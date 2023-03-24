Okuma Süresi: 18 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Minimum çabayla pasif gelir elde etmenin yollarını arıyorsanız, kripto stake etme tam size göre olabilir. Kripto para stake etmek, ilk yatırımlarınızı korurken ekstra gelir akışları yaratmanın mükemmel bir yoludur. Kripto piyasalarının meşhur volatilitesini tamamen ortadan kaldırmayabilir, ancak çok fazla çalışmadan pasif gelir elde etmenin basit bir yoludur.

İşte kripto varlıklarını stake ederek nasıl pasif gelir elde edebileceğiniz ve 2023’ün en iyi 12 kripto staking coini.

Kripto stake etme nedir ve nasıl işler?

Staking coinleri, bir iş ispatı (PoS) ağındaki işlemleri doğrulamak için belirli kripto varlıklarını kilitleme işlemidir. Ağ güvenliğinin korunmasına yardımcı olmanın bir ödülü olarak, stake edilen tokenlar için ödüller kazanabilirsiniz. Bu pasif gelir genellikle geleneksel finansal ürünlerde belirtilenlere benzer şekilde yıllık yüzde oranı (APR) veya yıllık yüzde getirisi (APY) olarak ifade edilir.

Stake etmenin işe yarar olmasının anahtarı, cazip staking ödüllerini ve tercihen sağlam temellere sahip staking coinlerini kullanmaktır. Coin’in değerinin toparlanma umudu olmadan önemli ölçüde düşme olasılığı varsa, yüksek bir APR sunan bir token seçerek kazanacağınız çok az şey vardır.

İyiyi kötüden ayırt etmenize yardımcı olmak için, işte kripto uzmanları tarafından seçilen 2023’ün en iyi 12 kripto stake token’ı.

2023 Yılının Popüler Staking Kripto Para Birimleri

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Solana (SOL)

Polkadot (DOT)

Ethereum (ETH)

Binance Coin (BNB)

Polygon (MATIC)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Chainlink (LINK)

AltSignals (ASI)

AltSignals, 2017 yılında faaliyete geçen ve 52.000’den fazla kişiden oluşan mevcut bir topluluğa hizmet veren başarılı bir sinyal ticaret grubu olarak lanse ediliyor. Platformun AltAlgo™ Gösterge Aracı, kripto yatırımcılarının Binance Futures’ta 32 ayın 19’unda 10 kat portföy kazancı elde etmelerine yardımcı olan otomatik alım satım sinyalleri üretmektedir.

AltSignals, fon toplamaya yardımcı olmak ve ticari kapsamdaki yapay zekâ birikiminin yeni eseri olan ActualizeAI’a erişim sağlamak için yerel ASI token’ını piyasaya sürdü. ActualizeAI, piyasaları sürekli olarak taramak ve fiyat göstergelerini analiz etmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) gibi en son teknolojileri bir araya getirerek, bunları yatırımcılara sunmadan önce geçmiş veri trendlerini uygulayan tahmine dayalı modelleme yoluyla besler.

ASI token sahipleri, Actualize AI destekli sinyallere otomatik olarak erişim kazanacak ve AI Members Club’a katılmak için özel bir seçenek sunarak daha fazla avantajın kilidini açacak. Bunlar arasında alım satım turnuvalarına giriş, ödül çekilişleri ve halka açık ve özel presale etkinliklere erişim yer alıyor.

AltSignals, ekibin açıklamalarına göre, çeşitli yeteneklere sahip yatırımcıların kripto ticareti dünyasında yollarını bulmalarına yardımcı olmakta, koçluk hizmeti sunmakta ve ASI coin’ine sahip olunması halinde çok sayıda eğitim materyaline erişim sağlamaktadır.

ASI’yi Stake Etme

ASI coin, alım satım turnuvalarına ve ödül çekilişlerine giriş yapmak için stake edilebilir ve potansiyel olarak kazançlı kripto stake ödüllerine erişim sağlar. Staking aynı zamanda AltSignals’ın platformunun güvenliğini ve uygulanabilirliğini sağlamanın yanı sıra pazar lideri yapay zekâ kapasitesi için bir temel oluşturmaya da yardımcı olur.

Yapay zekâdan türetilen alım satım sinyalleri, kullanıcıların pasif gelir için hangi diğer kripto varlıklarının stake edilebileceğini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla temel kripto bilgisi sağlayacak ve yatırımcıların hem kısa vadede hem de daha uzun vadede kârlarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacaktır. Bu da ASI presale’ini, ekibinin iddialarına göre şu anda makul bir fiyat olan $0.012’dan yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat haline getiriyor olabilir.

AltSignals presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Metacade (MCADE)

Metacade, Web3 “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) oyunlarının odağında yer almayı hedefleyen yepyeni bir topluluk merkezi olarak tanımlanıyor. Çevrimiçi sanal oyun salonu, benzer düşünen oyun meraklılarının platformun zengin P2E mekaniklerinden yararlanırken GameFi oyunlarına katılmalarına ve oynamalarına olanak tanıyacak.

Metacade’in misyonu, kullanıcılarına pasif gelir elde etmek için çeşitli ek yollar sunarken, oyun deneyiminden bağımsız olarak P2E oyununu kitleler için erişilebilir kılmaktır. Buna, oyun incelemeleri, alfa paylaşımı ve canlı sohbetlere katkılar şeklinde merkeze gönderilen yararlı içerikler için kullanıcıları ödüllendiren Create2Earn (Kazanmak İçin Oluştur) girişimi de dâhildir. 2024’ten itibaren Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) programı da başlayacak ve bu program kapsamında hem geçici hem de tam zamanlı çalışanlar için çok çeşitli Web3 iş fırsatları sunulacak.

Topluluğa sunulan bir diğer heyecan verici özellik ise ekibin açıklamasına göre Metacade için yeni üretilen özel P2E oyunlarının geliştiricilerine finansman şansı sağlayan öncü Metagrant programıdır. Geliştiriciler tekliflerini yeni fikirlerden oluşan bir havuza sunmaya davet edilir ve bu fikirler oylama için MCADE coin sahibi topluluğa sunulur. Favori projeler Metacade’in hazinesinden sağlanan bir Metagrant desteğiyle üretime geçer ve nihâi ürün oyun salonunun sanal platformuna yerleştirilir.

MCADE’i Stake Etme

MCADE token stake etme programı, kullanıcıların çevrimiçi turnuvalara ve potansiyel olarak kazançlı ödül çekilişlerine giriş karşılığında tokenlerini stake etmelerine olanak tanıyan Compete2Earn (Kazanmak İçin Yarış) programının bir parçası olarak hazırlanmıştır. Bunun karşılığında, 2024 yılı sonuna kadar tam teşekküllü bir DAO olma hedefine doğru ilerleyen dünyanın ilk topluluğa ait sanal oyun salonunu desteklemek için pasif stake ödülleri veriliyor.

Tüm stake ödülleri stablecoin para birimi cinsinden ödenecek, böylece diğer stake platformlarının tipik olarak yaşadığı enflasyon etkisini azaltarak sahip olunan değer korunacaktır. MCADE tokenlarını stake etmek, ekibin iddiasına göre yatırımcıların MCADE’in öngörülen büyümesinden yararlanırken, çok az girdi ile kripto varlıklarının kendileri için çalışmasını sağlamanın bir yolu olabilir.

Metacade son aşama presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Solana (SOL)

Solana, DeFi çözümlerine ev sahipliği yapmak için blockchain teknolojisinin izne tabi olmayan yapısını kullanan açık kaynaklı bir projedir. 2020 yılında piyasaya sürülen Solana’nın protokolü, mutabakat sağlamak için tarih ispatı (PoH) ve hisse ispatı (PoS)’nın öncü kombinasyonu aracılığıyla dApp geliştirmeye yardımcı olmak ve ölçeklenebilirliği artırmak için tasarlanmıştır.

Bu hibrit mutabakat modeli, küçük yatırımcıları ve daha büyük işletmeleri blok zincirine çekerek Solana’nın DeFi’yi kitleler için erişilebilir hale getirme hedefine katkıda bulunmaktadır. Anlık işlemler ve daha kısa hızlı sözleşme doğrulama süreçleri, hibrit mutabakat mekanizmalarının faydalarına ve çok düşük işlem maliyetlerine birkaç örnektir.

SOL’u Stake Etme

SOL tokenları, kripto ağını güvence altına almak ve yeni blokları doğrulamak için stake edilebilir. Kullanıcıların tokenlarını stake etmek için kullanabilecekleri birkaç yol vardır. Bunlar arasında merkezî bir borsa aracılığıyla stake etme, tokenların sizin adınıza stake edilmesi için borsaya devredilmesi veya tokenların doğrudan Solana’daki bir doğrulayıcıya devredilmesi yer alır.

SOL stake etmenin diğer yolları arasında likit staking yer alır. Burada SOL tokenleri , stake’çilere takas edilebilir likit ara token sağlayan bir likit stake sağlayıcısına devredilir. Veya direkt olarak bir network doğrulayıcısı devreye sokulur ve diğer stake’çiler SOL tokenlerini size emanet eder. SOL stake etmenin ortalama yıllık getirisi %5.5 civarındadır ancak seçilen kripto stake etme yoluna bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

Polkadot (DOT)

Ethereum kurucu ortağı Gavin Wood, Ethereum ağının özellikle ölçeklenebilirlik ve farklı zincirlerin birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmasını sağlama konusundaki bazı sınırlamalarını çözmek için Polkadot’u yarattı. Polkadot’un açık kaynaklı parçalı çoklu zincir protokolü, birlikte çalışabilirliğe olanak tanıyan özel zincirleri birbirine bağlar ve güvence altına alır. Polkadot’un arkasındaki kurucu ilke, merkeziyetsiz bir blok zinciri interneti (IoB) için bir temel sağlamaktı.

Benzersiz Polkadot protokolü, genel ve özel zincirleri birbirine bağlayarak Polkadot Aktarma Zinciri aracılığıyla güvene dayalı bilgi paylaşımına ve işlem doğrulamasına olanak tanır. Polkadot ayrıca, belirli kullanım durumlarını karşılamak üzere uyarlanmış bağımsız zincirler olan parachain’leri ve zincirlerin paralel çalışmasına izin vererek ek birlikte çalışabilirlik sağlamak için ölçeklendirilebilir bir “kullandıkça öde” modeline dayalı esnek bağlantı sağlayan parathread’leri kullanır.

Yerel DOT tokeninin üç farklı amacı vardır: Yönetişim tokeni olarak hareket etmek, parachainleri birbirlerine bağlamak ve Polkadot’un işleyişini ve güvenliğini sağlamak için staking coinlerini desteklemek.

DOT’u Stake Etme

DOT, Binance ve Fearless Wallet dâhil olmak üzere en iyi kripto borsalarında bulunan en kârlı stake coinlerinden biridir. Ayrıca DOT, yüksek düzeyde fayda ve değeri korurken mükemmel getiri sağlayan bir kripto stake coinidir. Polodot’un temsilci programı, kripto yatırımcılarına ağındaki işlemlerin doğrulanmasına yardımcı olmak için %13.99’luk bir faiz oranı sunmaktadır. Temsilci olmak için en az 80 DOT yatırmanız gerekmektedir.

Token sahipleri, neredeyse %15’lik biraz daha yüksek getiri için bir doğrulayıcı düğümü de çalıştırabilir. Bununla birlikte, doğrulayıcı olmak için sahip olunması gereken minimum miktar 350 DOT’tur. Her iki seçenek için de elde tutma süresi 28 gün olup, sunulan getiriler göz önüne alındığında bir fırsatı temsil ediyor olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum, en yakın rakiplerini önemli bir farkla gölgede bırakan dünyanın en büyük layer-1 blok zinciri sağlayıcısıdır. Daha önce hantal, maliyetli ve ekolojik açıdan zarar verici olan iş ispatı mutabakat mekanizmasından hisse ispatı protokolüne geçiş, yeni blok zinciri sağlayıcılarının tehdidini bertaraf etmek için uzun bir yol kat etti ve ETH’yi yüksek oranda stake edilebilir bir token haline getirdi.

Ethereum 2.0, mutlak güvenlik ve şeffaflığı korurken hızlı blok kesinliği sağlama ve işlemleri saniyeler içinde tamamlama konusundaki benzersiz yeteneği ile blok zinciri ve akıllı sözleşme işlemlerini yeni bir alana taşıdı.

Ethereum’un piyasa olanaklarında devrim yaratan PoS protokolünün yanı sıra, platformun 2023 yılında Ethereum’un blok zinciri piyasasındaki hakimiyetini sürdürmekle kalmayacak ve güvenli, hızlı ve güvenilir bir blok zinciri ağına ihtiyaç duyan yeni projeler için bir numaralı seçenek olarak kalmasını sağlayacak birkaç yeni sürümü planlanmaktadır.

ETH’yi Stake Etme

Ethereum’u stake etmek, genellikle “uzun vadeli elde tutma” tokeni olarak kabul edildiğinden, uzun bir süre boyunca pasif gelir elde etmenin bir yoludur. Token sahipleri, yıllık %4 ila %4.6 getiri karşılığında 32ETH tutarlarsa bir doğrulayıcı düğümü çalıştırabilir veya bir hizmet olarak doğrulayıcı işletebilirler.

Daha düşük ETH’ye sahip yatırımcılar, iyi bir getiri elde etmek için ETH’yi kripto borsalarında veya stake havuzlarında stake edebilirler. Örneğin, şu anda Binance Borsasında ETH tokenlarını stake etmek, minimum stake gerekmeksizin yıllık %5.2 getiri sağlamaktadır.

Ethereum’un nispeten yeni bir özelliği olan stake etme özelliğinin bir parçası olarak, akıllı sözleşmeleri onaylayan doğrulayıcı düğümleri desteklemek için kazanılan kripto staking coinleri, Şangay yükseltmesinin tamamlandığı 2023 ortasına kadar geri çekilemez.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin, dünyanın en popüler kripto borsası Binance’in yerel para birimidir. BNB, günlük küresel kripto alım satımlarının en önemli kısmını gerçekleştirmenin yanı sıra, binlerce merkeziyetsiz uygulamaya (dApp) ev sahipliği yapan akıllı kontrat blok zinciri BNB Smart Chain’e de güç verir.

Binance Smart Chain’in en güçlü yanlarından biri, diğer blok zinciri sağlayıcılarına kıyasla daha merkezî olması, kullanıcıların işlem yaparken bir dereceye kadar anonimliklerini korumalarına izin verirken, 0.02 dolar/işlem gibi düşük maliyetli işlem ücretleri ve iş ispatı (PoW) blok zincirlerine kıyasla hızlı blok kesinliği sunmasıdır.

Binance, 2017’de piyasaya sürüldüğünden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek piyasa değerine göre en değerli ve piyasadaki en çok stake edilen coinlerden biri haline geldi. BNB ile ilişkili güçlü deflasyonist tokenomikler, talep arttıkça arzı kısıtlamak için BNB’nin her çeyrekte yakılmasıyla birlikte popülerliğini artırdı.

BNB’yi Stake Etme

BNB, dünyanın en çok stake edilen coinlerinden biridir ve Binance’in dünyanın önde gelen kripto borsası olarak pazar lideri konumu göz önünde bulundurulduğunda bu büyük bir sürpriz değildir. En iyi stake coinlerinden biri olma konusundaki popülerliği, nasıl yetkilendirildiğine bağlıdır.

BNB’yi doğrulayıcılara devretmek için minimum bir pay yoktur ve %4.1 yıllık getiri için yedi günlük bir elde tutma penceresi vardır. Bu da onu uzun vadeli coin sahipleri için stake coinlerinden biri haline getirirken, 10.000 BNB’ye sahip olan yatırımcılar Binance Akıllı Zincir üzerinde doğrulayıcı bir düğüm çalıştırarak getirilerini artırabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum’un blok zincirinde ölçeklenebilirliği mümkün kılmak ve daha basit bir altyapı geliştirme deneyimi sağlamak için oluşturulmuş bir staking coin’dir. Polygon’un sunduğu çözüm, güvenliğini, şeffaflığını ve gelişen ekosistemini koruyarak Ethereum’u Polkadot’unkine benzer tam donanımlı çok zincirli bir sisteme dönüştürmektedir.

Bu layer-2 ölçeklendirme çözümü, Binance ve Coinbase gibi birkaç büyük kripto platformunun desteğine sahiptir. Proje, çeşitli blok zincirlerinin karşılaştığı ölçeklenebilirlik sorunlarını çözerek kripto para birimlerinin küresel olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, Plasma Framework ve PoS blok zinciri mimarisini birleştirerek elde edilir.

Polygon, tek bir yan zincirde saniyede 65.000’e kadar işlemle (TPS-Transaction per Second) başa çıkabilirken, iki saniyenin altında mükemmel blok sonuçlandırma süreleri sunabilmektedir. Bu üstün işlevsellik, Polygon’un yan zincirinin DeFi uygulamaları ve dApps için favori bir platform haline gelmesine yardımcı olmuştur.

MATIC’i Stake Etme

Bir ERC-20 Ethereum tokenı olan yerel MATIC tokenı, ödeme hizmetleri için ve Polygon’daki kullanıcılar arasında para birimi olarak kullanılır. Bununla birlikte, MATIC için potansiyel, %14’ün biraz üzerinde olan yıllık getirisi sayesinde stake edildiğinde ortaya çıkıyor olabilir.

Tek bir coini olan herkes ağ temsilcisi olabilirken, stake etmek için en az iki coin gereklidir. MATIC coinlerini stake etmek, MetaMask ve Polygon cüzdanlarını birbirine bağlayan basit bir işlemdir ve daha fazla coin stake ettiğinizde kazanç da artar.

Algorand (ALGO)

Algorand, güvenli, ölçeklenebilir ve verimli bir barındırma ağı ile bir dizi uygulama sağlayan merkezî olmayan, kendi kendini idame ettiren bir blok zinciridir. Platformun ana ağı Haziran 2019’da yayına girdi ve hızla büyüyerek günde neredeyse 1 milyon işlem gerçekleştirecek şekilde muazzam bir kapasite sağladı.

Algorand’ın arkasındaki dayanak noktası, geliştiricilere Bitcoin ve Ethereum’un orijinal ağlarının hantal doğasına yanıt olarak hızlı blok kesinliği sağlayan ve genel verimliliği artıran bir blok zinciri ağı sağlamaktı. Algorand, devasa ağ kapasitesi sunmanın yanı sıra düşük işlem ücretleri sağlar ve Bitcoin gibi madencilik yapılmasına gerek yoktur, böylece zincir alanı sağlamanın çevresel etkisi en aza indirilir.

Bir hisse ispatı protokolü üzerinde çalışan Algorand, Algorand blok zincirinde Ethereum ile uyumluluğu sağlayan güvenilir bir köprü olan London Bridge’in geliştirildiğini duyurdu.

ALGO’yu Stake Etme

ALGO sahipleri Algorand ağının güvenliğine yardımcı olur ve temel stake ödülleri kazanır. Buna karşılık, diğer kripto stake gelirleri, ekosistemin geleceğini belirlemeye yardımcı olan yönetişim oylama haklarından faydalanmak için kayıt yaptırarak elde edilebilir. Yönetişim için kaydedilen ALGO tokenleri, %10 ila 15’e varan ödülleri toplamaya hak kazanmak için en az üç ay boyunca kilitlenir.

ALGO, ağdaki işlemleri doğrulamak için saf hisse ispatı (PPoS) kullanmasıyla diğer birçok stake mekanizmasından farklıdır ve tüm ALGO coin sahiplerinin belirli bir sayı stake etmek yerine işlemlerin doğrulanmasına yardımcı olmasına olanak tanır. Minimum sayıda token yatırmaya, tokenleri bir doğrulayıcıya devretmeye veya önemli bir yatırımla başlamaya gerek yoktur; en az bir ALGO tokenine sahip olan herkes ödül kazanabilir.

Cardano (ADA)

Cardano, daha adil, daha şeffaf ve daha güvenli bir toplum yaratmayı amaçlayan açık kaynaklı bir hisse ispatı (PoS) blok zinciri platformudur. 2017 yılında kurulan yerel ADA tokenı, Cardano’nun güvenli ağı için teşvik ve temel oluşturur.

Ethereum PoS mutabakat mekanizmasını başlatmadan önce Cardano, daha az enerji tüketen PoS protokolünü kullanan en büyük blok zincirlerinden biriydi. Cardano’nun sunduğu teknoloji, akademisyenler tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve hakem denetiminden geçirilmiştir; bu da özelliklerin kullanıma sunulmadan önce zorlu bir sınavdan geçtiği anlamına gelmektedir.

Eylül 2021’deki Alonzo yükseltmesi, platformun NFT’ler, akıllı sözleşmeler ve DEX’ler dâhil olmak üzere daha geniş bir kripto uygulama yelpazesini desteklemesine olanak sağladı. Bu durum, fiyatta bir artışa yol açtı ve ADA kısa bir süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak ilk kez 3 dolar bariyerini aştı.

ADA’yı Stake Etme

Cardano’nun topluluğu ADA arzının dörtte üçünü stake ederek Ethereum’un stake etme konusundaki hevesini bile aştı. Bu durum büyük ölçüde Cardano’nun kilitlenme döneminin olmamasından kaynaklanmaktadır; bu da ADA token sahiplerinin tokenlarını ödemeler, transferler ve DeFi ekosistemi için kullanma özgürlüğünü korurken kripto stake etmelerine olanak tanımaktadır.

Stake etmek yıllık %5 getiriye kadar pasif bir gelir sağlayabilir ve Cardano, kullanıcıların tokenlarını iki şekilde stake etmelerine olanak tanır. Bunlardan ilki, getiri elde etmek için kolay, düşük müdahaleli bir yol sunan ancak ADA’nın borsada tutulmasını gerektiren bir borsa kullanmaktır. Bir doğrulayıcı havuzuna stake etmek, kripto yatırımcılarının tokenlerini kilitlemeden Cardano ağını veya belirli bir amacı desteklemelerine olanak tanır ve bu tokenler gerektiği gibi kullanılmaya devam edilebilir.

Quint (QUINT)

Quint, gerçekliği metaverse’e bağlayarak gerçek dünya yatırımcılarını birbirine bağlayan yeni bir token’dır. Doğrudan stake eden yatırımcının cüzdanına yatırılan NFT’ler aracılığıyla avantajlarının kilidini açarken, kriptoda otomatik bileşik yıllık getiriler sunan super-staking havuzlarını harekete geçirir. Quint’in en iyi kripto stake coinlerinden biri olmasının birkaç nedeni vardır.

Quint, NFT’leri dijital token çerçevelerinde, Quint mağazasında, Metaverse Sanat Kulübü’nde sunan butik bir NFT pazarına sahiptir ve yakında GameFi alanına da girmeyi planlamaktadır.

Quint, token’ın havuzda biriktirme süreci ve NFT odağının yanı sıra, biriktirenler arasında nihâi dağıtım için hazinesine benzersiz gerçek dünya koleksiyonları eklemeyi hedefliyor. Diğer planlar arasında Quint yatırımcılarının kısmi sahip olabileceği gerçek dünya gayrimenkul geliştirmeleri yer alıyor.

QUINT’i nasıl stake edebilirim?

QUINT tokenlerini stake etmek, diğer stake coinlerine kıyasla farklıdır çünkü platform, kullanıcılara gerçek dünya ödülleri sunarak getirileri güçlendiren süper stake havuzları sağlar. Lüks Çekiliş Havuzları ve Quintessential Havuzları olmak üzere iki havuz kategorisi vardır.

Standart bir kripto getirisine ek olarak, Lüks Çekiliş Havuzlarındaki süper stake, kullanıcılara havuzun stake süresinin sonunda düzenlenecek lüks ödüller kazanma şansı sunuyor. Bu arada, Quintessential havuzları, Quint’in ekosistemindeki standart stake havuzlarında mevcut olandan daha yüksek yıllık kripto getirilerinin yanı sıra stake edene garanti edilmiş bir gerçek dünya teşviki sağlayacaktır. Ödüller arasında lüks tatiller, süper araba deneyimleri, hediye çekleri ve diğer metaverse ve gerçek dünya deneyimleri yer alıyor.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, Ethereum’un tahtının ana adaylarından biri olarak 2020’deki lansmanından bu yana kendini kanıtlayan dApp’ler ve özel blok zinciri ağları için bir layer-1 blok zinciri platformudur. Avalanche, ağ performansını veya ölçeklenebilirliği olumsuz etkilemeden saniyede 6.500 işleme (TPS) kadar en yüksek verimi sağladığını iddia etmektedir.

Avalanche tarafından kullanılan mimari, üç ayrı blok zinciri kullanarak bu işlevselliği mümkün kılmaktadır. X-Chain, C-Chain ve P-Chain, her birinin ayrı bir amacı vardır. Bu durum, Avalanche’ı, düğümlerin farklı kullanım durumlarına bağlı olarak kullanılan farklı fikir birliği mekanizmalarıyla işlemleri doğrulayan Ethereum ve Blockchain’den ayırır.

Avalanche, kendi dApp’ler ve DeFi çözümleri ekosistemini geliştirirken diğer zincirlerle birlikte çalışabilirliği artıran köprüler sağlamak için de çalışmaya devam ediyor.

AVAX’ı Stake Etme

AVAX’ın yıllık getirileri şu anda mevcut olan en güçlü getiriler arasında olabilir ve bir AVAX doğrulayıcısına devredilen hisseler yaklaşık %9 getiri sağlar. Kendi doğrulayıcı düğümlerini çalıştırmayı seçen AVAX sahipleri, yaklaşık %0.5 ek kazanç elde etmeyi bekleyebilir, ancak bu uygulama daha yüksek başlangıç maliyetlerini ve bir doğrulayıcıyı çalıştırmanın sunucu maliyetlerini de beraberinde getirir.

Bir doğrulayıcıya yetki vermek için minimum 25 tokenlık bir hisse gereklidir ve bir düğüm çalıştırmak isteyen herkes için daha yüksek bir hisse gereklidir. Tokenlarını daha uzun süre bağlayan kripto kullanıcıları için getiri sağlanmaktadır. Minimum elde tutma süresi iki haftadır ve toplam taahhüt bir yıldır.

Chainlink (LINK)

2017 yılında faaliyete geçen Chainlink, akıllı sözleşmelerin ihtiyaç duyduğu zincir dışı verileri sağlayarak blok zincirlerinin merkeziyetsiz bir Oracle ağı üzerinden harici veri akışları ve ödeme yöntemleriyle etkileşime girmesini sağlayan bir platformdur.

Chainlink’in kapsamlı ağı, düğüm operatörleri, akıllı sözleşme geliştiricileri, araştırmacılar, veri sağlayıcıları ve güvenlik denetçilerinden oluşan geniş bir açık kaynak topluluğu tarafından yönlendirilmekte ve hepsi de tüm ağ kullanıcıları için merkezî olmayan erişimin garanti edilmesini sağlamaya odaklanmaktadır.

Platformun temel özelliği, Brave New Coin ve Huobi de dâhil olmak üzere birçok güvenilir veri sağlayıcısıyla ortaklıklar kurmasını sağlayan bir işlevsellik olan zincir dışı verilerin akıllı sözleşmelere entegre edilmesine izin vermesidir. Bu sağlayıcılar Chainlink’e veri erişimi satarak sahip oldukları bilgilerden para kazanmaktadırlar.

LINK’i Stake Etme

Diğer birçok platformda olduğu gibi, yerel LINK coin’in stake edilmesi, ağ doğrulayıcılarının platformun güvenliğini sağlamasına yardımcı olur. Bununla birlikte, blok zinciri güvenliğine ek olarak, LINK stake edenler Chainlink’in Oracle ağlarının güvenliğini artırmaya da yardımcı olur.

Hisselerini devretmek isteyenler için minimum hisse yoktur. Bununla birlikte, daha fazla katılımı teşvik etmek ve az sayıda katılımcı tarafından stake havuzunda hakimiyet kurma riskini azaltmak için maksimum 7.000 LINK stake sınırı vardır. Düğüm operatörleri en az 1.000, en fazla 50.000 LINK hissesi yatırmalıdır. Yıllık getiri %5 civarındadır ve düğüm operatörleri potansiyel olarak %7’ye varan ödüller kazanmaktadır.

Kripto stake etmenin faydaları

Kripto stake etmenin birkaç somut faydası vardır. Kripto madenciliğinin aksine, kripto stake etmek ekstra bilgi işlem ekipmanı veya sunucu alanı gerektirmez. Dahası, kripto para stake etmek kripto madenciliğinin çevresel etkisini de önemli ölçüde azaltır.

Öte yandan, coinleri stake etmek, minimum müdahale ile hisseden pasif gelir elde ederek portföyünüzün sizin için çalışmasını sağlar. Sonuç olarak, PoS blok zincirleri daha güvenli, güvenilir ve verimli hale gelir.

Kripto stake etmenin riskleri

Kripto stake etmenin faydaları oldukça fazla olsa da, kripto stake etmekle ilişkili çeşitli riskler de vardır.

Kripto fiyatları herkesin bildiği gibi değişkendir, yani hızla değer kaybedebilirler. Tokenlar hızlı bir şekilde büyük miktarda değer kaybederse, yıllık getirinin kayıpları karşılayacağının garantisi yoktur. Buna ek olarak, bazı durumlarda kripto kazançlarını “geri almak” mümkün olsa da, bazı platformlarda alımları gerçekleştirmek yedi güne kadar sürebilir.

Coinlerin stake edilmesi minimum bir stake süresi gerektirir. Belirli bir süre boyunca tokenlara erişilemez veya kullanılamaz.

Nerede stake yapılabilir? Staking platformları

Çeşitli platformlar stake etmeyi destekler. Bunlar arasında:

Merkezî borsalar – Cryptocom ve Coinbase gibi merkezî kripto borsaları, sahiplerinin coinlerini stake etme imkânına sahiptir.

Bir düğüm oluşturma – bu uygulama, token sahiplerinin blok zincirindeki işlemlerin ve akıllı sözleşmelerin doğrulayıcısı olarak çalışmak maksadıyla sahip oldukları coinleri stake olarak kullanmalarına olanak tanır.

Bir stake havuzuna katılmak, stake edilecek coinlerin bir havuza devredilmesine ve daha sonra toplu olarak stake edilmesine olanak tanır.

Sonuç: Popüler Staking Coin’leri

Şu anda, birkaç popüler stake kripto coin var, ancak ekibinin iddiasına göre AltSignals’ın ASI coini öne çıkıyor. Yine ekibin iddiasına göre AltSignals’ın yapay zekâ destekli araç seti sayesinde bu yeni token, potansiyel getiriler ve büyüme potansiyelinin yanı sıra alım satım turnuvalarına ve çevrimiçi ödül çekilişlerine erişim sunuyor.

İkincisi ise ekibin iddiasına göre Metacade’in MCADE coin’i olabilir. Platform kurulup büyüdükçe pasif gelir elde etmektedir ve şu anda presale’inin son aşamasındadır.

Kripto ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Staking için en iyi kripto hangisi?

Bazı yorumcular, AltSignals’ın ASI coinini, getiri ve büyüme potansiyeli dengesi nedeniyle en iyi kripto staking coini olarak görüyor.

Stake ederek kripto kaybedilebilir mi?

Evet, kripto piyasaları herkesin bildiği gibi değişkendir ve coinler hızla değer kaybedebilir. Bu durumda, herhangi bir yıllık getirinin bir tokenin değer kaybından kaynaklanan kayıpları karşılaması pek olası değildir.

Kripto stake etmek kârlı mıdır?

Kripto stake etmek, özellikle uzun vadede pasif gelir elde etmenin bir yolu olabilir. Kısa vadeli getiri sağlayabilir, ancak en büyük kârlar daha uzun vadelerde elde edilir.

Herhangi bir kripto parayı stake edebilir misiniz?

Özellikle elinizdeki parayı stake ederek pasif gelir elde etmek için kripto satın almak istiyorsanız, tüm coinler stake edilebilir değildir; satın almadan önce hangi coinlerin stake edilmeyi desteklediğini iyice araştırın.

Staking Havuzu nedir?

Staking havuzu, kripto sahiplerinin hisse ispatı mutabakatı için varlıklarını bir araya getirdiği, doğrulama şansını ve ödülleri artırırken bireysel riski azaltan ortak bir platformdur.

AltSignals – Metacade

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.