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Kripto para birimlerine yatırım yapmak, özellikle de en yüksek potansiyele sahip projeler tespit edebilirlerse, bilgili yatırımcıların önemli kazançlar elde etmeleri için harika bir yoldur.

Bu makale en fazla gelecek vadeden iki projeyi inceliyor: Ripple ve Metacade; bunlardan birine yatırım yapmanın 2023 ve 2030 yılları arasında nasıl büyük getiriler sağlayabileceğini ve Ripple fiyat tahminine kıyasla Metacade’in neden 2023 yılında maksimum kazanç hedefleyen yatırımcılar için büyük bir potansiyele sahip olduğu inceleniyor.

Metacade Nedir?

Metacade, oyuncuların ve kripto tutkunlarının birlikte çalışması, birbirleriyle bağlantı kurması ve beraber oyun oynaması için bir Web3 topluluk platformu sunmak suretiyle oyun dünyasında yeni ortaya çıkan önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Metacade, oyun geliştirme finansmanından Web3 iş ilanlarına kadar, metaverse oyun devrimi için vazgeçilmez bir platform olmayı, aynı zamanda kullanıcıların Metacade’e olan aidiyet duygularını güçlendirmeleri ve platformu daha ileri seviyelere taşımaları yönünde destekleyerek topluluğu ilk sıraya koymayı hedeflemektedir.

Vizyonu, geleneksel oyun merkezlerinin işletilme ve yönetilme biçiminde devrim yaratırken oyunları yeniden oyunculara teslim etmektir; bu da ekibe göre projeyi, başarılı olasılığı yüksek bir projeye erkenden dâhil olmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Metacade Nasıl Çalışıyor?

Metacade, kullanıcılara geniş bir yelpazede heyecan verici özellikler sunuyor. Oyunculara popüler oyunları oynama ve büyük ödüller kazanma fırsatını yakalamak için rekabetçi oyun turnuvalarına katılma imkânı veriyor. Buna ek olarak, kullanıcılar diğer oyun tutkunlarıyla takılıp sohbet edebiliyor, liderlik tablolarını görüntüleyebiliyor, inceleme yazıları yayınlayabiliyor ve hatta heyecan verici yeni GameFi alfasına doğrudan platform üzerinden erişim sağlayabiliyorlar.

Metacade ayrıca oyun geliştiricilerin projelerini sunabilecekleri ve token sahiplerinin sunulan oyun projelerinden hangilerinin Metagrant finansmanı alacağına karar vermek için oy kullanabilecekleri bir Metagrant programına da sahiptir. Bu sistem, kullanıcıların Metacade oyun kütüphanesinin büyüme ve yönünü doğrudan etkilemelerini sağlamaktadır.

Metacade’in cazibesinin bir diğer kritik unsuru da ekibin iddialarına göre merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO) statüsüne planlanan geçiştir. Mülkiyeti kullanıcılara ve sorumluluğu topluluğa veren bu geçişin 2024’ün sonlarına doğru gerçekleşmesi planlanıyor.

Ekip açıklamasına göre bu kapsamlı özellik yelpazesi, Ripple aynı derecede zengin bir özellik yelpazesi sunamazken, XRP yatırımcılarının Metacade’e geçme yönünde duydukları yüksek heyecanın bir sebebidir.

MCADE Nedir?

MCADE, Metacade ekosisteminin çok kritik bir unsurudur ve platformu destekleyen bir yardımcı program ve yönetişim tokenı olarak işlev görür. Açıklamalara göre Ethereum (ETH) ağında bir ERC-20 token olarak, düşük (ve giderek azalan) işlem maliyetleri ve inanılmaz derecede güvenli bir ağ sunar.

İddialara göre güçlü bir yardımcı token’dan bekleyebileceğiniz gibi, MCADE platformda yaygın olarak kullanılmaktadır. Metacade platformunda temel takas birimi olarak görev yapan bu token, Metacade ekosistemi içinde ürün takası yapmak ve yarışmalara ve turnuvalara erişim sağlamak için kullanılabilir.

Platforma katkıda bulunan, oyun incelemeleri yazan ve toplulukla etkileşime giren üyeler MCADE tokenları kazanabilir. Sahipleri ayrıca pasif bir gelir elde etmek için tokenlerini stoklayabilirler. Bu kazançlar dolaşımdaki MCADE sayısını düşük tutmak amacıyla stablecoin olarak ödenecektir.

MCADE İçin Genel Fiyat Tahmini

İddialara göre Metacade ekosisteminin her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından benimsenmesinden dolayı MCADE’in fiyatının büyük ölçüde artması muhtemel. Yine iddialara göre Metacade ekibinin yol haritası 2023’te gerçeğe dönüştüğünde, tahmin edilen bu büyüme büyük olasılıkla çarpıcı bir fiyat artışıyla sonuçlanabilir.

Ekibin açıklamalarına göre bunu dikkate aldığınızda, MCADE’in fiyatının 2023’te 50 kat artarak yaklaşık 0,50 dolara çıkması şaşırtıcı olmayabilir. Web3 oyun alanına liderlik etme yolunda istikrarlı bir şekilde kabul gördüğü iddia edilen MCADE ekibe göre, 2030 yılına kadar 15 milyar dolar seviyesinde bir toplam piyasa değerine ulaşarak her bir MCADE’in fiyatını 7,50 dolara çıkarabilir.

Ripple İçin Genel Fiyat Tahmini

Bazılarının da tahmin ettiği gibi, Ripple’ın SEC’e karşı açtığı davayı kaybetmesi halinde XRP fiyatının düşmesi beklenebilir. Öte yandan MCADE ekibinin iddialarına göre, Ripple davayı kazansa bile bu durum XRP için uzun vadeli bir fiyat artışını garanti etmemektedir. XRP için Ripple fiyat tahmininin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri, birçok XRP sahibinin dava boyunca bunları elinde tutması ve dava sona erdiğinde satış yapmak isteyebilecek olmasıdır.

Sonuç olarak ekibin iddialarına göre, XRP’nin istikrarsızlığı onu nispeten zayıf bir yatırım aracı haline getiriyor olabilir. Birçok sahibi ve rakip projeleri bulunan XRP, davayı kazansa bile 2023 yılında muhtemelen 0,50 doların altında kalabilir. Ekibin açıklamasına göre Ripple’ın hâlihazırda oldukça tanınıyor olması nedeniyle, 2030 yılına kadar XRP tokenının yılda ortalama yalnızca %10 dolaylarında artış göstermesi muhtemel – yani XRP hala yalnızca 1 dolar civarında kalabilir.

Metacade – İyi Bir Yatırım Fırsatı Mı?

Ripple kripto dünyasındaki birçok kişinin ilgi odağı olmaya devam edecek olsa da MCADE’in iddiasına göre, Ripple fiyat tahmininin diğer birçok projeye göre güçlü bir yatırım fırsatı sunmadığı ortada. Öte yandan Metacade, 2023 ve sonrası için dikkate değer kazançlar elde etmeye yönelik oldukça sağlam bir aday gibi duruyor.

Yeni başlayan projenin özel yatırımcı grupları arasında bu kadar çok ilgi görmesinin ise şaşırtıcı olmadığı iddia ediliyor. 1. aşama presale dönemi tüm harareti ile devam ederken, hızlı davranan ve MCADE’i mevcut fiyatlardan satın alanları oldukça heyecan verici bir 2023 bekliyor olabilir.

Metacade presale’e buradan katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.