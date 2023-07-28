Bitcoin (BTC) fiyatındaki negatiflik ve piyasa genelinde süregelen hacim eksikliği yatırımcıları yoracak seviyeye ulaştı. Sıkıcı piyasanın ortasında birçok fiyat katalizörüne rağmen etkileyici bir yükseliş göremedik. Bitcoin 32.000 doların biraz üzerinde yıllık zirve yaptıktan sonra makro ekonomik gelişmeleri bahane ederek satıcıları kendine çekti.

Bitcoin Neden Artmıyor?

Bitcoin yatırımcıları, BTC fiyatının Fed’in “tercih ettiği” enflasyon ölçütüne sessiz kalmasının şoku içinde. Son dakika olarak duyurduğumuz çekirdek PCE verisi enflasyondaki düşüşü teyit eder nitelikteydi. Ancak BTC kısa süre önce 29.500 doları aştıktan sonra şimdi 29.345 dolarda bulunuyor. Wells Fargo son piyasa değerlendirmesinde Fed’in son faiz artışını yaptığını söylemişti. Fakat kripto para piyasaları buna pek ikna olmuş görünmüyor.

The Kobeissi Letter

Finans piyasalarıyla meşhur The Kobeissi Letter, daha önce Başkan Jerome Powell tarafından açıklandığı üzere PCE‘nin Federal Rezerv’in “tercih ettiği” enflasyon ölçütünü temsil ettiğini belirtti.

“PCE enflasyonu şu anda Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyesinde. Fed nihayet enflasyonu kontrol altına almış olabilir”.

Crypto Tony Bitcoin Yorum

Bugün popüler kripto yorumcusu Tony kral kriptonun daha fazla düşüş yaşamasını beklediğini söyledi. Güzel gelen verilerin ardından hisse senetleri toparlanırken BTC’nin negatif ayrışması bunu destekliyor. Analiste göre fiyat bir süre daha bu bölgede oyalanabilir ancak sonunda 28.000 dolar seviyesinde yeni bir dip yapacak.

Daan Crypto Trades

Daan Crypto Trades ise güncel durumu ele alan diğer bir yorumcuydu. Ona göre 30.000 doların BTC tarafından kaybedilmesi kötü senaryonun başlangıcına işaret ediyordu. Uzman isim ayrıca şunları söyledi;

“Bitcoin‘in önceki aralığı reddetmesiyle birlikte 28.000 doların altına hazırlanmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer 29.500 dolar kalıcı olarak geri alınırsa bu geçersiz kılınabilir ancak bu seviyede çok fazla arz var. Muhtemelen oraya giden yolda dalgalı bir yol var.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.