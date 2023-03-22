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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2023’te önemli kazançlar elde etmek isteyen kripto yatırımcıları genellikle gözlerini yeni kripto para projelerine dikiyor olabilir çünkü bu projeler düşük fiyatlarla yeni coinler bulmanın iyi bir olanağını sunuyor olabilir. Projeler başarılı olamayabileceğinden bir miktar risk söz konusu olsa da, risk/ödül oranının genellikle yatırımcının lehine olduğu iddia ediliyor.

Şu anda iyi bir fırsat sunduğu iddia edilen 12 kripto para birimi:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

ApeCoin (APE)

Livepeer (LPT)

Balancer (BAL)

Frax Finance (FRAX)

Proxy Swap (PROXY)

Grove Coin (GRV)

Aussie Digitals (AUD)

Mintera (MNTE)

Incentive (INC)

Skaflic (FLIC)

AltSignals (ASI)

AltSignals, Trustpilot’ta oldukça büyük olumlu geri bildirimlere sahip, köklü ve oldukça başarılı bir çevrimiçi ticaret sinyalleri topluluğu olarak lanse ediliyor. 2017’deki lansmanından bu yana 50.000’den fazla topluluk üyesine sinyaller sağladı. Platform, ekibin açıklamalarına göre, birçok kripto yatırımcısının 32 ayın 19’unda portföylerini 10 katına çıkarmasına yardımcı olan AltAlgo™ Gösterge aracını ve otomatik ticaret API’lerini piyasaya sürdü.

AltSignals, alım satım çıktılarının kalitesini daha da iyileştirmek için, yeni geliştirmeleri hızlandırmak üzere tasarlanan yerel ASI tokeninin piyasaya sürülmesiyle ActualizeAI adlı yeni bir alım satım paketi başlatıyor. ActualizeAI, trendleri verilere uyarlamak için geçmişe dönük bilgileri işleyen tahmine dayalı modelleme aracılığıyla daha veriler sisteme girilmeden önce değişik fiyat göstergelerini aynı anda analiz etmek amacıyla makine öğrenimini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiriyor. Tüm süreç yapay zekâ tarafından yönlendirildiğinden, doğruluğu artırmak için algoritmalar sürekli otomatik olarak güncellenir ve öğrenir.

ASI tokenı, ActualizeAI destekli sinyallere erişim ve AI Üyeleri Kulübüne erişim sağlayacak. Kulüp üyeliği, ekibin açıklamasına göre, katılımcıların kripto ödülleri kazanabileceği ticaret turnuvalarına erişim de dâhil olmak üzere pek çok avantajın kapısını açıyor.

Ekibin açıklamalarına göre AltSignals, çeşitli yeteneklere sahip yatırımcıların kripto ticaretinin zorlu öğrenme sürecinde tutarlı ve güvenilir bir şekilde yol almalarına yardımcı olarak bu değişken varlık sınıfına yenik düşmemelerini sağlıyor. İddialara göre AltSignals’ın alım satım araçları tarafından sağlanan kanıtlanmış kârlılığı, ActualizeAI’nin insan beyninin yapabileceğinden çok daha fazla veriyi analiz eden teyit sinyalleri sayesinde uzman yatırımcıların potansiyel getirilerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Neden ASI’ye yatırım yapılabilir?

AltSignals, blok zinciri tabanlı yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesine öncülük ettiklerini iddia ediyor. Sahip olduğu yapay zekâ destekli kripto zekâsı, AltAlgo™ Indicators’ın zaten mükemmel olduğu iddia edilen başarı oranlarını daha da geliştirerek tamamen yeni bir seviyeye taşıması hedefleniyor.

Bu da ekibin iddiasına göre ASI tokenını, yatırımcıların dâhil olması için cazip yeni bir kripto varlığı haline getiriyor olabilir. Yine ekibin iddiasına göre mükemmel fayda ve sürekli gelişim, erken yatırımcı için potansiyel kazançlar sağlıyor olabilir.

ASI presale’ini token başına sadece 0.012 dolardan başlattı, ancak bu yeni kripto para biriminin bu ilk fiyattan kullanılabilirliği oldukça sınırlı. Ekibe göre yedinci ve son aşamada fiyat 0.02274 dolara kadar yükselecek.

AltSignal presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Metacade (MCADE)

Metacade, dünyanın en büyük Web3 oyun salonunu inşa etmeyi ve oyunculara tek bir yerde çeşitli “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) oyunları sunmayı hedefliyor. Ekibin iddiasına göre kapsamlı ve ilginç bir oyun deneyimi sunan ve ayrıca oyuncuları oyun içi ilerleme için ödüllendiren Metacade, 2023’teki en heyecan verici yeni GameFi gelişmelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Buna ek olarak Metacade, Web3 oyun geliştirici topluluğunun kazanç elde etmesinin yanı sıra topluluk üyelerinin kariyerlerini bir sonraki seviyeye taşımaları için başvurulacak merkez olmayı hedefliyor. Sosyal içerik üreticileri, oyun incelemeleri, alfa paylaşımı ve daha fazlası yoluyla platforma katkıda bulunarak kripto ödülleri kazanabilirler. Aynı zamanda, 2024 yılında başlatılması beklenen Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) programı, topluluğuna internette mevcut olan Web3 iş fırsatlarından bazılarını sağlamaya odaklanacak.

Metacade’in yenilikçi Metagrants programı, yeni P2E oyunlarının geliştirilmesinde büyük önem taşıyacak. Geliştiriciler yeni oyun başvurularını MCADE topluluğuna sunabilecek ve onlar da kendilerine en çok hitap eden teklifler için oy kullanabilecekler. Bu Metagrantlar, sadece Metacade için yeni oyunların yaratılmasını desteklemek amacıyla en çok oyu alan geliştiricilere verilir.

Metacade topluluğunun yararlanabileceği diğer avantajlar arasında, oyunlar beta testinden geçerken geliştiricilere geri bildirimde bulunarak zamanları, çabaları ve yorumları için kripto ödülleri kazanmak da yer alıyor.

Metacade presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Neden MCADE’e yatırım yapılabilir?

Kısa bir süre önce Metacade, yerel MCADE coinini bir presale etkinliğinde piyasaya sürdü ve kısa bir süre içinde $11.8m yatırım topladı. Ekibin iddiasına göre yatırımcılar, Metacade’in ekosistemindeki kapsamlı faydası nedeniyle bu yeni kripto token’a ilgi gösterdi.

Beta presale’ı token başına 0.008 dolardan başlatılan MCADE token’ları şu anda $0.0185 fiyatından satılıyor ve ekibe göre presale 0.02 dolarlık son değere doğru ilerledikçe fiyat da yükselecek. Ekibin iddiasına göre tokenların yakında tükenmesi bekleniyor. Ekip, yatırımcıların MCADE tokenlarını mümkün olan en düşük fiyattan almaları ve bu yıl portföylerine ekleyebilecekleri kripto varlıklarından biri olma olasılığını sunan bir token kazanmaları için sınırlı bir süre olduğunu iddia ediyor.

ApeCoin (APE)

ApeCoin, 2022’de piyasaya sürülmesinden bu yana popülaritesinde artış yaşayan, dünyanın başarılı mem coin topluluklarından biri olan ünlü Bored Ape Yacht Club (BAYC) topluluğunun yerel ERC-20 token’ı olarak lanse ediliyor. Yuga Labs kısa süre önce, APE coin sahiplerinin Otherside metaverse alanında arazi parselleri satın almalarına olanak tanıyan sanal gayrimenkul arazi satışında 320 milyon dolar topladı.

ApeCoin yeni bir kripto para birimi olmasa da, metaverse’e taşınması ApeCoin’i bir sonraki seviyeye taşıyabilir ve topluluğuna sunduklarını önemli ölçüde geliştirip iyileştirebilir. Otherside, popüler bir “Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu” (MMORPG) ve sanal dünya haline gelebilecek bir metaverse oyunu ve BAYC ekosistemine entegre edilerek APE tokenine daha fazla fayda sağlayabilir.

APE, Mart 2022’de piyasaya sürülen ve 1 milyar coin’lik bir işlem hacmine ulaşılan coin 2022 ayı piyasasının başlangıcında hızlı bir başarı hikâyesine dönüşmüş olabilir. Piyasa değerinin hızla artmasından dolayı APE daha önce piyasaya sürülen mem coin’lerden daha fazla ilgi uyandırmış olabilir.

Neden APE’ye yatırım yapılabilir?

ApeCoin, BAYC ve onun küçük kardeşi Mutant Ape Yacht Club’a (MAYC) çok rağbet gören üyelik sistemini getirerek NFT kripto hayranlarının ilgisini hızla çekti. Ekibin iddiasına göre her iki kulüp tarafından sağlanan bu ayrıcalık, kripto piyasasında bulunan diğerlerine kıyasla APE destekli NFT’lere ilave değer sağlamak için önemli ölçüde ilerleme kaydetti.

Platformun metaverse’e girmesi, ürün satmak ve merkezî olmayan bir Web3 uygulamasının geliştirilmesiyle ilerlemek için daha fazla fırsatla kripto hayranlarının katılma isteğini artıracak olabilir. Hâlihazırda ekibin açıklamasına göre oldukça etkileyici bir piyasa değerine ulaşan metaverse alanına yapılan bu hamle, coin’e daha da geniş bir büyüme alanı sağlayarak onu şu anda piyasadaki popüler kripto paralardan biri haline getiriyor olabilir.

Livepeer (LPT)

2017 yılında piyasaya sürülen Livepeer, gücü YouTube veya Twitch gibi merkezî yayın platformlarından içerik oluşturanlara vermek için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanıyor ve piyasanın tamamen merkeziyetsiz olan ilk canlı video yayın ağı protokolü olmayı hedefliyor.

Canlı yayın ve 7/24 içerik tüketimine olan açlığın artmaya devam etmesiyle ve giderek çoğalmasıyla Livepeer, içerik üreticilerinin çalışmalarını doğrudan platforma sunmaları için daha verimli ve akıcı bir yol sağlamak üzere üreticilerin blok zinciri teknolojisinin sunduğu merkeziyetsizlikten yararlanmalarına olanak tanımayı amaçlıyor.

Açıklamalara göre Livepeer, kullanıcıların platforma katılmaları için çeşitli fırsatlar sunmakta, kullandıkça öde içerik tüketimi sunmakta ve içerik oluşturucuların içeriklerinden para kazanmalarına olanak tanımaktadır. Buna ek olarak, teknik servisin tüm üreticileri otomatik ölçeklenen videolar, sansürsüz canlı habercilik ve video özellikli dApp’ler gibi beklentilere sahip olabilir. Tüm bunlar Livepeer’in canlı video akışı dünyasını altüst etmesine ve kendisini sektörde bir pazar lideri olarak konumlandırmasına katkıda bulunuyor.

Neden LPT’ye yatırım yapılabilir?

Yerel LPT tokenı, kripto yatırımcıları ve canlı yayın hayranları, video akışını merkezsizleştirmenin ve gücü çok uluslu dev teknoloji devlerinden ziyade içerik üreticilerinin eline vermenin sunduğu avantajlara uyum sağladıkça giderek daha fazla aranan bir varlık haline geliyor olabilir.

LPT, video yayıncılarının blok zinciri teknolojisinin dönüştürücü gücünü fark etmesiyle önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeline sahip olacak gibi görünen bir ERC-20 coini olarak tanımlanıyor. Ekibin iddiasına göre Livepeer’in kendisini sektörün öncüsü olarak konumlandırmasıyla, işlem hacminde ve şu anda 5.83 dolar olan coin fiyatında, muhtemelen sekiz haftadan kısa bir süre içinde önemli ölçüde yükselecek önemli bir potansiyel olabilir.

Balancer (BAL)

Balancer, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirildi ve Mart 2020’de bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) olarak piyasaya sürüldü. Presale etkinliği sırasında 3 milyon dolar yatırım toplayan Balancer, kendi kendini dengeleyen bir portföy, likidite sağlayıcı ve fiyat sensörü olarak işlev gören bir protokol geliştirdi. Kullanıcılar, özelleştirilebilir likidite havuzlarına katkıda bulunarak yakın zamanda piyasaya sürülen BAL token’ı aracılığıyla kâr elde edebilir.

Balancer tarafından işletilen üç tür havuz bulunmaktadır: Özel havuzlar, sahibine havuz üzerinde tam yönetim sunarak onları borsa likiditesine katkıda bulunan tek kişi haline getirir ve havuzun parametrelerini tamamen belirlemelerine olanak tanır.

Paylaşılan havuzlar, diğer kullanıcılarla birlikte likidite sağlayıcısı olmak ve ödüllerini Balancer Havuz Tokenları (BPT’ler) olarak kazanmak isteyen kullanıcılar için mevcut. Bu arada, Akıllı havuzlar özel araçlara benzer ancak akıllı bir sözleşme tarafından kontrol edilir. BPT’ler de Akıllı havuzlar için ödül mekanizması olarak kullanılır ve herkesin havuza likidite katkısında bulunmasına olanak tanır.

Neden BAL’a yatırım yapılabilir?

BAL, Balancer’ın yerel tokeni ve kullanıcıların likidite havuzlarına ekleme yaparak her hafta kullanıcılara verilen pasif geliri kazanabilecekleri bir kanal olarak lanse ediliyor. BAL tokenı aynı zamanda platformun merkeziyetsizliğinin artmasını sağlar ve sahiplerine gelecekte izlenecek stratejiler konusunda oy kullanma hakkı sunar.

Şu anki 6.36 dolarlık fiyatı, AMM’leri kullanan ilk DeFi protokolü olmasa da likiditeyi desteklemeye yönelik yeni bir yaklaşım getiren platform için cazip bir değer olabilir. Bu yeni yaklaşım, ekibin iddiasına göre Balancer’ın bir DeFi çözümü olarak itibarını artıracak ve bu sebeple 2023’te yatırımcının ilgisini çekebilir.

Frax Finance (FRAX)

Frax, ilk fraksiyonel algoritmik stabilcoin sistemini üreten açık kaynaklı, tamamen zincir üzerinde çalışan ve izne tabi olmayan bir DeFi protokolü olarak tanıtılıyor. Frax nihâi hedefini, Bitcoin gibi sabit arzlı dijital varlıkların yerine yüksek oranda ölçeklenebilir, tamamen merkeziyetsiz, algoritmik bir para birimi sağlamak olarak belirledi.

Frax’a, arzının bir kısmının diğer stabilcoinlerde olduğu gibi teminatla desteklendiği ve arzın diğer kısmının algoritmik olduğu fraksiyonel algoritmik stabilcoin de dâhil olmak üzere çeşitli kavramlar dâhil edilmiştir. İkisinin oranı, piyasanın FRAX’ın stablecoin’ini fiyatlandırmasına bağlıdır. FRAX 1 doları aştığında, teminat oranı azalırken, 1 doların altında işlem görürse teminat artar.

Buna ek olarak, platform merkezî bir kontrol merkezi olmadan yönetilen bir topluluktur ve tamamen zincir üzerinde bulunan oracle’lar, Uniswap ve Chainlink kullanır.

Neden FRAX’a yatırım yapılabilir?

FRAX protokolü, benzersiz bir tasarıma sahip topluluk odaklı bir coin şeklinde tanımlanıyor. Arzın %60’ından fazlası birkaç yıl boyunca likidite sağlayıcılarına ve tamamen merkezi olmayan protokolü ve zincir içi yönetişimi ile stake yapan yatırımcılara verilir.

FRAX’ın yapısı, ekibin iddiasına göre, dünyanın tek fraksiyonel algoritmik stabilcoin’ini kullanarak istikrar arayan yatırımcılar için FRAX’ı satın almaya yönlendirebilir.

Proxy Swap (PROXY)

Proxy Swap, yatırımcıların merkezî bir borsaya ihtiyaç duymadan dijital varlıkları ikinci bir token ile takas etmelerini sağlayan bir platformdur. MetaMask adreslerinin ifşa edilmesine gerek kalmadan işlemlere izin verdiği için kullanıcılara yüksek derecede gizlilik sunmaktadır.

Proxy Swap’ın kritik özelliği, platformun Uniswap’ta listelenen herhangi bir jetonun takas edilmesine olanak sağlamasıdır, yani UniSwap’ta bulunan herhangi bir jeton Proxy Swap kullanılarak takas edilebilir ve bu da onu en çok yönlü ve kullanışlı jeton takas platformlarından biri haline getirir. Tüm kullanıcılar Proxy Swap’a erişmek için bir MetaMask cüzdanına ihtiyaç duyacak ve hızlı, güvenli ve güvenilir token takasları sağlamak üzere akıllı sözleşme olanaklarına erişmek için Ethereum’a bağlı olacaklardır.

Bireysel tüccarlar için anonimlik sağlamanın yanı sıra, işletmeler Proxy Swap’ın Ethereum’un blok zincirinde güvenli ve anonim işlemler yapmalarına olanak tanıyan gizli tokenlerinden yararlanabilir ve böylece hassas finansal bilgileri koruyabilir.

Neden PROXY’ye yatırım yapılabilir?

Merkezî olmayan ticaret fırsatlarının yanı sıra ekibin iddiasına göre PROXY token sahiplerine sağlanan gizlilik, Proxy Swap’ı merkezî bir idari otoritenin müdahalesi olmadan doğrudan transfer yapmak ve anonimliğini korumak isteyen kullanıcılar için cazip bir yatırım fırsatı haline getirmektedir.

PROXY token’ın gerçek değeri, bir mobil uygulama, bir beta stake platformu ve Ethereum’un iz bırakmadan diğer cüzdanlara aktarılması gibi yeni özelliklerin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkabilir. Buna ek olarak, PROXY tokenlerine sahip olmak, topluluk üyeleri için yönetişim kararlarında oy hakkının kilidini açmaktadır. Bu da ekibin iddiasına göre şu anki 0.003408 dolarlık fiyatı, yatırım yapmak için iyi bir noktaya getiriyor olabilir.

Grove Coin (GRV)

Grove Coin, gezegenin geleceğini güvence altına almaya yardımcı olmak için tasarlanmış merkezî olmayan ve güvenli bir kripto varlık olan Grove Token’ın yeniden markalaşmış halidir. Grove Coin’in belirtilen misyonu, çevre bilincine sahip güvenli, tam anlamıyla merkezsiz bir dijital para biriminin sunduğu fırsatlardan yararlanarak tüm GRV coin sahipleri için zenginlik yaratmaktır.

Kripto madenciliğinin çevre üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin gerçek bir dünya sorunu haline gelmesiyle Grove Coin, madencilik içermeyen eko-blok zinciri çözümlerine odaklanarak bir numaralı Küresel Yeşil Ödeme Sistemi (GGPS-Global Green Payment System) olmayı hedefliyor. Sonuç, dijital para birimi olarak Bitcoin’e (BTC) benzer şekilde işleyen ve karbon kredilerine benzer şekilde çevreye duyarlı kripto projelerini desteklemeyi güçlü bir şekilde vurgulayan çevre dostu bir coin.

Grove Coin, GRV tokeninde yerleşik olan yardımcı programı genişletme çabaları kapsamında kendi Grove Chain’ini piyasaya sürmüştür. Binance Akıllı Zincir destekli bu blok zinciri, GRV coin sahiplerine sunulan olanakları önemli ölçüde artırmıştır.

Neden GRV’ye yatırım yapılabilir?

GRV token, kripto teknolojilerinin ekolojik uygulanabilirliği konusunda endişeleri olan yatırımcılara, geliştiricilere ve tüccarlara çevre dostu bir çıkış noktası sağlayarak Bitcoin’in işlevselliğini taklit etmeyi amaçlayan devrim niteliğinde yeni bir kripto listelemesidir.

GRV’den toplanan fonlar aynı zamanda yenilenebilir enerji projelerine, güneş enerjisiyle çalışan enerji çiftliklerine ve hidroponik tarıma yatırılıyor, yani toplum da GRV’ye yapılan yatırımdan faydalanıyor. Ekibin iddiasına göre şu anki 0.7084 dolarlık fiyatı ve düşük işlem hacmi ile birlikte, blok zinciri sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe odaklanma artmaya devam ettikçe muazzam bir büyüme alanına sahip gibi görünüyor.

Aussie Digitals (AUD)

Aussie Digitals, kullanıcılara başarılı bir çevrimiçi e-ticaret mağazası kurmak ve sürdürmek için araçlar sağlayan, oyunun kurallarını değiştiren yeni bir e-ticaret ekosistemi olarak lanse ediliyor. Aussie Digital’in metodolojisinin merkezinde yer alan platformun temelini iki önemli süreç oluşturmaktadır.

Birincisi, kullanıcıların erişebilecekleri güçlü dijital pazarlama araçlarıyla dolu güçlü bir çevrimiçi mağaza oluşturucu ve e-ticaret sektöründe daha önce kullanılmayan diğer merkezsiz blok zinciri destekli hizmetlerle birlikte sosyal medyanın gücünü öncü yollarla ortaya çıkaran bir B2B ticaret platformuna sahip e-ticaret ekosistemi oluşturmalarını sağlamak.

İkincisi ise, yerel AUD coin, Aussie Digitals ekosistemi ile birlikte kullanıldığında müşterilere ve işletmelere şu anda merkezî veya geleneksel çevrimiçi e-ticaret sağlayıcıları aracılığıyla kullanılamayan yeni fırsatlar sunan bir ERC-20 dijital coin’dir.

Neden AUD’ye yatırım yapılabilir?

Aussie Digitals’ın yerel AUD coin’i, ekibin açıklamasına göre şirketin Tradezy platformunun ve Tradedo kripto para birimi takas listelerinin faaliyet göstermesini sağlayarak e-ticaret işletmelerinin mal ve hizmetleri için geçerli para birimi olarak birkaç farklı kripto parayı kolayca kabul etmesine olanak tanıyacak.

AUD’nin İlk Borsa Arzı (IEO) 13 Mart’a kadar 0.01 dolardan devam edecek. Toplam 50 milyon token arzı bulunmakta olup, bunun %60’ı halka satışa sunulmaktadır. Geleneksel e-ticaret piyasasında devrim yaratma ve piyasayı alt üst etme potansiyeliyle AUD, ekibin iddiasına göre, bireysel yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilir.

Mintera (MNTE)

Mintera, blok zinciri destekli DeFi çözümleri dünyasına iklim dostu bir finansal ekosistem getirmeyi amaçlayan yeni bir kripto projesi. Platform, iklim bilincine sahip yeni bir kitle ve yatırımcı grubu için sürdürülebilir bir kripto yatırım hizmet ve ürün merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır. Her şeyi bir araya getiren tutkal ise, Mintera’nın yardımcı tokenı MNTE’dir.

Mintera’nın arkasındaki kurucu ilke, çevre üzerinde olumlu bir etki ile sürdürülebilirliği teşvik eden dijital yatırım hizmetleri oluşturmak ve yatırımcıların güvenli, bilinçli küresel fırsatlara erişim sağlayabilmesidir.

MNTE coin, Mintera’nın üzerinde çalışacağı Ethereum blok zincirini destekleyen bir ERC-20 coin’dir ve token sahipleri çeşitli avantajlara sahip olabilir. Bunlar arasında Mintera’nın yeşil yatırım ürünlerine özel erişim ve MNTE topluluğunun bir parçası olarak ek avantajlar yer almaktadır. Buna ek olarak, MNTE coin sahipleri olumlu çevre eylemlerini doğrudan finanse edecek ve platformun gelecekteki yönünü belirleyecek yönetişim oylamalarına katılacaktır.

Neden MNTE’ye yatırım yapılabilir?

MNTE presale’i 1 Şubat’ta beta presale turu ile başladı, ilk tam tur 1 Mart’ta ve ikinci tur 1 Nisan’da. MNTE’nin mevcut fiyatı ilk tam turda 0.14 dolar ve bu değer presale aşaması boyunca sürekli artacak.

Toplam 65 milyon token arzının yarısı, 1 Haziran 2023’te sona erecek olan presale’de kullanılacak ve ilk Mintera yatırım ürünü bundan 14 gün sonra piyasaya sürülecektir. Ekibe göre presale sırasındaki düşük fiyatı ve DeFi yatırım ürünlerini çevre dostu yeni bir eğimle sunuşu, MNTE’yi yatırımcıların dikkatini çekecek bir kripto varlığı haline getiriyor olabilir.

Incentive (INC)

Incentive, bazıları tamamlanmış ve diğerleri henüz meyvelerini vermemiş olan işbirliklerini desteklemek için teşviklerin kullanılmasına olanak tanıyan bir dizi kripto projesini destekleyen, fayda ve yönetişimi bünyesinde barındıran yeni bir token olarak lanse ediliyor.

INC, projelerin özellikleri ve genel markası hakkında görüş ve geri bildirim toplamak için bir anket geliştirmesine olanak tanıyan ve aynı zamanda katılımcılara teşvik ve ödüller sağlayan bir anket protokolü olan INC Survey’in temelini oluşturmaktadır.

Incentive, şirketlerin ve projelerin toplulukları ve kullanıcı tabanlarıyla etkileşim kurma biçimlerini yenilemek için özel olarak tasarlanmış bir varlık olsa da, Incentive tarafından sunulan merkeziyetçilik, sınır ötesi işlevsellik, otomasyon ve güvenlik, onu kullanıcılar için oldukça çekici kılmaktadır. Ayrıca, eta-işlemleri alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılabildiğinden ve kullanıcının gaz işlemleri için ödeme yapmak üzere mevcut bir INC bakiyesine ihtiyacı olmadığından dolayı bu çekicilik daha da artmaktadır.

Neden INC’ye yatırım yapılabilir?

INC, ekibin iddiasına göre Mart 2023’ün sonunda sona erecek olan mevcut ICO’su ile ilham verici bir proje yol haritasına sahip ve bu noktada INC tokenı en popüler borsalarda piyasaya sürülecek.

INC bu aşamada hayata geçecek olsa da, 2023 ve 2024 yılları boyunca geliştirici ekip tarafından planlanan birkaç özellik, duyarlı bir arayüz, kullanıcıların etkinlik aramasına ve ödül kazanmak için anketlere katılmasına olanak tanıyan bir etkinlik paneli ve çok daha fazlasını içerecektir.

Bu, ekibin iddiasına göre INC’de yerleşik olan faydayı önemli ölçüde artıracak ve potansiyel olarak proje büyüdükçe önümüzdeki aylarda ve yıllarda değeri hızla yükselebilir.

Skaflic (FLIC)

Skaflic, kullanıcılarına kripto para birimleri aracılığıyla e-ticaret hisseleri karşılığında öz sermaye satın alma, satma ve ticaret yapma imkânı sunan ilk çevrimiçi blok zinciri destekli pazar yerini kuruyor. Bu yenilikçi pazar yeri, kullanıcıların fiat para birimleri yerine dijital para birimleri kullanarak e-ticaret mağazalarında öz sermaye satın almalarına ve satmalarına olanak sağlamak için blok zincirinin gücünü kullanacaktır.

Platformun kullanıcı dostu ve etkileşimli tasarımı, kullanıcıların merkezî bir yönetim organının müdahalesi olmadan kataloglara göz atmalarını, kayıtlarını izlemelerini ve işlem yapmalarını kolaylaştıracaktır. Skaflic’in genel amacı, yatırımcılara büyüme fırsatlarına daha fazla erişim sunarken sermaye yatırımını koruyan yepyeni bir yatırım konsepti sağlamaktır.

Platform, Binance Akıllı Zinciri üzerinde yer almakta ve öz sermayeli mevcut mağazaları sıralamak, filtrelemek ve listelemek için akıllı sözleşme protokolünü ve algoritmalarını kullanmaktadır. Bunlar daha sonra, yatırımcılar için kazanç ve yatırım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ICO’lar aracılığıyla yatırımcılara sunulur.

Neden FLIC’e yatırım yapılabilir?

Yerel FLIC coin’i, Skaflic platformu için takas aracı, yardımcı program ve yönetişim token’ıdır ve şu anda presale aşamasındadır. FLIC presale’i 6 Şubat’ta başladı ve 15 Mart’a kadar devam edecek, bu noktada Skaflic 30 milyon dolar yatırım toplamayı umuyor.

FLIC token başına 0.01 dolarlık mevcut fiyat, presale sırasında yalnızca sınırlı bir süre için geçerli; bu da ekibin iddiasına göre yatırımcıların tüm avantajlardan yararlanmalarını sağlamak için bu yeni kriptoyu incelemek isteyebileceklerini gösteriyor olabilir.

Yükselişe geçecek yeni kripto paralar nasıl bulunabilir?

Yükselişe geçecek en yeni kripto para birimlerini tespit etmek isteyen yatırımcılar çeşitli yerlerde konuyla ilgili bilgilere ulaşabilir.

Coinmarketcap, presale’de ve halka açık satışta, gelecek vaat eden yeni kripto varlıklarıyla ilgili güncel bilgiler için bir kaynak. Coin Gecko, yeni coin listelemelerini takip etmek için bir başka güvenilir ve değerli kaynak.

Bilgi sahibi olmanın diğer yolları arasında Discord sunucularında ve Telegram’da ilgili ticaret gruplarını bulmak, “kripto presale fırsatları” hakkında bir Google araması yapmak ve Twitter ile TikTok gibi sosyal medya platformlarını takip etmek yer alır.

Yeni kriptolara yatırım yapmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Her yatırım sürecinde olduğu gibi, coinlere yatırım yapmanın da artıları ve eksileri var. Avantajlar arasında, büyüyen bir topluluğun parçası olarak kazanılan yol arkadaşlığı duygusu ve sürekli büyüyen bir şeye sahip olma hissi yer alıyor. Buna ek olarak, elbette, coin popülerlik kazandıkça önemli bir kazanç elde etme potansiyeli ve diğer kripto varlıklarına kıyasla tokenleri indirimli olarak satın alma fırsatı var.

Diğer taraftan, kripto piyasaları herkesin bildiği gibi dalgalı bir yapıya sahip ve yeni kriptolar daha köklü para birimlerine kıyasla piyasa koşullarına daha fazla dalgalanma ile tepki verir. Buna ek olarak, yeni bir kripto projesinin hemen yükselişe geçeceğinin garantisi yok. Maksimum kazancın elde edilebilmesini sağlamak için sabırlı olmak ve kripto dünyasında bir gecede elde edilen başarıların kuraldan ziyade istisna olduğunu anlamak gerekir.

Sonuç – Satın alınabilecek iyi kripto paralar hangileri?

Burada listelenen birkaç yeni dijital para biriminin arkasında, onları potansiyel olarak mantıklı yatırımlar şeklinde gösteren ikna edici argümanlar bulunuyor olabilir. Bununla birlikte, mevcut olan bir platform ve bir dizi ticaret hizmetinin yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin benimsenmesi, AltSignals’ın ASI tokenini bir potansiyel yatırım haline getiriyor olabilir.

Metacade, blok zinciri oyun sektörünü sarsmayı hedefleyen çoklu oyun GameFi kanalı ile bazılarına göre ikinci sırada yer alıyor ve MCADE önümüzdeki aylarda ve yıllarda erken yatırımcıları getirilerle ödüllendirmek istiyor.

Kripto ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yeni kripto paralar iyi bir yatırım mıdır?

En iyi yeni kripto paralar, varlıklarının ilk aşamalarında, kripto presale’leri sırasında veya listelendikten sonra yükselişe geçmeden önce satın alındıklarında iyi bir yatırım olabilir.

Yeni kripto paraların ve projelerin kendilerini piyasaya kabul ettirmesi zaman alabilir, bu nedenle yatırımcılar bir gecede getiri elde edemeyebilir. Ancak, tüm yatırım fırsatlarında olduğu gibi en yeni kripto paraların da başarılı olacağının garantisi olmadığını unutmamak gerekir.

Kripto paralar nasıl üretilir?

Yeni tokenlar blok zinciri madenciliği yoluyla basılır. Bu süreç, dijital paraların üretilmesine yol açan karmaşık matematiksel problemleri çözmek üzere bilgisayar gücünün kullanılmasını içerir.

2023’te hangi kripto yükselebilir?

Yükselişe geçecek belirli bir kriptoyu tespit edebilmek hiçbir zaman kesin olarak mümkün değil. Ancak, proje yol haritaları, proje desteği ve potansiyeli gibi çeşitli göstergelere dayanarak önerilerde bulunmak mümkün.

Bu faktörler göz önüne alındığında iddialara göre, AltSignals’ın ASI coin’i 2023 yılı için büyümeye aday gibi görünüyor ve Metacade’in MCADE token’ı da bir potansiyele sahip olabilir.

Kripto listelemesi nedir?

Kripto listelemesi, merkezî ya da merkezî olmayan bir borsanın belirli bir coin için alım satım pariteleri sunmasıdır. Bu genellikle İlk Para Arzı (ICO) olarak bilinen ve en iyi yeni kripto projelerine nakit akışı sağlamak için kullanılan bir presale etkinliğinin ardından gerçekleşir.

Metacade – AltSignals

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.