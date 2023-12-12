2024 Yaklaşırken, 2023’ün Dikkat Çeken Meme Coin’leri 

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2024 yaklaşırken yatırımcılar ve kripto meraklıları portföylerini kârlı yatırımlarla çeşitlendirmek istiyor. İnternet kültürünü gelecek vaat eden yatırım fırsatlarıyla birleştiren memecoinler, popülerlik kazanan birçok dijital varlık arasında kendine özgü bir sektör haline geldi. Memlerden esinlenen bu kripto paralar, internet şakaları olarak başladıklarından bu yana önemli ölçüde değer kazandı.

İddialara göre Pepe (PEPE), NuggetRush (NUGX) ve Dogecoin (DOGE) 2023 yılında en çok aranan memecoinler olarak ortaya çıktı. Pepe bir süredir yükselişte ve %45’e yükseldi. Benzer şekilde, Dogecoin aylardır yükseliş görünümünü koruyor ve yeni bir DeFi projesi olan NuggetRush, iddialara göre ön satışında 800.000 $ ‘ın üzerinde para toplayarak dikkat çekici bir şekilde yükseldi.

NuggetRush (NUGX): GameFi’yi Gerçek Dünya Bütünleştirmek

NuggetRush, yalnızca madencilik maceralarına odaklanan ilk oyna-kazan (P2E) platformu olarak tanımlanıyor. Oyuncuların madencilik deneyimini tekrarlamasına olanak tanırken yüksek ödül potansiyeli sunmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Mem coin hizmetlerine ek olarak, yüksek değerli NFT’ler (non fungible tokenler) sağlar. Benzersiz NFT hisseleri oyun içi koleksiyonlarına dahil edilmiştir. Amaç, oyuncuların başarılı madencilik girişimcileri haline gelmesidir. Oyunlardaki NFT karakterleri de oyunculara yardımcı olmaktadır. Bu popüler NFT’lerin değeri, aynı şekilde bir kişinin madencilik operasyonunun toplam değerini belirler.

2024 yaklaşırken, iddialara göre bu yeni DeFi projesi dikkat çeken memecoinler arasında yer alabilir. Bu, ekibin açıklamasına göre daha yüksek ödüller sunarak diğer P2E platformlarından öne çıkmayı vaat eden ödül sistemine atfedilebilir. Oyuncular, beceri seviyelerine veya performanslarına bakılmaksızın oyunda ödüller kazanabilirler. Ayrıca, açıklamalara göre satmadan önce daha yüksek değer için yükseltilebilen popüler NFT’lerini satarak daha fazla para kazanıyorlar. RUSHGEM NFT’leri oyunculara verilen bir başka ödüldür. Oyuncular, istedikleri yerlere gönderebilecekleri RUSHGEM’leri bularak altın kazanabilirler.

Çok sayıda yatırımcı, iddialara göre başladığından bu yana NUGX’in ön satışına katıldı. Yatırımcılar tarafından 78 milyondan fazla token satın alındı ve 800.000 dolardan fazla para toplandı. NUGX’in değeri, 0,013 $ token fiyatıyla ön satışının üçüncü turuna geçtiğinde %29,9 oranında arttı.

Pepe (PEPE): Meme Kültürü Blockchain ile Buluşuyor

Pepe, 2023 meme coin patlamasının ana cazibesi olarak kripto alanında oldukça heyecan yaratıyor. Popüler bir internet meme’i olarak ortaya çıkan bu coin, ekranlara ve yatırımcıların cüzdanlarına girmeyi başardı. Finansın fazlasıyla ciddi dünyasına çok ihtiyaç duyulan mizahı katıyor.

Pepe’nin hikayesi mizahi bir imajdan daha fazlasına dönüşüyor; bu bir başarı hikayesi. PEPE, bireyler mevcut seçeneklere göz attığında potansiyel bir meme coin yatırımı olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Pepe, token yakma mekanizması nedeniyle benzersizdir. Her işlemde PEPE tokenlarının belirli bir yüzdesi kasıtlı olarak dolaşımdan kaldırılmaktadır. Kıtlık hissi aşılamanın yanı sıra, mevcut miktarın azaltılması Pepe’nin piyasadaki algılanan değerini etkiler.

Dogecoin (DOGE): İlk ve Önde Gelen Memecoin

Dogecoin, meme alanında en fazla hakimiyete sahip olan ilk memecoin’dir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıl mem dalgasına öncülük etmesi beklenmektedir. DOGE, daha fazla büyümeyi besleyen canlı bir topluluğa sahiptir. Ayrıca önde gelen bir oyuncu olan Elon Musk’ın desteğine de sahip. Topluluğun cömertliği ile birleşen bu tür bir ilgi, Dogecoin’i meme coin dünyasında hoş ve popüler bir seçim olarak öne çıkarıyor.

Analistler, DOGE’nin 2024 yılında 1,00 $’a ulaşacağını ve oraya ulaşan ilk üst düzey memecoin olacağını tahmin ediyor.

Sonuç

2023’ün dikkat çeken memecoinleri Dogecoin, Pepe ve NuggetRush, kripto alanına eğlenceli ve topluluk odaklı bir boyut kattı. Bu nedenle, iddialara göre 2024 yaklaşırken dikkat edilmesi gereken tokenlardır. NuggetRush’ın GameFi üzerindeki etkisinin dikkat çekici olabileceği iddia ediliyor. Oynanış şekli, P2E yaklaşımı ve topluluğa bağlılığı ile portföy çeşitlendirmesine ilişkin gerçek dünya faydaları için çok sayıda seçenek sunduğu iddia ediliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.