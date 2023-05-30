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  •   3 Altcoin Uçabilir! Hong Kong Haberi En Fazla Bunlara Yarayacak!

3 Altcoin Uçabilir! Hong Kong Haberi En Fazla Bunlara Yarayacak!

Özet

  • SAND, AXS ve MANA Coin yükseliş kurulumlarıyla dikkat çekiyor.
  • Hong Kong gelişmesi metaverse altcoinlere talebi artırabilir.
  • Bitcoin fiyatı 1 Haziran heyecanıyla 28.000 doları aştı.
18:10
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Perşembe büyük gün ve kripto paralarda ciddi hareketlilik bekleniyor. Potansiyel rallinin 3 odak noktası var. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Web3, Metaverse ve Asya merkezli projeler Hong Kong’un kripto paraları kucaklamasıyla ciddi yükselişler yaşayabilir. Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren en önemli kısım metaverse altcoinler olacak.

Hong Kong ve Yükselecek Altcoinler

Çin’in ekonomi merkezi Hong Kong kripto paraların bireysel yatırımcılara sunulmasına izin verecek. Bölgedeki bu kucaklayıcı duruşun ana motivasyonu Web3 geleceği ve metaverse konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Web3 ve metaverse birbirinden ayrılmaz ikili ve bu alanda ses getiren 3 popüler kripto projesi bulunuyor.

Axie Infinity (AXS)

AXS fiyatı, Ocak ayının sonundan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Hat bu kadar uzun süredir yerinde olduğu için, fiyat altında işlem gördüğü sürece trend düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Ancak, geçtiğimiz iki hafta boyunca AXS fiyatı, yükseliş formasyonu olarak kabul edilen bir çift dip oluşturdu. Bu nedenle teknik kurulumdaki yükselişe uygunluk Hong Kong gelişmesiyle birleşirse bir ralli görebiliriz.

AXS fiyatı kırılırsa 9,40 dolarlık direnci hedefleyebilir. Bununla birlikte, bu yükseliş fiyat tahminine rağmen, Mayıs ayının en düşük seviyesi olan 6,48 doların altında kapanışlar 4,5 dolar ihtimalini masaya getirecektir.

Decentraland (MANA)

AXS’ye benzer şekilde, MANA fiyatı da Şubat ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın zamanda, bu çizgi 18 Nisan’da bir redde neden oldu. Mayıs ayında 0,5 dolarlık yatay çizginin altına düşen fiyat 16 Mayıs’ta sıçradı. Eğer fiyat 0,5 dolar üstünde tutunabilirse 0,57 dolara sıçraması muhtemel.

Tersi senaryoda yatırımcılar 0,42 doları görebilir.

The Sandbox (SAND)

Metaverse denildiğinde akla ilk gelenlerden biri ve Asya merkezli oluşu Hong Kong haberinin Sand Token fiyatı üzerindeki etkisini artırıyor. AXS’e benzer bir şekilde, SAND fiyatı da 10 Mayıs’tan bu yana bir çift dip formasyonu oluşturdu. Bu formasyon RSI’daki yükseliş sapması ile birleşerek meşruiyetini artırdı. Üç altcoinin de ortak özelliği teknik tarafta yükselişe müsait bir pozisyon alıyor olmalarıdır.

Kısa vadede 0,7 dolara doğru bir toparlanma görebiliriz. Ancak 0,52 dolar altı kapanışta 0,42 desteği gündeme gelebilir.

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