2024’ten Önce Satın Alınabileceği İddia Edilen 3 Token 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bu yılı tamamlarken, yatırımcılar portföylerini güçlendirmek için yüksek performans gösteren kripto paralara yöneliyor. NuggetRush (NUGX), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) 2024’ten önce satın alınacak ilk üç token olarak iddia ediyor.

İddialara göre güçlü piyasa performansları nedeniyle uzmanlar, kullanıcıları için önemli kârlar elde etme kapasiteleri konusunda umutlu.

NuggetRush, geleneksel madencilik, kripto para birimi ve altın madenciliğini P2E oyununa uyumlu hale getiren bir kripto platformu olarak tanımlanıyor. NUGX, daha fazla yatırımcıyı davet ederken optimum güvenlik için bir Ethereum blok zinciri kullanır.

Bu kripto para, iddialara göre 75 milyondan fazla token satışını tetikleyerek sahiplerine yüz kat getiri sağlıyor olabilir.

NuggetRush (NUGX): Satış Öncesi Başarı

NuggetRush, yatırımcılara ve oyunculara ilgi çekici bir oyun deneyimi sunarken onları nakit veya altın gibi somut varlıklarla ödüllendirmeyi amaçlayan yeni bir DeFi projesi olarak tanımlanıyor.

Projenin piyasadaki performansı, iddialara göre onu 2024’ten önce satın alınabilecek bir proje olarak konumlandırdı. Bu ön satışın uygun giriş fiyatı ekibin açıklamasına göre yatırımcıların dikkatini çekti ve bu da ilk aşamadan üçüncü aşamaya hızlı bir geçişi destekledi. DeFi coin’in 0,013 dolarlık fiyatıyla yatırımcılar çok az yatırımla önemli getiriler elde edebilir.

Ekibin açıklamasına göre NuggetRush’ın akıllı sözleşmesi SolidProof tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilmiş ve onaylanmıştır. Bu süreç, her işlemin şeffaf olmasını sağlayarak yatırımcılar arasında güven oluşturur. Bu yeni DeFi projesi iddialara göre ayrıca token sahiplerine yıllık %20’lik ödüllendirici bir getiri sağlayarak birçok gelir olasılığının önünü açıyor.

NuggetRush oyna-kazan (P2E) oyunu, oyuncuların altın ve mineral madenciliği yapmasına olanak tanıyan bir başka özellik olarak tanımlanıyor. GameFi sistemi sayesinde, oyun içi varlıklar somut ödüllere dönüştürülebilir.

Bu P2E oyunu, Rushgem kazançlarını doğrudan madencilerin adreslerine teslim eden altın sağlayıcılarla ortaktır. İddialara göre bu büyüme ve özellikler, oyuncuların ve yatırımcıların ilgisini çekerek NUGX’i dikkat çeken bir kripto para haline getirmiş olabilir.

Cardano (ADA): Kurumsal ve Balina İlgisi

Cardano, merkezi olmayan uygulamalar için akıllı sözleşmeleri destekleyen en iyi performans gösteren bir platform olmayı hedeflemektedir. Ouroboros mutabakat protokolünü kullanarak ağını güvence altına alır ve işlemleri doğrular. ADA’nın benzersiz metodolojisi akademik araştırmaları entegre eder ve muhasebe ile hesaplama düzeylerini birbirinden ayırır.

Ünlü kripto analisti Ali, zincir üzerindeki verilere atıfta bulunurken, son üç ay içinde Cardano platformunda gerçekleştirilen işlemlerde bir artış olduğunu keşfetti.

Değeri sürekli olarak yeni zirvelere yükseldi ve bu da onu 2024’ten önce satın almak için mükemmel bir kripto projesi haline getirdi. Ali, bu artışın, genellikle fiyat artışlarından önce gelen ADA’ya artan kurumsal ve balina ilgisini gösterdiğini iddia ediyor.

Solana (SOL): Yüksek Hız ve Yükseliş Beklentisi

Solana düşük işlem ücreti, yüksek hızı ve ölçeklenebilirliği ile tanınmaktadır. Bir Proof of History (PoH) konsensüs tekniği sunarak mevcut blok zincirlerinin eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. SOL’un yapısı, geliştiricilere yaratıcılık için güçlü bir ortam sağlayarak DeFi projelerini ve dApp’leri barındıracak şekilde yapılmıştır.

Bir makro uzman olan Raoul Pal, bir sonraki boğa koşusunda SOL’un %1.097 ile %2.294 arasında potansiyel bir artış göstereceğini öngördü. Bu proje, 2023’ün başından bu yana %300’lük bir artışla 61,35 dolardan işlem görüyor.

Sonuç

İddialara göre NuggetRush, Cardano ve Solana, 2024’ten önce satın alınacak ilk üç token olarak ortaya çıktı. Bunun nedeni iddialara göre etkileyici performansları olabilir. NUGX’in P2E oynanışı ve stake platformu, onu hızlı büyüyen bir proje olarak sunuyor olabilir.

Website

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.