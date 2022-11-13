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  •   2023’te Orbeon Protocol (ORBN), Solana (SOL) ve Monero’dan (XMR) Başarılı Olabilir Mi? 

2023’te Orbeon Protocol (ORBN), Solana (SOL) ve Monero’dan (XMR) Başarılı Olabilir Mi? 

11:00
13 Kasım 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ekibin iddialarına göre Orbeon Protocol kadar potansiyel sunan bir projenin piyasada bulunması nadir olarak değerlendiriliyor. Ön satışın ilk aşamasını 0,004$ ila 0,24$ arasında bir fiyat artışıyla yeni başlatan Orbeon Protocol’ün önde gelen hem Solana hem Monero yatırım gurularının müşterilerine sunduğu fırsat hakkında tavsiyelerde bulunmalarına öncülük ettiği ifade ediliyor. Peki, durum tam olarak neden böyle? 

Orbeon Protocol Oyun Değiştiren Bir Proje Mi? 

Orbeon önemli bir deneyim sağlamak için birkaç parçayı bir araya getirir ve tacındaki mücevher olduğu iddia edilen Orbeon Borsasına öncülük eder. 

Özünde, Orbeon Protocol bir yatırım platformu olarak tanımlanıyor. Finansman turları arayan işletmeleri, genellikle erken aşama yatırım süreçlerinden dışlanan günlük yatırımcılarla birleştiren çok zincirli bir launchpad (Solana entegrasyonu planlanmış) olarak hizmet eder. Ekibin iddialarına göre bu sistem, yatırımcılar için risk sermayesi endüstrisini alt üst ederken, girişimlerin sermayeyi daha verimli bir şekilde artırmasını sağlıyor. 

Açıklamalara göre bu, Orbeon Protocol’ündeki girişimlerin 1 dolar gibi düşük bir fiyata satın alınabilen, öz sermaye destekli, parçalanmış NFT’ler olarak basılmasıyla gerçekleştirilir. 

Orbeon Swap, Orbeon Exchange tarafından verilen öz sermaye destekli NFT’lerin ticaretini yerel bir cüzdanla yapılan depolama ile sağlar. Bu, tüm ekosistemi yönlendiren ve stakev bonuslarından yönetim haklarına kadar çeşitli faydalar sağlayan ORBN hizmet tokenı depolamak için de uygun olabilir. 

Solana Teknik Sorunlarının Üstesinden Gelebilir Mi? 

Solana, genellikle Katman-1 protokol stakelerinde potansiyel bir öncü olarak lanse edildi. Birçoğu Solana’yı hızlı işlem ve Solana blok zincirinin ölçeklenebilirliği nedeniyle övdü. Orbeon ekibine göre Solana’nın yaşadığı teknik aksama süresi, artık alanda lider olarak kabul edilememe derecesini etkiledi. 

Bu sorunlar ekibin iddialarına göre, FTX ile bağlantı ve karşılaştıkları ciddi likidite sorunlarıyla birleştiğinde Solana’nın yükselişte değil düşüşte olabileceği anlamına geliyor. Bu kadar çok rekabetle Solana’ya yatırım yapmak, en azından mevcut iklimde bir risk olabilir. 

Monero Düzenlemeler İle Uyumlu Mu? 

Orbeon ekibine göre Monero’nun tüm katman-1 projelerinin en özeli olduğuna şüphe olmasa da, bu projenin lehine kalmayabilir. Düzenlemeler geliştikçe ve daha fazla KYC gereksinimi ortaya çıktıkça, Monero’nun açık ve kapalı ramp’ların kapanması muhtemeldir. Bu olursa, Monero’nun değerinde büyük düşüşler yaşaması muhtemel olarak iddia ediliyor. 

Bu da Orbeon ekibine göre, Monero’nun inanılmaz bir girişim olmasına rağmen, Monero’nun kötü niyetli kişilere sağladığı örtüyü takdir etmeyen geleneksel, merkezi eski sistemlerle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Buna rağmen, Monero’ya inanan çeşitli kurum ve topluluklar, XMR’nin iyileşip iyileşmeyeceğini görmek istiyor. 

Çözüm 

Orbeon Protocol’ünün, özellikle başlangıç fiyatı 0,004$’dayken ve ekibin iddialarına göre piyasa analistleri ORBN’nin token değerinin muhtemelen %6,000 artacağını tahmin ederken, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir yatırım fırsatı olabilir. SOL ve XMR kendi başlarına ilginç projeler, ancak ekibin iddialarına göre mevcut piyasa ortamında onları Orbeon Protokolünden daha güçlü bir yatırım olarak görmek neredeyse imkansız. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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