BITCOIN (BTC)

2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir

Özet

  • Metaplanet, yeni Bitcoin alımlarıyla rezervini 12.345 BTC'ye çıkardı
  • Şirket, 2027 sonunda 210.000 Bitcoin biriktirmeyi hedefliyor.
  • MSTR kendi stratejisini kopyalayan ve yüzbinlerce BTC biriktirmeyi hedefleyen birçok şirketin doğmasına neden oldu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Japonya merkezli Metaplanet Inc., son satın alımıyla birlikte Bitcoin $107,254.55 portföyünü yeni zirveye ulaştırdı. Şirketin bugün yaptığı duyuruya göre, 1.234 Bitcoin daha satın alındı ve toplam birikim 12.345 BTC’ye çıktı. Bu son alımın maliyeti 19,27 milyar Yen olarak kaydedildi ve ortalama Bitcoin başına 15,6 milyon Yen ödendi.

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Metaplanet Bitcoin RezerviDevasa Bitcoin Talebi

Metaplanet Bitcoin Rezervi

Metaplanet’in bu hamlesi, şirketin yakın zamanda hayata geçirip duyurduğu “555 Milyon Planı” kapsamında gerçekleştirildi. Bu yeni strateji, 2027 yılı sonuna kadar 210.000 Bitcoin’e ulaşmayı ve Bitcoin’in toplam arzının yüzde birini elde tutmayı amaçlıyor. “555 Milyon Planı”, daha önceki “21 Milyon Planı”nın yerini aldı ve hedef büyüklüğü önemli ölçüde yukarı taşındı.

Şirket, sahip olduğu Bitcoin başına hisse oranını temel alan KPI göstergesi BTC Yield metriklerinde de artış olduğunu belirtti. 2024 üçüncü çeyrekte yüzde 41,7 seviyesinde olan bu oran, mevcut dönemde yüzde 112,2’ye yükseldi. Artan oran, 4.538 Bitcoin’lik kazancın ve yaklaşık 71,2 milyar Yen’lik gerçekleşmemiş kazançtan besleniyor. Böylelikle Metaplanet’in sermaye kullanım stratejisinin etkinliği biraz daha açığa çıktı.

Finansman açısından şirket, 2025 yılından bu yana faizsiz ve sıfır kuponlu tahvil ihracı ile bu alımları finanse etti. Toplamda 90 milyar Yen ve 121 milyon ABD Doları kaynak toplandı. Tahvil ihraçlarından elde edilen fonlar, tamamlanan “210 Milyon Planı” kapsamında hisse senedi alım hakkı gelirleriyle birlikte erken itfa edilerek kullanıldı.

“25 Haziran 2025 tarihinde, EVO FUND’a ihraç edilen 16., 17. ve 18. Seri sıfır kuponlu, faizsiz tahvillerin erken itfa ve tam geri ödemesi tamamlanmıştır.”

Şirket ayrıca 26 Haziran 2025 itibarıyla çıkarılmış adi hisse sayısını 654,7 milyona yükseltti. Artan hisse adedi, sermaye artırımı ile elde edilen kaynağın Bitcoin’e çevrilerek şirkete uzun vadeli Bitcoin sahibi olma hedefinde önemli bir yer tuttuğunu göstermekte.

Devasa Bitcoin Talebi

Metaplanet’in son dönemde izlediği politika, klasik nakit benzeri varlıklar yerine, elde edilen sermayenin Bitcoin’e yönlendirilerek kripto varlık envanterinin büyütülmesini esas alıyor. Bu yaklaşım, özellikle sermaye piyasalarındaki alternatif yatırım olanaklarını değerlendiren kurumsal yatırımcılar için dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor. MSTR ile popülerlik kazanan bu strateji devasa rezervler hedefleyen birçok halka açık şirketin hayatımıza girmesini sağladı.

Metaplanet tek başına bugün neredeyse MSTR tarafından tutulan BTC kadar rezerve ulaşmayı hedefliyor. MSTR hiç BTC almasa ve Metaplanet 2 yıl içinde hedefine ulaşsa 2 şirketin toplam rezervi 0,8 milyon BTC’nin bile üzerine çıkacak.

Metaplanet Inc.’in Bitcoin birikimini istikrarlı şekilde artırması, Japonya’da ve global arenada yeni kurumsal yatırım yaklaşımlarının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Şirketin kripto paraya dayalı varlık yönetimi modeli, özellikle volatil finansal piyasalarda alternatif portföy çeşitlendirmesi arayışında olan aktörler için yeni bir örnek teşkil ediyor. Yatırımcıların, finansal riskleri ve potansiyel getirileri dikkatle değerlendirmeleri ve şirketlerin şeffaflık politikalarını göz önünde bulundurmaları, dijital varlık yatırımlarında önemli faktörler olarak görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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