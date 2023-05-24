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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para birimleri son yıllarda ilgi çekiyor. Kripto, volatil doğasına rağmen, uzun bir süre boyunca elinde tutan yatırımcılar için bazı büyük karlar getirdi. Bitcoin ve Ethereum en iyi bilinen kriptolar ancak yatırımcıların değerlendirebileceği başka birçok seçenek olduğu da iddia ediliyor. Bu yazıda ise 2023 yılında dikkat çektiği iddia edilen 7 kripto para biriminden bahsediliyor.

InQubeta (QUBE)

InQubeta, 2023’te yatırımcılar için bir seçenek olabilir çünkü yapay zeka start-up’larının fon toplama ve topluluklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratmayı hedeflediklerini iddia ediyorlar.

Dünyanın ilk kripto kitle fonlaması platformu olduğu iddia edilen InQubeta, deflasyonist QUBE tokenleri kullanarak yapay zeka start-up’larına fraksiyonel yatırım yapılmasını sağlıyor. Her yatırım fırsatının bir NFT’ye dönüştürülmesi ve parçalara ayrılmasıyla, yatırımcılar erken destekçi olmanın avantajlarından yararlanırken bütçelerine uygun yatırım miktarını seçebilirler.

Ek olarak, yönetişim sistemi QUBE sahiplerine platformun karar alma süreçlerine aktif olarak katılma yetkisi vererek platformun topluluğun girdilerine göre gelişmeye ve uyum sağlamaya devam etmesini sağlar.

Platform ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Elrond (EGLD)

Elrond, merkezi olmayan uygulamalar (dApps) için yüksek verim ve düşük gecikme süresi sağlamak üzere tasarlanmış bir blok zinciri platformudur. Platform, paralel işlemeye olanak tanıyan ve ölçeklenebilirlik sağlayan Adaptive State Sharding adlı bir mutabakat algoritması kullanmaktadır. Elrond şu anda piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında yer almakta ve geçtiğimiz yıl önemli bir büyüme gösterdi.

İddialara göre Elrond’un benzersiz özelliklerinden biri, saniyede 15.000’e kadar işlemi işleme kabiliyeti ve bu da onu piyasadaki en hızlı blok zinciri platformlarından biri haline getiriyor olabilir. Bu özellik onu yüksek frekanslı ticaret ve hızlı işlem gerektiren diğer uygulamalar için uygun hale getiriyor ve bu da iddialara göre, Elrond’un bu yıl iyi performans göstermesini sağlayabilir.

Sia (SC)

Sia, kullanıcıların verileri güvenli ve anonim olarak depolamasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir bulut depolama platformudur. Platform, verilerin şifrelenmesini ve birden fazla düğüm arasında dağıtılmasını sağlamak için blok zinciri teknolojisini kullanır, bu da herhangi birinin izinsiz olarak erişmesini zorlaştırır.

İddialara göre Sia 2015’ten beri faaliyet gösteriyor ve son birkaç yılda istikrarlı bir büyüme gösterdi, daha fazla insan veri gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkına vardıkça 2023’te büyüme için potansiyele sahip olabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Platform, yan zincirleri kullanarak Ethereum işlemlerinin hızını ve verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Polygon 2017’den beri faaliyet göstermektedir ve geçtiğimiz yıl önemli bir büyüme göstermiştir.

Polygon’un benzersiz özelliklerinden biri, saniyede 65.000’e kadar işlemi işleme kabiliyetidir ve bu da onu piyasadaki en hızlı Katman 2 ölçeklendirme çözümlerinden biri haline getirmektedir. Daha fazla geliştirici yeni uygulamalar oluşturmak için platformu kullanmaya başladıkça, bu yıl bu proje için büyüme görülebileceği iddia ediliyor.

Kusama (KSM)

Kusama, geliştiricilerin daha olgun Polkadot ağına yerleştirmeden önce yeni özellikleri ve işlevleri denemelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış bir blok zinciri platformudur. Kusama, geliştiricilerin yeni fikirleri daha kontrollü bir ortamda test etmelerine olanak tanıdığı için genellikle “kanarya ağı” olarak adlandırılır.

Daha fazla geliştirici yeni uygulamalar ve işlevler oluşturmak için platformu kullanmaya başladıkça Kusama’nın büyüme potansiyeli artması bekleniyor.

Rarible (RARI)

Rarible, NFT’ler (Non-Fungible Tokens) gibi dijital varlıkların alım satımı için merkezi olmayan bir pazardır. Platform, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiştir ve kullanıcıların kendi dijital varlıklarını oluşturmalarına, satın almalarına ve satmalarına olanak tanır.

Daha fazla insan NFT’lere ve dijital varlıkların yaratılmasına ilgi duydukça, Opensea ve diğer platformlara rakipler için her zaman bir talep olacağı ve Rarible’ın öncü platformlardan biri olabileceği iddia ediliyor.

Audius (AUDIO)

Audius, sanatçıların müziklerini yüklemelerine ve akışlardan ve telif haklarından gelir elde etmelerine olanak tanıyan merkezi olmayan bir müzik akışı platformudur. Platform, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiştir ve müziğin güvenli bir şekilde saklanmasını ve dünyanın her yerinden erişilebilmesini sağlamak için merkezi olmayan depolama kullanır.

Audius 2018’den beri piyasada ve daha fazla sanatçı ve müziksever platformu kullanmaya başladıkça büyüme potansiyelinin olduğu iddia ediliyor.

Sonuç

Kripto para birimleri son birkaç yılda önemli bir büyüme göstermiştir ve yeni fırsatlar arayan yatırımcılar için birçok seçenek mevcuttur.

İddialara göre yukarıdaki yedi seçeneğin hepsi kendine özgüdür ve yatırımcılara gelişmekte olan teknolojilere ve platformlara yatırım yapma fırsatı sunar. Bununla birlikte, kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce her zaman araştırma yapmanız gerektiğini unutmamak önemlidir.

Her yatırımda olduğu gibi, herhangi bir karar vermeden önce kendi risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Kripto paralar da dahil olmak üzere herhangi bir varlık sınıfına yatırım yapmadan önce her zaman bir mali danışmana danışılması tavsiye edilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.