyat BTC toparlanmasıyla 0,5 doları yeniden test etti ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Eğer 0,49 dolar üstünde kapanışlar devam ederse 0,56 ve 0,6 seviyelerinin ardından 0,8 dolara kadar rallinin uzadığını görebiliriz. Özellikle davayla ilgili önümüzdeki hafta gelecek haberler boğaların beklediği en büyük fiyat katalizörü.

Polygon (MATIC)

Düşen MATIC fiyatı 0,52 dolar desteğine ulaştıktan sonra yana doğru döndü. Kripto piyasasında artan belirsizliğin ortasında, konsolidasyon aşaması dar bir fiyat aralığında devam ederken yukarı kırılım geldi. Son 24 saatte %6 oranında artan fiyat 0,7 doları hedefliyor. Yükseliş momentumu devam ederse direnç çizgisinin desteğe döndüğünü ve MATIC Coin fiyatının 1,15 doları hedeflediğini görebiliriz.

ADA Coin Yorum

Bir haftayı aşkın süredir ADA fiyatı 0,24 dolarda zararları durdurmaya çalışıyor. Günlük mumlarda sergilenen uzun-düşük fiyat reddi kuyrukları, artan alım baskısını ve traderların aktif birikimini yansıtıyor. Yükseliş ivmesi artarsa, bu destekten potansiyel bir geri dönüş, fiyatı 0,3 dolarlık psikolojik destek bölgesini aşabilir. Sonraki hedefler 0,33 ve 0,35 doların ardından 0,39 ve 0,42 dolar olacaktır. Bu da SEC kayıplarının net biçimde telafisi anlamına geliyor.

Panik satışları nedeniyle bu denli düşen ADA Coin fiyatı son delist duyurularıyla büyük bir likidite kaybı yaşamadı. O halde panik yapan satıcıların saf değiştirmesi halinde fiyatın daha hızlı biçimde toparlandığını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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