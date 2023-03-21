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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2023’te kripto getirilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar, bu yılki heyecan verici ve potansiyel yüksek kazançlı Başlangıç Coin Arzlarına (ICO’lar) göz atıyor olabilir. Zaman zaman ICO’lar sayesinde yatırımcılar, yeni projelere onları faaliyete geçirmek için yeterli başlangıç fonu sağlayarak kripto piyasalarında bol miktarda kazanç elde edebilirler.

2023’te iyi olabileceği düşünülen 15 ICO’nun şunlar olduğu iddia ediliyor:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Metablaze (MBLZ)

Artyfact (ARTY)

ALINK AI (ALINK)

OptionBlitz (BLX)

Vivi (VIVI)

ASTL (ASTL)

Moovy (MOIL)

ProjectNexus (XOXO)

WeSendIt (WSI)

Heroes of Mavia (MAVIA)

Kryptview (KVT)

Byepix (EPIX)

Sleep Ecosystem (SLEEP)

Metacade (MCADE) – GameFi ICO’su Umut Verici Mi?

Metacade, GameFi alanında en büyük blok zinciri tabanlı sanal oyun salonunu inşa etmeyi amaçlayan yepyeni bir girişim olarak lanse ediliyor. Oyun tutkunlarının, oyun geliştiricilerinin ve kripto meraklılarının takılabileceği ve GameFi hakkında bilgi edinebileceği bir topluluk merkezi şeklinde tanımlanıyor.

Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, popüler ve yeni P2E oyunlarını deneyimlemenin yanı sıra, toplulukla sosyal etkileşim kurarak, oyun incelemeleri ve alfa bilgilerini paylaşarak ve canlı sohbetlere ve Reddit tarzı alt forumlara katkıda bulunarak ödüller kazanabilirler.

Topluluk, Metacade’in tüm platformunun özünü oluşturuyor ve ekibin iddiasına göre hiçbir şey en önemli kişilerin, yani üyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan yapılmıyor. Bu amaçla Metacade, üyelerin GameFi oyunlarıyla ilişkili geleneksel P2E mekaniğinin dışında kullanabilecekleri farklı kazanç kanalları sunuyor. Bunlar arasında sosyal etkileşimleri teşvik eden Create2Earn (Kazanmak İçin Oluştur) programı, Compete2Earn (Kazanmak İçin Yarış) başlığı altında token stake etme programı ve 2024 yılının 1. çeyreğinden itibaren başlatılacak olan Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) yer alıyor.

Bu girişimlerin sonuncusu ekibin iddialarına göre Metacade’in öne çıkan özelliği olan Metagrants ile bağlantılı. Metagrants programı aracılığıyla geliştiriciler, yalnızca Metacade’e özel heyecan verici yeni oyunları oluşturmak için kripto fonu alabilirler. Geliştiriciler üretmek istedikleri yeni oyunlar için başvuruda bulunurlar ve bu başvurular MCADE topluluğunun oylamasına sunulmadan önce bir havuzda toplanır. En popüler fikirler, Metagrant şeklinde kripto fon desteği ile hayata geçirilir.

Bu program, geliştiricilere CV’lerine ekleyebilecekleri ve Metacade’in iş panosunda mevcut olan çeşitli fırsatlara başvurmalarına yardımcı olabilecek deneyimler kazandırarak Work2Earn’i besler. Buna ek olarak Metagrants, ekibin açıklamasına göre, Metacade’in platformunu GameFi devriminin ön saflarına taşırken, üyelere hangi oyunların üretime geçeceği konusunda kontrol sağlayarak Metacade’in topluluk odaklı kolektif aklını besler.

MCADE ICO, 2022 yılının 4. çeyreğinde başladı ve ekibin iddiasına göre kripto yatırımcı çevrelerinde hızla popüler hale geldi. Bugüne kadar, kısa bir zaman diliminde $11.8m yatırım topladı. ICO’nun son, aşamasında MCADE’in fiyatı şu anda $0.0185 seviyesinde ve ekibin iddiasına göre son aşamada fiyatın 0.02 dolara kadar çıkması bekleniyor. Yine ekibin iddiasına göre, yatırımcıların mevcut yardımcı tokenlardan birini kaçırmamak için hemen yatırım yapmaları akıllıca olabilir.

Metacade presale’ine buradan katılabilirsiniz.

AltSignals (ASI) – Yapay Zeka Sinyalleri İle İlgili Token

AltSignals, platformun 2017’de piyasaya sürülmesinden bu yana 1500’den fazla alım satım çağrısı üretmiş olan, kripto piyasasının önde gelen alım satım sinyali sağlayıcılarından biri olarak tanımlanıyor. Yıllar içinde AltSignals, ekibin açıklamasına göre, topluluk üyelerinin karlılıklarını düzenli olarak en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan ve TrustPilot’ta 4.9/5 puan alan, güvenilir ve kaliteli ticaret bilgisi kaynağı olarak kendini kanıtlamış olabilir. Uzman yatırımcılardan oluşan ekibi ve son teknoloji ürünü özel AltAlgo™ alım satım gösterge aracı ile bunu başardığı iddia ediliyor.

AltSignals, alım satım sinyallerini güçlendirmek amacıyla, platformun alım satım sinyallerini yeni bir alana taşımak için en iyi yapay zekâ mekaniklerini kullanan ActualizeAI araç setini kullanıma sunuyor. Bu özelliğin yanı sıra AltSignals, yeni bir yerel dijital token olan ASI’yi piyasaya sürüyor.

ActualizeAI, sinyallerini makine öğrenimi algoritmaları ve doğal dil işleme (NLP) kullanarak tahmine dayalı modelleme yoluyla çalıştıracak. Geçmiş trendlerin yardımıyla veriler geliştirilecek ve ekibin iddiasına göre üyeler daha da fazla para kazanabilecek.

ActualizeAI, geliştirildikten sonra ASI coin sahiplerine sunulacak, 50.000 token satın alanlara ise ömür boyu erişim hakkı verilecek. Bu, ekibin açıklamasına göre, ASI coin sahiplerine, önümüzdeki aylarda ve yıllarda ASI’de beklenen değer artışının yanı sıra mevcut en iyi alım satım sinyallerinden bazılarına da özel erişim sağlar.

Buna ek olarak, ekibin açıklamasına göre, ASI coin sahiplerine AI Members Club’a da erişim hakkı verilecek ve bu da kullanıcıları beta aşamasındaki özellikler hakkında geri bildirim sağladıkları için ödüllendiren Innovate2Earn programı aracılığıyla pasif gelir elde etmek için daha fazla fırsat sunarak halka açık ve özel presale etkinliklerine erişim sağlayacak.

ASI’nin ICO’su Mart 2023’ün başında 0.012 dolar fiyatla başlatıldı. Bu fiyat, presale’in beş aşaması boyunca nihai 0.02274 dolar değerine yükselecek ve ekibin iddiasına göre, ilk yatırımcılara ICO süreci boyunca %228’lik bir getiri sağlayacak. Ekip, yatırımcıların şimdiden ASI satın almak için akın ettiğini iddia ediyor ve bununla birlikte tokenlerın yalnızca sınırlı bir süre için bu fiyattan satışa sunulacağını dile getiriyor.

AltSignals presale’ine buradan katılabilirsiniz

Metablaze (MBLZ) – Dikkat Çeken Tasarımı İle DeFi/GameFi Oyunu

Metablaze, blok zinciri oyunlarının görkemli ve iddialı açık dünya oyun deneyimlerinden birini oluşturmak için para toplamak üzere Mayıs 2022’de ICO’sunu başlatan bir başka yeni GameFi tokenı olarak lanse ediliyor. Oyun, NFT ile üretilmiş goblinleri içeriyor ve iki aşamadan oluşuyor.

Ekibin açıklamasına göre, MetaMinez mini oyunu, oyuncuların yerel Galaxia Blue metaverse’indeki madencilik teçhizatlarını geliştirmeye yardımcı olmak için token yatırdıkları zaman sınırlı bir strateji oyunu şeklinde lanse ediliyor. İkinci aşama, Galaxia Blue sanal dünyasındaki oyunculara ve karakterlere benzersiz bir anlatı, arka plan ve oyuncuların oyunu ileriye götürmeleri için sonsuz olanaklar sağlayan derinlemesine ve zengin bir hikâye anlatım motorunu içeriyor. Ekibin açıklamasına göre nihai hedef, Metablaze’in blok zinciri tabanlı oyun sektöründeki en büyük RPG oyunlarından biri haline gelmesi.

Oyuncuları yerel token veya stablecoin ile ödüllendiren çoğu GameFi oyununun aksine Metablaze, ekibin iddiasına göre ödül tokenı olarak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) veya Solana (SOL) gibi diğer dijital coinleri kullanıyor.

Potansiyel yatırımcıları planlarının ve platformlarının kalitesi konusunda temin etmek için ekip, tam denetim için CertiK’e başvurdu ve bu onay alındı. Bu güven ve Metablaze’in MMORPG blok zinciri oyun sektörünü sarsmaya yönelik planları, ekibin iddiasına göre, MBLZ’yi yatırımcıların dâhil olmaları için heyecan verici bir ICO şirketi haline getiriyor olabilir.

Artyfact (ARTY)- Oyna ve Kazan (PAE) Ekonomisine Sahip Oyun Metaverse’i

Artyfact, bir “oyna ve kazan” (PAE) modeli kullanarak AAA kalitesinde bir oyunu GameFi mekaniklerinin sunduğu zengin kazanç olanaklarıyla birleştiren ilk Web3 metaverse oyun deneyimi olarak tanımlanıyor. Yurttaşlar olarak bilinen Artyfact kullanıcıları, AAA kalitesinde oyunlar oynayabilirken, çeşitli kullanım durumlarına sahip yerel ARTY dijital token’ı da kazanabilirler.

Örneğin, kullanıcılar ARTY ödüllerini çevrimiçi pazarda avatarlar, silahlar, sanal araziler ve diğer dijital varlıklar gibi NFT’leri satın almak ve takas etmek için kullanabilirler. Kullanıcılar ayrıca ekibin açıklamasına göre sanal konserlere, dijital sanat sergilerine ve sanal moda defilelerine katılmak da dâhil olmak üzere bir dizi çevrimiçi deneyimin keyfini çıkarabilirler.

Artyfact, PAE ölüm maçları, büyük kavga (battle royale) modları, ARTY tokenları kazanma ve yeni oyun özelliklerinin açıldığı derecelendirme noktaları dâhil olmak üzere çeşitli oyun modlarına sahip olacak. Buna ek olarak, yurttaşlar diğer yurttaşların keyif alması için sanal deneyimlere ev sahipliği yaparak gayrimenkullerinden para kazanma fırsatları yaratabilecekler. Platform, hayranlarıyla yeni ve öncü bir şekilde etkileşime girmelerini sağlamak için bu olanak sayesinde influencer’ları ve markaları platforma çekmeyi hedefliyor.

ALINK AI (ALINK) –Yapay Zeka Hizmetleri İçin Merkeziyetsiz Pazar Yeri

ALINK AI, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla yapay zekâ hizmetlerine erişim sağlayan açık kaynaklı ve merkezi olmayan bir platform olarak tanıtılıyor. Ağ, geliştiricilerin yapay zeka ürünlerini listelemelerine ve çevrimiçi bağlantıya sahip herkes için ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirmelerine olanak tanıyor. Mevcut hizmetler, ekibin iddiasına göre, en basit yapay zeka algoritmasından eksiksiz, tam işlevli uçtan uca çözümlere kadar uzanıyor.

Ekibin açıklamasına göre merkezi olmayan bu yapay zeka hizmetleri ağını kolaylaştırmak için birkaç kritik bileşen birlikte çalışır ve bunların tümü, açık kaynak kodlu ancak düzenleyici ve yasal gerekliliklere uygun işlevsel, ölçeklenebilir bir sistem oluşturma hedefine dayanır.

Yerel ALINK token, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan AI özellikli programı veya hizmeti satın alabilecekleri platformdaki değişim aracı. Bu işlemler, ekibin iddiasına göre, veri sağlayıcıları ve tüketiciler arasında bir aracı görevi gören ve verimli, güvenilir ve güvenli bir şekilde işlem yapmalarına olanak tanıyan platformun pazarında gerçekleşir.

OptionBlitz (BLX) – Merkez Olmayan Sosyal Ticaret Platformu

Ekibin iddiasına göre OptionBlitz, kullanıcılarına son derece duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayan Arbitrum ölçeklendirme çözümü ile Ethereum’un layer-2 blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir ticaret platformu. Platform, 10 saniye ile 24 saat arasında değişen vade sürelerine sahip sıfır gün opsiyonlarında uzmanlaşmış alım satım seçenekleri sunar.

Platform çeşitli alım satım seçenekleri sunmaktadır. Bunlar arasında klasik opsiyonlar, dijital opsiyonlar ve amiral gemisi Turbos ürünü bulunmaktadır. Turbos, kaldıraçlı sertifikaların ve sürekli takasların gücünü birleştiren, Web3 dünyasına giren ilk merkeziyetsiz Turbos ürünü olarak lanse ediliyor. Canlı mesajlaşma gibi ek sosyal ticaret özellikleri, ekibe göre, DeFi sektörünü ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

BLX ICO, Şubat ayının sonunda token başına 0.10 dolardan başladı ve 1.2 milyon dolarlık bir alt sınıra sahip. Boğa yatırımcıları, ICO’nun sona ermesinin ardından token arzlarını talep ettiklerinde OptionBlitz’de ücretsiz alım satım sinyallerine ve karlı alım satım kararları vermelerine yardımcı olacak diğer bazı özel özelliklere erişim garantisi alacaklar.

Vivi (VIVI) – Merkezi Olmayan Video Paylaşım Platformu

VIVI, kısa video içerik üreticilerinin eserlerini paylaşmaları ve ödüller kazanmaları için yepyeni bir merkeziyetsiz platform olarak lanse ediliyor. VIVI, izleyicilerin çevrimiçi zamanlarından para kazanabilecekleri son video içerik paylaşım platformlarından biri olarak da tanımlanıyor.

Odağını kısa videolardan daha uzun biçimli içeriğe kaydıran YouTube gibi daha merkezi uygulamaların aksine VIVI, etkileyicileri platforma çekmeyi amaçlayan kısa videolara odaklanıyor. Hedef kitleleri, kolayca tüketilebilir, küçük parçalar halinde makyaj veya yemek yapma eğitimleri yayınlamaktan hoşlananlar.

VIVI’nin sunduğu bir diğer kritik özellik de, ekibin iddiasına göre, tüketicilerin izleme deneyimini geliştirirken VRV ve VIVI tokenları kazanmalarını sağlayan NFT gözlükleri kullanmak.

VIVI için planlar arasında VIVI Sport ve VIVI Live Stream’in kullanıma sunulması, böylece platformun cazibesinin genişletilmesi ve yerel VIVI token’ına daha fazla fayda sağlanması yer alıyor. Merkeziyetsiz yapısıyla, canlı yayın alanına giren VIVI, kullanıcılara dürüst ve güvenli bir ortam vaat ettiklerini iddia ediyor.

ASTL (ASTL) – Kripto Madenciliğine Yatırım Yapan Altyapı Projesi

Hong Kong merkezli özel şirket olan Astol Advanced limited tarafından Haziran 2022’de başlatılan ASTL ICO token satışı, firmanın kripto madenciliği hareketini desteklemek için para topluyor. ASTL token sahipleri, yeni kripto tokenlerinin madenciliği ile elde edilen düzenli sabit pasif gelir vaadiyle teşvik ediliyor.

Astol, ekibin açıklamasına göre, farklı para birimlerini etkileyen piyasa dalgalanmalarını dengelemesine yardımcı olan ve kayıpları minimumda tutan çeşitli bir kripto para portföyüne sahip. Her ASTL tokenı, projenin merkezi olarak tutulan madencilik bilgisayar gücünün belirli bir miktarı tarafından desteklenir, yani yatırımcıların madencilik ekipmanı kiralamasına veya satın almasına gerek yok. Bunun yerine, ekibin iddiasına göre yaptıkları yatırımlar zor olan işleri hallederken onlara sadece olayın keyfini çıkarmak kalır.

ASTL tokenı, kripto para dünyasında yeni olan kişiler için kripto madenciliğine erişilebilir bir giriş noktası olarak pazarlanıyor, çünkü ekibin iddiasına göre her bir coin’in gücü ve zayıflıkları hakkında önceden bilgi sahibi olmak gerekmiyor.

ASTL ICO, token satın almak isteyen yatırımcılar için üç paket sunuyor ve presale Aralık 2023’ün sonuna kadar devam edecek. Bu üç paket light, classic ve rich olup 100 ila 5000 dolar arasında değişiyor. Ekibin iddiasına göre ilk yatırım ne kadar büyük olursa potansiyel getiri de o kadar yüksek olacak.

Moovy (MOIL) – Drive2Earn Platformu Mart 2023’te ICO’sunu Başlatıyor

Moovy, sosyal ağ ve çevrimiçi oyun dünyalarını birleştirmeyi amaçlayan öncü bir drive2earn kripto para birimi projesidir. Blockchain teknolojisi, DeFi ve GameFi mekaniği, kullanıcıların gerçek dünyada arabalarını sürmelerini ve sosyal çevrelerini genişletirken kripto ödülleri kazanmalarını sağlar.

Drive2earn altyapısı, kullanıcıların araba sürdükçe MGAS token’ları kazanmalarına olanak tanıyor; bu token’lar GameFi ekosisteminde öğeler satın almak veya itibarî para birimiyle takas etmek için kullanılabilir. Yeni özellikler arasında daha kazançlı ödüller sunacak olan ralliler, turnuvalar ve altın ralliler gibi yarış etkinlikleri de yer alıyor.

Moovy’nin ekosisteminin avatar sistemi, ekibin iddiasına göre, kullanıcılara oyunda ilerlemek için benzersiz becerilerinden yararlanabilecekleri tamamen sürükleyici bir deneyim sunacak. Örneğin, bir tamirci olarak kullanıcılar özel araçlar inşa edebilir ve mevcut olanları onarabilir. Bu arada, ekolojistler çevre dostu yeni teknolojileri araştırırken platformun doğal kaynaklarını koruyacak.

GameFi geliştirme alanında yepyeni bir hareket olduğu iddia edilen Moovy, yaklaşan ICO’larının onları Web3 sürüş deneyimlerinde sektörün ön sıralarına yerleştireceğini umuyor.

ProjectNexus (XOXO) – TradFi Platformu ve Blockchain Gücü

ProjectNexus, daha önceden tercih edilen geleneksel finansal ürünleri merkezsizleştirmek ve demokratikleştirmek için blok zincirinin gücünden yararlanarak geleneksel gayrimenkul ve hisse alım satım piyasalarını altüst etmeyi amaçlayan bir platform olarak tanımlanıyor.

Yerel XOXO coin tarafından yönlendirilen ProjectNexus, yatırımcıların TradFi portföylerini ileriye dönük olarak nasıl oluşturdukları üzerinde devrim niteliğinde bir etkiye sahip olabilecek birkaç farklı hizmet sunduklarını iddia ediyor. Kullanıcılara gayrimenkul, türev ürünler ve kripto yatırım fırsatlarına erişim sağlamanın yanı sıra Nexus, kısa vadeli nakit akış sıkıntısı yaşayan kullanıcılara teminat sağlayan bir mikro kredi işlevine de sahip olduklarını söylüyor.

Platformun kâr getiren mekaniği, kullanıcıların gayrimenkul tokenlarını, kriptoyu ve gerçek dünya hisselerini yalnızca merkezî olmayan web kullanılarak erişilebilen basit bir yolla değerlendirmelerine olanak tanıyor.

WeSendIt (WSI) – Merkeziyetsiz Dosya Paylaşımı ve Depolama Çözümü

WeSendIt, merkezi olmayan dosya paylaşımı ve bulut depolama seçenekleri sunmak için blok zincirini kullanan yeni bir Web3 hizmeti olarak tanımlanıyor. Platformun yeni 3.0 sürümü, kullanıcıların veri göndermek için ağı her kullandıklarında tokenize edilmiş ödüller aracılığıyla pasif gelir elde etmelerini sağlıyor.

BEP-20 WSI tokenı reklam, ölçeklenebilir veri depolama ve hizmet aboneliklerinde indirim gibi çeşitli hizmetlerle takas edilebilir. Platforma müşteri yönlendirmeleri durumunda kullanıcılara başka ödüller de sunulmakta.

WeSendIt, ekibin açıklamalarına göre,Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri tarafından sunulan daha pahalı, merkezî dosya paylaşımı ve veri depolama çözümlerine düşük maliyetli, merkeziyetsiz bir alternatif olarak tasarlanmış. Sektördeki otuz yılı aşkın deneyimine güvendiklerini iddia eden WeSendIt, 150’den fazla ülkede üç milyondan fazla müşteriye hizmet verdi.

Ekibin iddiasına göre merkezi olmayan dosya paylaşım çözümlerine olan talebin artmasıyla birlikte WSI’ın ICO’su, Web3’e geçerken köklü ve güvenilir bir hizmet sağlayıcısını desteklemek için bir fırsat olabilir.

Heroes of Mavia (MAVIA) – Güçlü ICO Performansına Sahip P2E Platformu

Heroes of Mavia, oyuncuların bir ordu kurduğu, üslerini güçlendirdiği ve düşman üslerini ele geçirerek genişleyebildikleri diğer zorlu oyunculara karşı çetin savaşlara girebildikleri heyecan verici bir P2E savaş oyunu platformu olarak tanımlanıyor. Oyuncular, oyunda kazandıkları zaferler ve kaydettikleri ilerlemeler neticesinde ödül olarak RUBY tokenları kazanır. RUBY tokenları, bir sonraki savaş başlamadan önce her kullanıcının pozisyonunu güçlendirmek için yükseltilmiş silahlar, yeni üs tahkimatları ve yeni ordu birimleri ile değiştirilebilir.

Oynanış özellikleri arasında canlı savaş akışı ve kullanıcıların pasif gelir elde ederken askerî ittifaklar için pazarlık yapmalarına olanak tanıyan bir ortaklık yönetimi aracı bulunmaktadır.

Yerel MAVIA tokenı, takas para birimi olmamakla birlikte, ekibin açıklamalarına göre yeni NFT silahlarının ve diğer dijital varlıkların düzenli olarak piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere platformun artan gelişiminin temelini oluşturuyor ve bu da coin’in kullanılabilirliğini artıracak.

İddialara göre Heroes of Mavia, ICO sırasında sosyal medyada güçlü bir hayran kitlesine sahip oldu ve platform 2023’ün 2. çeyreğinde Free2Play (Oynaması Ücretsiz) platformunu piyasaya sürmeye hazırlanırken erken yatırımcılar da ödüllerini almaya çalışıyor.

Kryptview (KVT) – Merkeziyetsiz Research2Earn Alım Satım Platformu

Kryptview’in yeni Research2Earn platformu, kullanıcıları diğer kripto para birimlerini, projeleri ve tokenleri araştırmaya teşvik ederek ticarî istihbarat üretimini demokratik hale getirerek bilgileri ticari meslektaşlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Ödüller, yeni ve yerleşik kripto projelerini değerlendirerek, analiz ederek ve inceleyerek kazanılıyor.

Diğer kazanç fırsatları arasında, kullanıcılar tarafından belirli bir varlık hakkında istihbarat için gönderilen ‘araştırma ödüllerinden’ yararlanmak yer alıyor. Tüm ödüller, Kryptview’in ekosistemindeki tüm faaliyetlerin temelini oluşturan yerel KVT coin olarak kazanılıyor.

Kryptview, ekibin iddialarına göre, kripto uzmanları tarafından sağlananlar yerine kullanıcı tarafından yapılan araştırmalara güvenen ilk platform olmayı ve böylece dünyanın en büyük kullanıcı odaklı kripto tüccarları topluluğunu oluşturmayı hedefliyor. The Blox ve Matters gibi kripto endüstrisinin büyük isimlerinin desteğiyle, KVT’nin toplam token arzının %12.5’ini oluşturan ICO’su, ekibe göre, yatırımcılara önümüzdeki aylarda ve yıllarda topluluk büyüdükçe kar elde etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

ByePix (EPIX) – Çok Amaçlı Web3 Platformu

ByePix, kullanıcı dostu ve heyecan verici birçok unsuru tek ve kullanımı kolay bir merkezde birleştiren Web3 platformu ile Facebook ve Twitter gibi önde gelen sosyal medya platformlarının tekeline meydan okumayı hedefliyor.

Bu özellikler arasında DeFi çözümleri, dApps, P2E GameFi başlıkları ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan tam işlevli bir ekosistem yer alıyor. Örneğin, Gem Hunters, oyuncuların görevleri tamamlayarak token ödülleri kazanabileceği bir oyundur. Diğer özellikler arasında yerel EPIX token ile geliştirilebilen, işlenebilen, paraya dönüştürülebilen ve kar amacıyla satılabilen sanal arazi parselleri satın almak yer alıyor.

Bu arada kullanıcılar, ekibin iddiasına göre yeni Social2Earn programı aracılığıyla sosyal görevleri tamamlayarak ve potansiyel olarak kazançlı getiriler için EPIX’e yatırım yaparak pasif gelir elde edebilirler.

ByePix’in nihai amacı, kullanıcıların içeriklerinden para kazanmalarını sağlamak ve platforma en çok katkıda bulunanların yararına olacak şekilde sosyal medya ortamını değiştirmektir.

Sleep Care (SLEEP) –Yeni Sleep2Earn SocialFi Uygulaması

Sleep Care, kullanıcıların gözlerini kapatarak gelir elde etmelerini sağlayan teşvik tabanlı platformu ile büyümeye devam ederek SocialFi alanına giren platformlardan biri olarak nitelendiriliyor. Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen Sleep Care, kullanıcıları yerel SLEEP tokenı ile uyku alışkanlıkları oluşturdukları için ödüllendiriyor.

Uyku ödülleri için en az beş saatlik bir uyku gerekli ve GPS, vücut sensörleri ve fiziksel aktivite akıllı telefonlar tarafından ölçülür ve uyku kalitelerini tespit etmek için uygulamaya veriler gönderilir. Kullanıcılar ekibin iddiasına göre uykularını çevrimiçi gösterge tabloları ve aylık liderlik tabloları üzerinden takip ederek daha fazla ödül kazanma şansına sahip oluyor.

Sleep Care, SocialFI sektöründe olumlu ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan ve sayıları giderek artan uygulamalardan biri.

Bir ICO Satın Almak

Başlangıç Coin Arzında Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir ICO’dan token satın almadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç husus vardır. Bir ICO’nun, çoğunlukla arkasında yerleşik bir platform desteğinin olmadığını ve yeni başlayan bir proje olduğunu unutmayın.

Web sitesine bir göz atın ve whitepaper’ını okuyun. Bu, hedeflerinin uygulanabilir olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Kendilerini ve proje kodlarını, projenin uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde inceleyen CertiK gibi blok zinciri denetim firmalarına sunulan projelerde bir güvenilirlik havası bulunabilir. Bu, platformun yasallığını ve tokenomikliğini de bizlere gösterecektir.

Son olarak, projenin teknoloji, finans veya Web3 alanındaki mevcut büyük kurumsal isimlerle ortaklıklar kurup kurmadığına bakın. Bu genellikle girişimin fizibilite açısından uygun olup olmadığına dair iyi bir işarettir.

Yeni Coinler Piyasaya Sürüldüğünde Nasıl Haberiniz Olur?

Önde gelen birkaç web sitesi, yaklaşan ICO’ların takvimlerini sunmakta ve yatırımcıların heyecan verici yeni coinlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak piyasanın geri kalanının önüne geçmesi konusunda yardımcı olmaktadır.

Başlangıç Coin Arzlarının Avantajları

Başarılı ICO’lar hem yeni kripto para projeleri hem de yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlar. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Arz sahibinin proje hayata geçerken finansman desteğine erişebilmesi,

Çevrimiçi olarak erişilebilir olması, diğer yatırımlara göre daha az evrak işi ile yatırım yapmayı kolaylaştırması,

Yeni projelere başlarken yüksek likidite seviyeleri sağlayarak yatırımcıların riskini azaltması,

ICO sırasında düşük token fiyatları ile erken yatırımcılar için potansiyel olarak muazzam kârlar sağlayabilmesi.

Başlangıç Coin Arzlarının Dezavantajları

Öte yandan, ICO’lar da yatırımcıların dikkat etmesi gereken çeşitli potansiyel risklerle birlikte gelir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Kripto para birimleri herkesin bildiği gibi değişken dijital varlıklardır. Yeni kripto para projeleri, geliştirme aşamasında daha da değişkendir,

Düzenleme eksikliği nedeniyle bazı ICO’lar aldatıcı olabilir.

Sonuç: Yatırım İçin ICO’lar

İddialara göre yapay zekâ işlevselliği ve blok zinciri teknolojisinin birleşimiyle AltSignals’ın ASI’si, bir risk-ödül oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çok ucuz bir fiyata sahip olduğu iddia edilen bu coin, yatırımcılara gelecekte yüksek getiri sağlayabilecek bir büyüme potansiyeline sahip olabilir.

Metacade’in MCADE coin’i, yerleşik kullanımı ve bir yönetişim token’ı olmaya geçiş vaadiyle, ekibin iddiasına göre ICO’suna yatırım yapan herkesin göz atması gereken coin olarak öne çıkıyor olabilir.

Kripto ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kripto Para Birimleri Nelerdir?

Kripto paralar, akıllı sözleşmeler gibi güvenli bir dizi koşul aracılığıyla işlemleri doğrulamak için blok zinciri şifreleme teknolojisini kullanan ve para birimini oluşturan yeni coin’lerin yaratılmasını kontrol eden dijital coin biçiminde dijital varlıklardır.

Bazı kripto para birimleri merkeziyetsizdir ve çoğu da öyle olmayı hedefler, yani banka veya hükümet gibi merkezî bir kurumun kontrolünden bağımsızdırlar.

ICO Ne Anlama Gelmektedir?

ICO, Initial Coin Offering (Başlangıç Coin Arzı) anlamına gelmektedir. Genellikle presale olarak bilinen ICO, blockchain girişimlerinin kripto borsalarında listelenmeden önce yatırım toplamak için kullandıkları popüler bir yöntemdir.

Belirli sayıda token özel yatırımcılara sabit, indirimli bir fiyattan sunulur. Bu potansiyel yatırımcılar, coin halka açıldığında daha yüksek potansiyel kazanç ile ödüllendirilir.

ICO’lar Yasa Dışı Mı?

Büyük ölçüde düzenlenmemiş olmasına rağmen, ICO’lar şimdilik yasaldır. Bununla birlikte, bir ICO’nun bir yatırım aracı olup olmadığını belirlemek için tüm ICO’ların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından belirlenen Howey Testini geçmesi gerekir.

ICO Coin’leri İyi Yatırımlar Mıdır?

Bir ICO etkinliği, potansiyel olarak getiriler karşılığında düşük bir fiyata token satın alma olanağı sayesinde yatırım yapmanın en kazançlı yollarından biri olabilir.

Bununla birlikte, ICO’lar yüksek risklere de sahiptir, çünkü kimi zaman arkalarında devam eden bir projeden çok az destek alırlar.

ICO Kriptoları Nereden Satın Alabilirsiniz?

ICO kriptosu satın almanın en iyi yolu, coin’in web sitesi aracılığıyla ICO’ya kaydolmak ve ardından presale’de yeni token’ları rezerve etmek için kripto para cüzdanlarında ilgili para birimini, genellikle Bitcoin (BTC) veya Ether (ETH) kullanmaktır.

2023 İçin Popüler 2 ICO Projesi

İddialara göre 2023’te meraklı yatırımcılar için birkaç heyecan verici ICO mevcut ve AltSignals’ın ASI coin’i bu yıl büyük kazanmak için en iyi ICO seçeneği olarak hazır durumda. Diğeri ise, yine iddialara göre şu an presale aşamasının son safhasında olan Metacade tokenı MCADE’dir. Bu konuda hemen kendi araştırmanızı yapmanızı öneririm, çünkü birçok uzman bu seçeneği kaçırmamak gerektiğini ifade ediyor.

ICO ile IPO Arasındaki Temel Fark Nedir?

Bir ICO ile Halka Arz (IPO) arasındaki temel fark, bir ICO’nun seçilmiş bir grup özel yatırımcıya açık bir presale etkinliği olmasıdır. Buna karşılık, Halka Arz, halka açık bir presale yatırım toplama etkinliğidir.

Bir ICO’nun Fonlarına Ne Olur?

Bir ICO’dan toplanan para, proje fonlama hedeflerine ulaşana kadar saklanır, bu noktada fonlar serbest bırakılır ve yatırımcılar tokenlarını talep eder. ICO projeleri hedeflerine ulaşmak için yeterli para toplayamazsa fonlar yatırımcılara iade edilir.

Metacade – Altsignals

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.