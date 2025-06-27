Meme Token

2018 BTC Dibini Bilen Analistin WIF Coin Kehaneti Gerçekleşecek Mi?

Özet

  • Bluntz WIF'in fiyatının güçlü biçimde artmasını bekliyor.
  • Teknik analizle kısa vadede düzeltme ve ardından yükseliş bekleniyor.
  • 0,96 doları aşan bir ralli görebiliriz.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden Bluntz, 2018 yılında Bitcoin $107,254.55’in dip fiyatını doğru tahmin etmesiyle tanınıyor. Bluntz, son açıklamalarında Solana ekosisteminde yer alan ve WIF olarak bilinen bir meme coin’in önemli bir yükseliş yaşayabileceğini söyledi. Analistin tahminlerine göre, bu varlık altcoin 2024’teki en yüksek seviyesini hem geri alabilir hem de bu seviyenin üzerine çıkabilir.

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WIF Coin YorumKısa Vadede Beklenen Hareketler

WIF Coin Yorum

Bluntz, paylaştığı teknik analizde Elliott Dalga teorisini kullanarak WIF’in yükseliş trendine geçtiğini belirtti. Teoriye göre varlık fiyatları beş dalgalı bir ana yükseliş trendiyle hareket ederken, üç dalga ile düzeltme yaşanabiliyor. Son verilere göre, WIF yılın başlarında dip seviyeyi gördükten sonra yeni bir yükseliş formasyonuna başladı.

Bluntz: “Fiyat hareketinin bunu onayladığını görmemiz gerek ancak WIF’te tüm zamanların en yüksek seviyesine yönelik yeni bir hareketin başladığına ilişkin güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.”

Analistin yayımladığı üç günlük fiyat grafiğinde, WIF’in Mart ayındaki rekor seviyesinden sonra bir süre gerilediği, fakat son dönemde toparlanma sinyalleri verdiği görülüyor. Fiyatın önemli bir dipten dönmesi, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Kısa Vadede Beklenen Hareketler

Bluntz, kısa vadede WIF fiyatında bir düzeltme yaşanabileceğini vurguladı. Analiste göre, saatlik zaman dilimindeki beş dalgalı yükselişin ardından yaklaşık yüzde 10’luk bir geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bu düzeltmeden sonra ise yeniden bir yükseliş hareketi göreceğiz.

Bluntz, “WIF’te düşük seviyelerden görülen belirgin bir beş dalgalı yükseliş mevcut, buradan küçük bir düzeltme bekliyorum, ardından yeni bir ivme gelebilir.”

Güncel verilere göre WIF’in fiyatı 0,845 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analist, uygun onay sinyalleriyle birlikte fiyatın, Martta görülen en yüksek seviyeyi aşabileceğini dile getiriyor. Söz konusu analizler elbette gelecekten haber vermiyor ve yatırımcıların kendi stratejilerini oluşturması şart..

Kripto varlık piyasasındaki fiyat hareketleri genellikle yüksek oynaklık gösterebiliyor. Analist Bluntz’un yorumları, WIF gibi spesifik projelerin teknik analiz ve piyasa dinamikleri ışığında fırsatlar barındırabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar ise farklı analiz yöntemlerini takip ederek kararlarını şekillendirebiliyorlar. WIF’in hareketlerinin önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği düşünülüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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